Advarer: Køb ikke kopivarer på ferien

Det kan være fristende at købe billige efterligninger af mærkevarer på udlandsferien, hvor det vrimler med den type af varer. Men pas på: Kopivarer kan være farlige for din og din families sikkerhed, advarer Patent- og Varemærkestyrelsen

Flere danskere har i løbet af sommermånederne sat kurs mod udlandet for at tilbringe ferien under varmere himmelstrøg.

Og her kan man nemt lade sig friste af de mange - og ofte billigere - shoppingmuligheder, der er på diverse feriedestinationer.

Du bør dog tænke dig om en ekstra gang, før du prutter om prisen for at købe en flot taske, en ekstra mobiloplader eller noget farvestrålende legetøj til ungerne på det lokale marked.

Der kan nemlig gemme sig meget bag produkternes polerede overflade. Blandt andet kan det være decideret ulovligt at købe kopivarer på din feriedestination.

Dertil er der risiko for, at varerne kan være sundhedsskadelige, advarer Patent- og Varemærkestyrelsen i en pressemeddelelse.

Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

- Der er mange gode grunde til at styre uden om kopivarer. Bagmændene bag kopivarer er ofte organiserede kriminelle, som også kan være involverede i andre former for alvorlig kriminalitet.

- De falske produkter kan være decideret farlige, siger varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen, Henriette Vængesgaard Rasch, og fortsætter:

- Eksempelvis kan forfalsket legetøj, tekstiler og kosmetik indeholde sundhedsfarlige stoffer, og forfalsket elektronik som mobilopladere kan risikere at bryde i brand.

Ingen adgang: Her finder de ulovlige genstande

