Som flyet kaster skygger hen over Andesbjergene, og Mendoza dukker op i det fjerne, bliver man klar over, hvor specielt området er. Argentinas vinhovedstad ligger nemlig midt i ingenting – kun omgivet af vinmarker og derefter gold ørken.

Men som en oase blomstrer byen, om du er til wellness, vin eller vidunderlig natur. Den ligger knap to timers flyvetur fra Buenos Aires, og en returbillet til den argentinske hovedstad kan snildt findes for under 1000 kroner pr. person.

Med de omkringliggende byer er Mendoza den fjerdestørste by i Argentina med et indbyggerantal på omkring en million mennesker. Ligesom hovedstaden er den delt op i store alléer, ofte med grønne træer langs fortovskanten på hver side. Det betyder, at byen er let at finde rundt i, for alle veje er delt op i lige linjer.

Bymidten huser pladsen Plaza Independencia i midten, hvorfra der er henholdsvis 200 meter til fire grønne områder mere med blandt andet Plaza Chile og Plaza San Martin.

Her kan du godt bruge en dag til at gå rundt og kigge på butikker og nyde en kop kaffe på en af de utallige fortovscaféer. Suppler eventuelt med nationaldesserten dolce del leche: Indkogt, kondenseret mælk, der bliver serveret til alt fra is til kage.

Vinstokkene omkranser Mendoza, der er Argentinas vinhovedstad. Foto: Peter Jeppesen

Du kan også tage på stadion. Mendoza spiller i den bedste række i Argentina, og hvis du holder dig fra de lokale supportere, er der ingen problemer med at tage til fodbold. Vær dog opmærksom på, at stadionet ligger i parken San Martin, som man skal holde sig fra, når det er blevet mørkt.

Skal du ud at spise, er der et hav af restauranter i byen – især omkring Plaza Independencia. Med en inflation på 50 procent alene i 2018 er det absolut værd at gå ud hver aften – især hvis du er til de røde dråber. Prøv eksempelvis restaurant Azafran, der byder på seks-retters gourmetmad og vinmenu til samlet 400 kroner pr. person.

Stedet har meget at lære, når det kommer til betjening. Til gengæld er maden lækker og tager udgangspunkt i det argentinske køkken. Samtidig er det sommelieren, der vælger dråberne til din mad, hvis du tilvælger vinmenu. Dermed bliver vinen ofte skræddersyet til dine smagspræferencer. Alternativt kan du selv gå på opdagelse i stedets vinværelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vin til 300 kroner fås til 12 kroner glasset

Denne vin ville koste 300 kroner flasken herhjemme. Som en del af en vinmenu, koster den 20 kroner glasset på en af de fineste restauranter i Mendoza. Foto: Peter Jeppesen

På grund af inflationen er det blevet overordentlig billigt at gå ud at spise i Argentina. Og ikke mindst at drikke vin.

Mendoza er omkranset af vinmarker, og nogle af de fineste vine i Argentina bliver produceret her i læ af Andesbjergene, hvor Chile ligger lige på den anden side. Dermed er det et fantastisk sted at gå på opdagelse, hvis du interesserer dig for vin.

Adskillige bureauer byder på vinture til de forskellige gårde. Eksempelvis vil en tur byde på et besøg hos en vingård med meget gode vine, derefter på en gård med mellemgode, og så vil den slutte af med et besøg hos en olivenolie-plantage.

Du kan roligt gøre plads til flasker i din bagage. En vin, der vil koste 300 kroner i Danmark, fås til 50 kroner i Argentina. Går du på vinbar, vil et typisk tilbud lyde på tre glas vin til omkring 40 kroner. Tilsammen. Og gør du dig den ulejlighed at tjekke vinene ud på Vivino-appen, vil dråberne med garanti smage endnu bedre – for så opdager du, hvor billige de er.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tag på tur til Amerikas højeste bjerg

Puente del inca var i mange år et yndet sted for turister på grund af de naturlige, varme kilder. Foto: Peter Jeppesen

Mendoza byder på adskillige muligheder for at tage på wellness-ophold, der er den typiske måde at være turist på i området. Der er dog også adskillige udflugter, hvis du vil ud og se området. Eksempelvis kan du komme på heldagstur, der ender med udsigt til Amerikas højeste bjerg - i Sydamerika omtales Nordamerika som USA, mens Amerika dækker over både nord og syd.

Bjerget hedder Aconcagua, og det ligger på grænsen mellem Chile og Argentina.

Når du skal afsted, er det en god idé at tage dine forbehold for højdesyge, og så skal du tage varmt tøj med. Hvad angår højdesygen, anbefales det, at du drikker rigeligt med vand, så tag gerne halvanden liter vand med til hver person. Og samtidig er det vigtigt at have en varm trøje med, da du kommer op i mere end 3000 meters højde.

Turen starter tidligt om morgenen, og det vil blive en dag, hvor din kameralinse kommer på overarbejde. Turen rundt i Andesbjergene er betagende, og udsigten er fantastisk. Du støder på alt fra dybe kløfter til azurblå søer. Der er ’cowboydere’, der rider rundt i fuldt ornat. Der er inka-ruiner.

Og så er der Puente del Inca, der er en varmekilde, som inkaerne brugte som badeanstalt. Det er ikke længere muligt for turister at hoppe i det varme vand, da militærbasen på den anden side af vejen efter sigende smadrede faciliteterne for at have adgangen solo.

Nok slutter turen typisk med udsigt til Aconcagua, men når du kommer dertil, er du ved at være klar til at komme ned på jorden igen.

Tjek priserne hos de lokale bureauer inden afgang; der er mange penge at spare ved at kigge sig for.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her skal du passe på

En cowboy i byen Uspallata, der er hyppigt besøgt at turister og bjergbestigere. Det var også i dette område, at en del af scenerne i Hollywood-successen Syv år i Tibet blev filmet. Foto: Peter Jeppesen

Selvom det argentinske folk er overordentlig gæstfrit og byder dig velkommen i landet, skal du se dig for. Langt de fleste steder er uproblematiske, men der er områder i alle de store byer i Argentina, hvor man skal være ekstra påpasselig og lade sine værdigenstande blive hjemme.

I Buenos Aires skal du være opmærksom i arbejderkvarteret La Boca. Her anbefales det, at du holder dig til turistgaden og lader være med at gå på opdagelse i de andre gader. Gør du det alligevel, risikerer du at blive berøvet, og i Argentina er det ikke ualmindeligt, at røverier sker med eksempelvis kniv.

I Mendoza skal du være opmærksom i parken San Martin, hvor mange hjemløse holder til om aftenen og natten.

Skal du disse steder hen, er det en god idé at lade smartphone og kreditkort blive derhjemme og nøjes med at tage de kontanter med, som du skal bruge. Og hvis du bruger din smartphone til at tage billeder med, er det en god idé at lade være med at gå rundt og flagre med den.