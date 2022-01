Atlanterhavets legeplads

Gran Canaria kan byde på det meste både for store, men sandelig også for små

Det tager kun lidt over fem timer at komme til Gran Canaria, men der er en verden til forskel på klimaet i vintermånederne dér sammenlignet med våde, kolde og grå Danmark.

Og den kanariske ø er gæstfri over for både voksne og børn.

Ekstra Bladets udsendte var en uge af sted med knægten på seks hen over nytåret - og der blev tid til både afslapning og alverdens aktiviteter.

Termometeret bød hver dag på omkring 20 grader, så der er rig mulighed for at suge sol til sig.

Øen i Atlanterhavet, der ligger små 100 kilometer fra Marokkos kyst, er kun halvt så stor som Fyn, men kan alligevel byde på et hav af ting at tage sig til, når man rejser med børn.

Ud over kilometervis med strand er der blandt også fantastisk natur med gode vandreruter og adskillige store lege- og vandland at boltre sig i.

Der er masser af muligheder for at vandre på Gran Canaria. Foto: Thomas G. Svensson

Tilbage i 2019 kom der alene fra Norden knap en million turister til øen, og det bærer den naturligvis også præg af.

Du kan dog sagtens finde steder, der ikke er fuldstændig overendt af blege nordboere. De fleste turister opholder sig syd på øen, hvor Playa Ingles er det største turistmekka.

Men du kan også finde mindre byer på kysten, der også har lidt af det hele.

Eksempelvis fiskerbyen Arguineguin, hvor mange lokale også bor. Her er der både supermarkeder, et par håndfulde restauranter og en rimelig autentisk stemning.

Byen er især populær blandt nordmænd, og den norske sømandskirke åbner hver søndag dørene til gudstjeneste.

Du slipper dog heller ikke for landsmænd. På imponerende vis rummer byen, der har 2300 faste indbyggere, både en dansk bager og slagter.

Foto: Shutterstock

Hvis du ikke kan undvære storbyens sus, kan det også anbefales at bo i hovedbyen Las Palmas, der også har en strand.

Herfra kan du med bil eller bus hurtigt nå rundt på øen. De lokale busser dækker det meste af øen - og er både billige og pålidelige.

Byen kan også byde på fire såkaldte Bib Gourmand-restauranter i Michelin-guiden, der gives til steder med god mad til rimelige priser.

Gran Canaria kan også byde på to spisesteder med Michelinstjerner Los Guayres i Puerto de Morgan og La Aquarela i Patalavaca - begge på sydkysten af øen.

Gå på opdagelse

Tag et par gode sko med, og kast dig over Gran Canarias vandrestier. Børnene elsker det. Foto: Thomas G. Svensson

Der findes knap 400 vandrestier på Gran Canaria, så der er ingen grund til at lade de gode sko blive hjemme.

Børn elsker at komme ud i naturen - og de elsker at gennemføre noget. Vi tog en kystvandring fra Arguineguin og ind til Puerto Rico.

Turen var på knap syv kilometer - og blev klaret i flot stil af min seksårige søn. Fra Puerto Rico går der busser tilbage til Arguineguin.

Pris: 10 kr. pr. person.

Et andet sted, der er værd at besøge, er de imponerende sand-klitter i Maspalomas.

Læs mere om hiking på Gran Canaria her.

Sand og vand

Det vrimler med liv under overfladen på Gran Canaria. Så et fiskenet er en god investering. Foto: Thomas G. Svensson

Børn elsker vand og ikke mindst sand - og Gran Canaria har heldigvis kilometervis af kyst, hvor man kan få timer til at gå med at bygge sandslotte eller fange småfisk.

Du kommer helt sikkert til at blive plaget om fiskenet, bold, spand og skovl.Så hvis du har lidt ekstra plads i kufferten, så gør brug af det gamle hjemmefra.

Gran Canaria har heldigvis kilometervis af strand, hvor børnene kan lege og bade. Foto: Thomas G. Svensson

'Sure fugle' skuffede

Angry Bird parken i Puerto Rico kan ikke konkurrere med eksempelvis Sommerland Sjælland. Foto: Thomas G. Svensson

Gran Canaria har et ganske imponerende udvalg af vand-og legeland til børnene. Vi besøgte Angry Bird-parken i Puerto Rico. Entréen for mig og knægten lød på 210 kroner.

Jeg var nu ikke synderligt imponeret over stedet sammenlignet med aktiviteterne i eksempelvis Sommerland Sjælland, men man kan da sagtens få nogle timer til at gå. Så på en skala fra et til ti bliver det fire stjerner herfra.

Knægten var mere begejstret og gav seks stjerner.

