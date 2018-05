Baku i flammer: Gobustan er spækket med muddervulkaner

Baku er kontrasternes by. Super-soniske skyskrabere og trange, mørke baggårde. Glitrende shoppingcentre med Valentino, Ralph Lauren og Armani. Eller støvede markeder med udpinte høns i små bure.

Hovedstaden i Aserbajdsjan er en by i eksplosiv forandring. Med et byggeboom, der næsten giver åndenød, skyder arkitektoniske kolosser op overalt i Baku. Det er let at se, hvor pengene kommer fra. Tæt på Baku pumpes det sorte guld op af undergrunden. Olietårnene er gavmildt strøet ud på Abseron-halvøen, og ude i Det Kaspiske Hav hives både gas- og olie-rigdomme op i lystigt tempo.

Den bedste oplevelse af Bakus overflødighedshorn af bygninger får man på Bulvar, som er byens nærmest klinisk velholdte promenade ved Det Kaspiske Hav. Her kan man slentre i timevis langs palmer, kaktusser og farverige blomster. Nyde brisen fra havet på en bænk. Eller en kande traditionel te på en café.

Her er altid liv. Motionister, børnefamilier og unge par på romantisk tur blander sig med en mindre hær af rødklædte arbejdere, der vasker bænke og fjerner ukrudt og selv det mindste snavs fra Bulvaren. Om aftenen er højdepunktet det konstante lysshow på de såkaldte Flammetårne, tre spektakulære højhuse, som er blevet Bakus signaturbygninger.

I den anden ende af promenaden kan man følge opførelsen af næste sæt opsigtsvækkende højhuse, der bygges som en gigantisk halvmåne.



Bakus centrum er fyldt med velholdte og hyggelige gågader. Foto: Peder Nederland

selvfølgelig meget andet end en arkitektonisk supersprinter. Få meter fra Bulvaren ligger den gamle bydel, som er byens historiske identitet. Engang en eksotisk station på Silkevejen til det fjerne Østen.

I dag først og fremmest en livlig basar for horder af turister fra Asien, Mellemøsten og Rusland.

Her udbydes tæpper, potter og kander og farverigt tingeltangel til priser, som er kriminelt overdrevne, så der skal pruttes om prisen.

Nogle af varerne er overraskende som de små metal-statuer af Stalin, Lenin og Hitler. Den sidstnævnte er dobbelt så dyr som de andre.

Bakus gamle bydel, der er omkranset af en beskyttende mur, er i dag på Unescos liste over beskyttet verdensarv.



Der er mulighed for at købe lidt af hvert i Bakus gamle bydel, men man skal nok prutte prisen meget ned. Foto: Peder Nederland

officielt et muslimsk land. Flertallet af befolkningen er shiamuslimer, men det er hverken moskéer eller slørklædte kvinder, der stjæler billedet i Baku.

I praksis fylder troen meget lidt hos mange aserbajdsjanere. Og selvom nationaldrikken utvivlsomt er te, så kan man overalt frit købe øl og vodka. Den sidste drik er en del af kulturarven fra det tidligere Sovjetunionen, men i dag ligner kulturen på mange områder langt mere de tyrkiske og iranske naboers end russernes.



I Surazani ildtemplet er ild helligt. Foto: Peder Nederland

Et besøg i Baku er også et besøg i ildens land. Olien og naturgassen i undergrunden er flammernes brændstof. Og flammerne møder man overalt.

For eksempel ved Yanar Dag, det brændende bjerg, som egentlig bare er en bakke, men en særdeles usædvanlig én af slagsen. Her brænder meterhøje flammer døgnet rundt ved bjergets kant.

Det usædvanlige naturfænomen skyldes opstigende gasser fra undergrunden, som angiveligt blev antændt engang i 1950’erne af en smidt cigaret.

Man kan tydeligt lugte gassen, når man står tæt ved den brændende bakke.



Det brændende bjerg ved Baku er et sjovt fænomen. Flammerne får nærig fra gasser, der siver op fra jorden. Foto: Peder Nederland

omkring Baku er Surazani-ildtemplet på Abseronhalvøen. Oprindeligt var templet et hjemsted for zoroastrisme, men senere blev det overtaget af hinduer, som også forgudede ilden. I dag kan man se deres flotte flammealter i centrum af templet, hvor ilden brænder konstant.

Og ilden er selvfølgelig også symbolet i de tre gigantiske flammetårne, som blev opført i 2012. Tre glasklædte højhuse på 33 etager, der er formet som gigantiske flammer. Tårnene ligger oppe på en bakke, som også er hjemsted for æresgrave for faldne soldater fra diverse krige.

Udsigten fra Dagüstü-parken over Baku og Det Kaspiske Hav er forrygende herfra.

Der er slet ingen tvivl. Baku er en by, der brænder sig fast på nethinden.

* * *

Det var kattens

Bakus gamle bydel er beboet af en hær af flinke katte, der gerne stiller op til foto. Foto: Peder Nederland

Bakus gamle bydel er fuld af handlende, der sælger antikke sager og tæpper til turisterne. Men de flinkeste indbyggere er kattene. Og mest fotogene også. Man kommer ikke mange meter i den gamle bydel, før man møder en spindende kat, der altid er klar til at gnide sig op ad et ben. Overalt på balkoner og trapper er der katte, som strejfer rundt og giver bydelen ekstra charme.

* * *

Hulemænd og klippegraffiti

I Gobustan findes der over 6000 helleristninger i klipper og huler. De mange tusinde år gamle klippetegninger er absolut et besøg værd. Foto: Peder Nederland

Gobustan, som ligger 60 kilometer syd for Baku, er berømt for tusindvis af oldgamle helleristninger i klipperne, også kaldet petroglyffer. Der findes cirka 6000 af disse klippetegninger i Gobustan, som er på Unescos liste over verdensarv. Nogle af dem er 12.000 år gamle.

De forestiller typisk mænd, kvinder, vilde dyr, jagtscener og stammedans og findes på klippevægge og huler i Gobustan Rock Art Cultural Landscape. Der er også et interessant museum, hvor man kan få en engelsk guide.

* * *

Muddervulkaner

Der findes 300 aktive muddervulkaner i Gobustan. Her kan man komme tæt på boblende mudder, men ikke uden at blive en smule snavset. Foto: Peder Nederland

En times kørsel fra Baku venter en usædvanlig oplevelse. I Gobustans statsreservat findes fænomenet muddervulkaner. Det er er en slags babyvulkaner, der er fyldt med flydende mudder og opstigende gasser, der får mudderet til at boble. Mudderet er koldt og ufarligt at røre.

En sjælden gang imellem kan der forekomme kraftigere udbrud, men det er normalt helt ufarligt at kravle på de meterhøje vulkaner. Bortset fra at man bliver lidt tilmudret. Der findes kun 700 muddervulkaner på jordkloden. De 300 af dem findes i Gobustan.

* * *

Kaviar, safran og frisk frugt

Bakus markeder er et eldorado af frugt og nødder. Foto: Peder Nederland

Baku er et mekka for mad. Besøg et marked, og oplev et overflødighedshorn af frugt, nødder og mad. Man kan blandt andet købe frisk safran, men husk at prutte prisen ned og tjekke kvaliteten. Det samme gælder kaviaren, som kommer fra støren i Det Kaspiske Hav.

Det er muligt at købe det dyreste kaviar i verden, beluga-kaviar, i nogle butikker, men de glas med kaviar, som sælges på populære markeder, skal man nok holde sig langt fra, fordi kvaliteten er tvivlsom.

* * *

Brød er nærmest helligt

Friskbagt brød til suppen. Brød er nærmest helligt i Aserbajdsjan, så kvaliteten skal være i top. Foto: Peder Nederland

Te og kebab er nationalret i Aserbajdsjan, men brødet har en særlig status. Først og fremmest er det friskbagt. På nogle restauranter bliver det bagt i åbne stenovne og serveret direkte fra flammerne til dit bord. Og det smager fantastisk. Måske derfor at det udvises særlig respekt. Taber man et brød på gulvet, er det normalt at kysse det som en slags undskyldning.