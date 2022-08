Besøg Costa Del Sol

Costa del Sol er blandt danskernes foretrukne feriedestinationer, som er kendt for sin skyfri himmel og idylliske strande. Ferieparadiset har dog meget mere at byde på end badeferie

Siden de første rejseselskaber i 1960’erne begyndte deres virke med at udbyde charterferier, har Costa del Sol været en folkekær feriedestination for danskerne.

Området er kendt for sine uendelige strande og milde klima, hvilket hvert år tiltrækker tusindvis af solhungrende turister. Men på trods af sit ry for at være en oplagt destination til badeferien, så har området også meget mere at byde på.

Hele vejen langs kysten finder man slotte og fæstninger, relikvier fra araberne og romerne, hvor drabelige slag blev udkæmpet mellem maurerne og katolikkerne.

En dag på stranden

Er man i Fuengirola, kan man ikke komme uden om strandene. Kystlinjens varemærke er et postkort værdigt med de maleriske badestrande med gyldent sand og azurblåt badevand.

Annonce:

På stranden møder du et bredt udvalg af både strandbarer, restauranter, og et hav af instruktører står klar til at hjælpe dig med udstyr til diverse vandaktiviteter alt efter behov.

Alt godt fra havet

Går man i dag en tur langs kysten i Fuengirola, kan det være svært at forestille sig, at det engang var en lille fiskerby.

Leder man efter spisesteder langs stranden, behøver man ikke at lede længe. Her ligger der med et stenkast mellemrum et stort udvalg af restauranter, der tilbyder lokale specialiteter, som oftest er friskfanget nær lokalområdet.

Er fisk og skaldyr ikke lige din kop te, kan du med fordel prøve nogle af de traditionelle, spanske tapas. Uanset hvad du er til, så husk at indtage maden i afslappende tempo på ægte spansk manér.

Pres lidt frisk citron ud over de grillede calamari. Arkivfoto: Sigurd Vestergaard

Dyk ned i historien

Er du blevet solskoldet, eller har du bare fået nok af stranden, så er det oplagt at tage et dyk ned i Fuengirolas historiske fortid

I hjertet af byen ligger Parque Yacimiento Romano. Det er et udendørs museum, hvor turisterne vandrer blandt romerske bade og keramikhuse.

Annonce:

En anden af Fuengirolas mange seværdigheder er Castillo de Sohail. Den arabiske forsvars fæstning ligger på en bakke og tårner sig 38 meter op over havet ved mundingen af en lille flod.

Dette gør det til et eftertragtet udsigtspunkt, og er man heldig, kan man opleve koncerter og teaterstykker blive opført blandt de historiske ruiner.

Arkivofoto: Andre Castro/Unsplash

Et hedt natteliv

Fuengirola tiltrækker en masse festglade turister, som hver nat drager afsted mod byens mange diskoteker og pubs.

I Sydspanien er døgnrytmen et par timer forskudt fra det, vi er vant til i Danmark, hvilket betyder, at spanierne ofte spiser aftensmad klokken 22. Derfor er det ikke uvant, at klubberne først åbner dørene ved midnat.

I mellemtiden kan du eksempelvis besøge en af de mange engelske pubs eller tapasbarer, hvor du kan få stillet sulten, inden det for alvor går løs på diskoteket.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Oplevelser fra morgen til aften

Arkivfoto: Sigurd Vestergaard

Oplev Costa del Sol fra færgen

Tag afsted på færgetur fra havnen i Fuengirola, der viser den andalusiske kyst i al sin skønhed.

Annonce:

Turen går fra Fuengirola og slutter i Benalmádena. Undervejs sejler færgen forbi Benalmádena Pueblo, som er blandt de klassiske, hvide landsbyer på Solkysten.

Besøg den anmelderroste Biopark

Dyreparken Biopark er hjemsted for mere end 200 forskellige dyrearter, hvoraf de fleste er truede.

Bioparken er ny model at lave zoologiske haver, som er baseret på respekt for naturen og bevarelse af naturlige arter. Træk vejret i den tropiske skov og se nogle af klodens mest sjældne dyr.

Arkivfoto: Linda Johansen

Shopping i gademarkedet

Gør et godt køb og prut om prisen i Fuengirola berømte loppemarked, som er det største af sin slags ved Costa del Sol.

Markedet finder sted hver tirsdag og søndag, hvor du kan finde alt fra smykker og porcelæn til billigt frugt og grønt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her skal du spise



Picoteo Restaurant

Restauranten ligger ud til et hyggeligt torv, som typisk er fuld af liv og mennesker. Den specialiserer sig i klassisk middelhavs mad, og atmosfæren inden for bærer præg af en hyggelig, fransk café.

PR-foto

Calle Larga 4, Fuengirola

Annonce:

Chiringuito la Cubana

‘Chiringuito’ betyder ‘strandbar’ eller ‘restaurant’, som typisk ligger på stranden. Hele kystlinjen er fyldt med disse restauranter, som specialiserer sig i alt godt fra havet.

Arkivfoto: 442CHORY/Tripadvisor

Nogle er dog bedre end andre. Chiringuito la Cubana er anbefalet af mange lokale, og den har en rigtig hyggelig atmosfære.

Sendero de playa Carvajal, 29639 Benalmádena

El Viñedo Tapas Bar

Når man er i Spanien, skal man selvfølgelig smage den lokale tapas. Hos El Viñedo Tapas Bar kan du få en rigtig autentisk oplevelse.

Det er et perfekt sted at få sig en aperitif før aftensmaden på ægte spansk manér.

Av. De Los Boliches 25, Fuengirola



Overvejer du og vennerne at skaffe jer et fælles sommerhus? Her er alt, I skal vide.

--------- SPLIT ELEMENT ---------