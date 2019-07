Besøg den falske riviera

Seks timers kørsel fra London og langt væk storbyens stress og jag ligger et skjult britisk skatkammer af en kyststrækning.

I modsætning til stort set alle andre engelske naturperler er Cornwall velsignet med markant flere solskinstimer og højere temperaturer end resten af de britiske øer.

Det er ikke for ingenting, at det sydvestligste grevskab – samt nabo-amtet Devon – bliver kaldt Den engelske riviera. Og så er grevskabet det eneste i Storbritannien med både en syd– og en nordkyst.

Almindeligvis er Cornwall et bøvlet sted at komme hen – det britiske motorvejsnet ebber hurtigt ud, når man kører mod sydvest fra London. Og jernbanenettet er fra super-ingeniøren Isombard Kingdom Brunels victorianske æra. Her er ingen højhastighedstog (men dog et nattog – mere om det nedenfor).



Strande i St. Ives. Denne går man bl.a. igennem på South West Coast. Foto: Visit Cornwall

danskere, der endnu ikke har lagt sig fast på sommerferieplanerne, flyve direkte til Cornwalls lufthavn i byen Newquay, hvor SAS for to uger siden åbnede en sommerrute. Det skandinaviske flyselskab flyver til lufthavnen i Newquay, hvorfra alle seværdighederne i det spændende amt er lette at nå.

Vi tog familien med på en uges ferie til Falmouth på sydkysten – ca. 40 minutters kørsel fra Newquay-lufthavnen. Her ligger solbeskinnede husfacader i pastelfarver langs de stejle gader. Mange er tilgængelige som enten airbnb eller klassisk britisk bed & breakfast med blomstret Hyacinth Buckét-tapet og tung engelsk morgenmad (stop dig selv efter tredje morgen – eller din badevægt straffer dig).

Hovedgaden i Falmouth. Ren badeby-stemning. Også i sæsonens ydermåneder. Foto: James Kristoffer Miles

De senere år er Cornwall blevet et tilholdssted for de rige og kendte fra London. Derfor bugner grevskabet – og i særdeleshed Falmouth – med lækre spisesteder.

Vi spiste bl.a. på den kendte tv-kok Rick Steins lokale fiskerestraurant, som blot hedder Rick Stein’s Fish. Her serveres genial fish’n’chips og i øvrigt helt frisk- og lokalfanget fisk.

Og så er det markant billigere end på Steins The Seafood Restaurant i byen Padstow.

Gå Cornwall rundt

South West Coast-stien strækker siger 1014 km. gennem hele Englands sydkyst samt Cornwalls nordkyst. En helt uovertruffen vandreferie venter. Og den kan snildt vandres sektionsvis eller i større bidder. Foto: Visit Cornwall

Falmouth, der ligger ca. midtvejs på Cornwalls sydlige kyst, er et oplagt udgangspunkt for udflugter til områdets mange gemte skatte.

Også på gåben langs den 1014 kilometer lange South West Coast Path, der strækker sig langs hele Englands sydkyst gennem Cornwalls klipper og strande på både syd- og nordsiden.

Stien er velholdt og præsenterer nogle af Englands smukkeste udsigter – både til naturen og til de idyllisk skjulte lands– og fiskerbyer langs strækningen.

Et godt stykke ad den snoede klippekyst fra Falmouth mod øst ligger fiskerlejet Polperro. Kendt som gemmested for smuglere og beskyttet i en vig er den lille by måske en af ikke bare Cornwalls, men Englands smukkeste. Kommer du i bil, kan parkering være en udfordring og skal ske lidt uden for bykernen, som er helt fri for motoriserede køretøjer.



Idylliske Polperro ligger skærmet af i en lille vig. Her er ingen motoriserede køretøjer. Kun fartøjer. Foto: James Kristoffer Miles

Cirka en times kørsel fra Falmouth – eller nogle dage på gåben op og ned ad klippeskrænter – i modsat retning ligger Englands sydvestligste punkt, Land’s End, med direkte udsigt over klipperne til Atlanterhavet. Næste stop: Nordamerika.

Og følger man bølgebruset fra Land's End rundt om hjørnet og op på nordsiden af Cornwall, ender man til sidst tilbage i Newquay, der vel bedst kan karakteriseres som Storbritanniens Løkken: Masser af surfere, unge mennesker og fest. Men samtidig er byen stor nok til at kunne rumme andet og mere end beach party-segmentet.

Oplev kæmpe drivhus

The Eden Project med de enorme drivhuse er et besøg værd. Foto: James Kristoffer Miles

Nær byen St. Austell ligger en enorm botanisk have med kæmpemæssige drivhuse, såkaldte biomer, der simulerer henholdsvis tropiske og subtropiske regnskove.

The Eden Project ligger i en nedlagt lergrav, der i Millennium-årene blev omdannet til en futuristisk botanisk have, som er blevet en kæmpe publikumssucces.

Den tropiske biom er 1,56 ha og er 55 meter i højden, 100 meter bred og 200 meter lang.

Udendørs er projektet også en enorm have med tusindvis af plantearter, som kan leve i det milde Cornwall-klima.

Tip: Hvis du booker med SAS, får du 15 procent rabat på The Eden Project.

Flyv direkte hele sommeren



SAS er det eneste nordiske flyselskab, der har valgt at flyve til det ellers lidt bøvlet tilgængelige Cornwall. Newquay er ellers primært frekventeret af indenrigsfly fra forskellige lokale flyselskaber.

Hvis du rejser til Cornwall uden for SAS’ sommersæson, kan du skifte til flyselskabet FlyBe i London Heathrow fra samme terminal som SAS (Terminal 2). De flyver hele året til Newquay.

... eller tag toget

Nattoget fra London til Cornwall blev renoveret i 2017. Foto: James Kristoffer Miles

Cornwall er også et oplagt rejsemål, hvis du går ligeså meget op i turen som destinationen. Hver aften undtagen lørdag kan grevskabet nås med nattog fra Londons Paddington-banegård.

Afgang kort før midnat og med ankomst ud på morgenen i byerne langs Cornwalls sydkyst. Endestationen ligger i Penzance.

Nattoget er nyrenoveret i 2017 og inkluderer morgenmad og rigtigt sengelinned.

Det er en helt særlig oplevelse at tage toget fra det travle London og vågne i naturidyl morgenen efter. Og en effektiv måde at spare rejsetid om dagen OG hotelpris på, hvis man vil klemme lidt britisk natur ind i ferien til England.

Priser fra 45 pund (ca. 400 kroner) pr. person.

