Besøg Portugals kystperler

I brændingen suser surfere langs Atlanterhavets bølger, mens strandgæster med parasoller og stole skiftevis solbader, læser og spiller et slag strandtennis på land.

I Portugal leves en stor del af livet på stranden. Det gælder særligt i ferieparadiset Ericeira, der ligger omkring 40 minutters kørsel mod nord fra hovedstaden, Lissabon.

I centrum af Ericeira, der tæller omkring 10.000 indbyggere, ligger den lille, hyggelige plads Praça da República, hvor turister og lokale mænger sig. Her kan man også købe diverse fornødenheder. Foto: Nick Sturm

fra at være en lille fiskerby til i dag at være et populært surfer-mekka og en estimeret feriedestination for både portugisere og udenlandske turister.

Selvom byen har udviklet sig meget de seneste årtier, er den stadig autentisk med sin særprægede arkitektur og smalle, kringlede gader, ligesom tilstedeværelsen af byens omkring 10.000 indbyggere bestemt også kan både ses og mærkes.

Ifølge en kvindelig tjener på restauranten med det italiensk islæt Cucina 37 skyldes Ericeiras popularitet flere ting:

– Livet her går bare lidt langsommere her end i hovedstaden. Om dagen er man på stranden, om aftenen er man social i byen, og hvis man lyster, kan man få et par Sagrés (portugisisk pilsner, red.), når mørket falder på. Det er det gode liv, proklamerer hun.

Selvom Portugal måske ikke er allermest kendt for sine kulinariske specialiteter, på samme måde som Frankrig og Italien er det, er der ikke desto mindre gode muligheder for at få mad af kvalitet. Det gælder også i Ericeira.

Praia dos Pescadores ligger få minutters gang fra centrum i Ericeira. Her finder man turister og lokale fra tidlig formiddag til sen aften. Foto: Nick Sturm

, hvis man vil på en afslappet badeferie, der ikke er all inclusive, men alligevel skræddersyet til turisme.

Der er caféer og restauranter på de populære strande, så man kan få sig en hurtig frokost, ligesom man kan reservere solstole med tilhørende parasol på dagen, så man let kan læse sin nye krimi uden at få ondt i nakken.

Samtidig er det billigt at leve i Ericeira sammenlignet med andre populære feriedestinationer som Kreta, Costa del Sol og Mallorca.

For eksempel kan man fra morgen til aften i bageriet Pão da Vila få en caffe latte og en friskbagt pastel de nata for under en 20’er, mens et aftensmåltid på en af byens mange restauranter koster mellem 50 og 150 kroner afhængig af restaurantens kvalitet.

Det er desuden nemt at begå sig som turist. Ikke kun i Ericeira, men i hele Portugal, hvor der tales engelsk, og god skiltning gør det bekvemt for udefrakommende at finde rundt på vejene, hvis man lejer en bil og vil opleve andre byer og strande.

* * *

Kystens andre perler

Med den vestvendte kyst er der i Ericeira gode muligheder for at overvære Portugals utallige smukke solnedgange – med fordel med et glas lokal portvin. Foto: Nick Sturm

er lig med kilometer brede sandstrande. Byen er en halvø og rummer en større fiskerihavn til industri. På begge sider af byen strækker de brede strande sig.

Cascais ligger omkring 30 kilometer fra Lissabon og er også en populær feriedestination. Byen var oprindeligt hjemsted for Portugals high society, hvilket arkitekturen bærer præg af den dag i dag.

Azenhas do Mar ligger 30 minutters kørsel fra Ericeira og er en smuk, lille kystby, der hviler højt oppe på klipperne med udsigt ud over det smukke Atlanterhav.

Albufeira i Algarve bør ikke forglemmes. Byen, klipperne og strandene har i den grad medvirket til at sætte Algarve på listen over ønskedestinationer blandt turister fra hele Europa.

Aveiro, ligger omkring 70 kilometer syd for Porto, her finder man Portugals pendant til Venedig. Husene og gondolerne i den lille fiskerby er malet i de pastelfarver, der karakteriserer hele Portugal, og kanaler kiler sig ned mellem byens bygninger.

De bedste strande Foz do Lizandro

Praia dos Pescadores

Ribeira D’ilhas

Calada Gå selv på opdagelse.

* * *

Det skal du lave

Surfing er stort i Portugal, og særligt i Ericeira, der er blevet kåret som et af verdens få World Surfing Reserves. Foto: Nick Sturm

Når du har fordøjet morgenkaffen, venter stranden. Man skal dog være hurtig, hvis man vil have fingrene i en af strandenes eftertragtede solstole. Heldigvis kan man erhverve sig parasoller og strandstole i flere butikker i Ericeira.

Efter at have ligget på stranden til langt op ad formiddagen er det måske tid til at få dagens motion.

Det kan blive i bølgerne sammen med en instruktør. For 150-200 kroner kan man ved mange af Ericeiras populære strande købe sig til en surf-lektion med våddragt og surfbræt inkluderet

Omkring 20 kilometer fra Ericeira ligger Sintra. Turistattraktionen er meget populær på grund af byens smukke kongeslotte og paladser ud til havet. Husk kondiskoene, da klipklapper ikke passer godt til det kuperede terræn.

En lille uges ferie i Ericeira kan med fordel rundes af med et par dage i Lissabon. Her kan man få et tvist af storbyferie som et kærkomment supplement til badeferien.

* * *

Her skal du spise

Cucina 37 serverer autentisk italiensk mad: Der er ikke fløde i carbonaraen, og der bliver brugt rigtig pancetta i bolognesen.

Pão da Vila har kø fra morgen til aften. Her bliver der serveret et bredt udvalg af brød og wienerbrød, kaffe, friskpresset appelsinjuice, øl og meget mere til gode priser

Ti Matilde serverer dagsfrisk fisk. Særligt blæksprutten er populær, men ellers fås der alt fra havørred over laks til tun akkompagneret af frisk salat eller hjemmelavede pommes frites.

* * *

Her skal du bo

Airbnb giver mange muligheder. Man kan leje et værelse, hele lejligheder eller huse, men man skal være i god tid, især i august, hvor portugiserne selv holder ferie, hvis man vil finde det helt rigtige sted at bo.

Hotel Vila Galé Ericeira er et af byens absolut smukkeste og største hoteller. Det har en unik placering på klipperne helt ud til vandet. Hotellet råder over 202 værelser og kan på afstand kendes på det grønne tag.

Diverse surf-camps er til den aktive familie. Der er utallige af slagsen i Ericeira, og her kan man købe pakkeløsninger med logi og surf-undervisning med surf-sessioner op mod to gange om dagen. Instruktørerne lærer hele familien at fange bølgerne ved den mest egnede surfer-strand på dagen,