Bilmangel: Her kan feriebilen blive RIGTIG dyr

Biludlejningsselskaber har ikke nok biler til at imødekomme den store efterspørgsel i sommeren. Manglen på biler får priserne til at stige markant. Læs fem gode råd til billigere billeje

Mange ynder at leje en bil, når de er i på ferie i udlandet.

Og hvis du overvejer at leje en bil i sommerferien, så kan det være en god idé at booke allerede nu.

Flere biludlejningsselskaber har nemlig problemer med at imødekomme den store efterspørgsel på leje af biler, der er i sommermånederne.

Det gør, at priserne på at leje en bil er skudt i vejret.

Det skriver flere medier, herunder branchemediet Standby.dk, som henviser til avisen USA Today.

Dyrt i Europa

Også Politiken beretter om de stigende priser på udlejningsbiler.

Avisen skriver, at gennemsnitsprisen for at leje en bil på europæiske rejsemål er steget med omkring 70 procent sammenlignet med i 2019. Det viser tal fra rejsesøgemaskinen Momondo.

Værst står det til i lande som Spanien, Irland, Canada, Italien, Storbritannien og Israel.

Og helt i toppen ligger nogle af danskernes absolutte feriefavoritter - nemlig de spanske øer Tenerife og Mallorca.

Her er priserne på at leje en bil tredoblet sammenlignet med i 2019.

- For de mange danskere, der netop nu er i gang med sommerferieplanlægningen og har planer om at skulle leje en bil til ferien, kan man godt indstille sig på, at udgiften til billejen vil kræve et større greb i lommen end tidligere, skriver Per Christiansen, marketingchef hos Momondo, i en mail til Politiken.

Mangler biler

Mange af udlejningsselskaberne har for få biler til rådighed, hvorfor de har problemer med at matche efterspørgslen.

Det skyldes blandt andet, at flere selskaber så sig nødsaget til at sælge ud af deres biler under coronampandemien, fordi rejseaktiviteten var på et begrænset niveau, og der derfor var færre turister til at leje biler.

Samtidig gør den globale mangel på microchips, at leveringstiden på nye biler er blevet ekstraordinær lang.

Og nu hvor rejselysten igen er begyndt at blomstre, har biludlejningsselskaberne altså svært ved at erhverve sig tilstrækkeligt med nye biler, hvilket resulterer i, at prisen presses op.

Afhænger af biltype

Politiken har desuden talt med rejsebureauet FDM Travel, som genkender billedet af de markante prisstigninger på leje af biler.

Her påpeger Jesper Ewald, salgs- og indkøbschef hos FDM, at prisstigningerne varierer.

Det afhænger både af, hvilket land man lejer bil i, hvilken uge man gør det, og hvilken biltype man lejer.

5 tricks til billigere billeje

Arkivfoto: Thomas Borberg

1. Book i god tid hjemmefra

Hvis du booker i god til, vil du øge sandsynligheden for, at der rent faktisk er ledige biler at leje. Samtidig lyder reglen, at jo tættere du kommer på afrejse, desto dyrere bliver det at leje en bil

2. Lej ved store og kendte biludlejningsfirmae

Du vil i langt de fleste tilfælde være bedre stillet som kunde, hvis du lejer gennem de store, kendte biludlejningsfirmaer. Her er juraen bedre, hvis uheldet er ude, og de har oftest flere og bedre biler

3. Tjek bilen for skader, før du kører fra udlejningsfirmaet

Der kan vanke dyre bøder og ekstra udgifter, hvis du skader bilen, imens du lejer den.

Men bilen kan allerede være beskadiget i forvejen. Sørg for at tjekke bilen grundigt, før du forlader udlejningsfirmaet, så du ikke risikerer at hæfte for regningen på grund af andres skader

4. Vælg den rigtige bil

I kølvandet på de tårnhøje brændstofpriser bør du vælge en bil, der kører langt på literen, så du ikke bruger unødvendigt mange flere penge på brændstof

5. Få tjek på din forsikring

Hvis uheldet er ude, og du på en ene eller anden måde kommer galt afsted med din lejebil, så kan det blive voldsomt dyrt, hvis din forsikring ikke dækker. Derfor bør du på forhånd undersøge, hvad din forsikring dækker

