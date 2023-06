Bliv begejstret i Barcelona

Der findes et før og efter 1992 i Barcelona. Her var hovedstaden i Catalonien vært for De Olympiske Lege, og det, der på daværende tidspunkt var en lidt forfalden og lidet tillokkende spansk by, gennemgik en af de måske mest succesfulde forvandlinger nogensinde.

Det blev et fantastisk OL med mange store øjeblikke, som byen har levet godt af lige siden. Nogle af de gamle bydele blev der ryddet op i, og andre som nu den olympiske by nær stranden Barceloneta blev skabt, og Barcelona voksede sig langsomt, men sikkert til det, den er i dag. Et godt bud på Europas mest attraktive by.

Storby- og badeferie går hånd i hånd i Barcelona. Arkivfoto: Deep 76 Photo

Annonce:

Fornemmelsen af Barcelona

For der er en særlig fornemmelse, når man sjosker rundt i Barcelonas gader. Hvad enten det er de store alléer langs Diagonal eller de helt små og snørklede stræder inde i det inderste af byen. Som om man er en del af den moderne historieskrivning, samtidig med at der er en følelse af boheme over byen, hvor der er plads til alle.

Slå et smut forbi Parc Ciutadella, og se ældre spaniere nyde solens stråler på en bænk, børn lege foran de store springvand og unge hænge ud i græsset, mens artisterne øver deres tricks, så de kan optræde på Ramblaen senere. Barcelonas berømte gågade, der leder dig fra Plaça Catalunya og ned til Christopher Columbus-statuen ved havnen.

Selvom Barcelona har fastholdt sin oprindelige charme, er det, som om den er i evig forandring. Den restaurant eller café, du måske besøgte, sidste gang du var i byen, er med stor sandsynlighed afløst af en anden lille café eller restaurant.

Annonce:

I byens mange forskellige nabolag blomstrer små, hyggelige flækker og nye pladser konstant op og flytter rundt på byens liv. Som nu i området omkring Clot lidt øst for centrum, der er et up and coming-område med flere hyggelige parker og sin egen lille bymidte.

Find din frokost på Barcelonas store madmarked, der ligger lige ud til ramblaen. Arkivfoto: Tat Photo

Sover aldrig

Barcelona kan besøges året rundt grundet sit milde klima, og få ting kan slå følelsen af at sidde på en fortovscafé og nyde lidt tapas ud på de sene aftentimer en lun sommeraften.

Spanierne er i høj grad et udefolk, og selvom New York er byen, der aldrig sover, kan det samme prædikat med rette hæftes på Barcelona, hvor uderummene konstant er fyldt af glade mennesker i alle aldre, der nyder lidt godt at spise eller drikke med venner og familie. Det giver en særlig summen i byen, som er svær at beskrive, men som skal opleves.

Barcelonas gågade La Rambla er en af verdens mest kendte gågader. Arkivfoto: Tas Foto

Annonce:

Kunst og fodbold

Opleves skal byens mange seværdigheder også. Få har præget Barcelona som arkitekten Antoni Gaudí, hvis mesterværker kan spores overalt. Fra den storslåede Parc Güell i den nordlige ende til mange af de store bygninger, der troner op i bybilledet, foruden naturligvis Sagrada Familia. Gaudis mesterværk, der her lige knap 100 år efter hans død stadig ikke er færdiggjort, men som der fortsat arbejdes ihærdigt på.

På den måde er kirken nærmest et symbol på byen, som man heller aldrig bliver færdig med at opleve.

For førstegangsbesøgende er den ufærdige katedral La Sagrada Familia et must see. Arkivfoto: Mapics foto

Til listen af seværdigheder kan tilføjes det olympiske stadion, den spanske by, Picasso-museet, Montjuïc og så selvfølgelig Camp Nou. Hjemsted for FC Barcelona. Et af verdens mest succesrige fodboldhold, der er mere end en klub, som de ynder at sige. De har gennem historien været repræsentant for catalansk kultur, og deres fodboldkampe mod Real Madrid er mere end 90 minutters fodbold.

Det er en politisk kamp, og FC Barcelona kaldes også for den våbenløse hær. For deres opgør mod rivalerne er et slag for Catalonien, der skal vise sig frem over for centralmagten.

En stor del af Barcelonas turister har et punkt på dagsordenen nemlig Camp Nou og byens fodboldstolthed FC Barcelona. Arkivfoto: Maxi Sports

Annonce:

Drømmen om selvstændighed

Den spanske borgerkrig var hård mod Barcelona og Catalonien, hvor Franco forbød catalansk som sprog og beordrede store dele af den catalanske litteratur brændt. Men catalanerne kæmpede imod, og stædigheden, trodsigheden og stoltheden over at være catalaner kan med al tydelighed fortsat fornemmes, når man bevæger sig rundt i byen.

De rød-gul stribede flag med den blå trekant og de hvide stjerner hænger ud fra flere balkoner som et signal om, at mange fortsat drømmer om den selvstændighed, som de mistede i 1714.

Måske må de spejde langt efter den, men Barcelona kan så meget andet, og skal du for alvor opleve dens storhed, skal du betragte byen fra de gamle bunkers, Bunkers del Carmel, oppe i bjergene.

Turisterne har fortsat til gode for alvor at finde helt herop, så her får du en noget nær uspoleret 360 grader udsigt ud over denne storartede by.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre restauranter til tre forskellige budgetter

Pintxos er mundret mundgodt på spansk! Arkivfoto: Inigo De La Maza/Unsplash

Den billige: Carrer del Blai

Ikke en restaurant, men en hel gade med pintxos. Små spyd med lækre delikatesser og til en pris, hvor alle kan være med. Tip: Sørg for at prøve restauranterne med de laveste husnumre...

Søg ud i gader som Carrer del Blai for at smage tapas og pintxos. Foto: Maria Groth

Annonce:

Den fornuftige: Alba Granados

Gaden d'Enric Granados mellem Plaça Universitat og Eixample er et slaraffenland i forhold til god mad til gode priser. Alba byder på flere lokale retter i rigtig fine omgivelser, men uden at du bliver ruineret.

Den eksklusive: Tickets

Spanien er tapas, og ingen gør det bedre end Tickets, hvor du får forkælet alle dine smagssanser. Prisen er derefter, men du får til gengæld også en madoplevelse uden lige. Sørg dog for at bestille bord som minimum en måned før, hvis du vil have plads.

Tag sydpå til sommer for under 2000