Bliv blæst bagover af tossede Tokyo

Et andet travlt område i Tokyo er Shibuya. Her finder du verdens mest berømte lyskryds, hvor du har et godt overblik og udsigt til det famøse kryds fra Mag’s Park Rooftop.

Ikke langt fra krydset står statuen af Akitahunden Hachiko, som er et symbol på loyalitet i Japan.

Du må ikke snyde dig selv for en lokal oplevelse og spise på restauranten Ichiran. Japanerne står med glæde i kø i flere timer for at komme derind og slubre nudelretten ramen i sig.

Et par minutters togtur fra Shibuya ligger det hippe boheme-område Shimokitazawa. Området føles som et lille åndehul fra storbyræset og gemmer på et utal af genbrugsbutikker.

Foto: Sophie Schou Jensen