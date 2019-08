Budapest for drengerøve

Man skal gå galt mange gange for ikke at have det sjovt på alle mulige forskellige faconer i Budapest

Når to venner tager en firedages smuttur til Budapest og utallige gange gentager frasen ’Det skal vi da have’ fra den ikoniske film ’Blinkende Lygter’, hvor meget kan man så egentlig få? Ihærdige, som vi er, satte vi os for at finde ud af det.

Pengene rækker som udgangspunkt langt i den ungarske hovedstad, der mere minder om en sofistikeret vesteuropæisk storby end en del af den kommunistiske østblok, byen engang var.

Her er udsøgte Michelin-restauranter, en bred strøggade med alskens butikker og en endeløs række af hippe street food-områder, hvor de flestes smagsløg kan tilfredsstilles.

Men tager man et spadestik ned i Budapests hullede asfalt, går det hurtigt op for en, at byen med sine godt 1,8 millioner indbyggere ikke afspejler resten af det ungarske land.

Selvom arbejdsløsheden er den næstlaveste i hele EU, og økonomien buldrer frem, har landet med altdominerende Victor Orban ved roret ikke formået at løfte de laveste sociale lag rundt om i landet. Derfor er og bliver Budapest blot en smukt udsmykket gipsfigur, der vakler på et fundament af den ’stærke mands’ propaganda og ludfattigdom.



Andreas (th.) og Nikolaj tog til Budapest for at finde ud af, hvor meget mandehørm der kan trækkes ud af den ungarske hovedstad. Privatfoto

dog ikke pille ved den nydelse, det er at slå sig løs i en af de mest moderne byer i Østeuropa.

For hvis man vil, kan man snildt afskære sig fra at forholde sig til landets tilstand.

Eksempelvis kan man tilbringe de sene aftentimer i Szimpla Kert, der om dagen er en hyggelig oase med et alenlangt menukort og sommerstemning, mens stedet om aftenen danner rammen for turisternes trang til at gå i byen.

De eneste ungarere, man kommer i kontakt med, er bartenderne.

Når tømmermændene har lagt sig dagen derpå, og de sidste rester af Soproni har forladt systemet, kan man være så kæk at tage et smut forbi butikken ’Dansk’, der som nævnet antyder sælger danske varer.

Her kan du få fingre i moderne tøjmærker som Samsøe & Samsøe og Rains til helt urimeligt lave priser. Priser, der endnu engang vil minde dig om den økonomiske ulighed, Orban har kastet landet ud i.

Heldigvis står Szimpla Kert altid klar med åbne arme, så man kan skylle bekymringerne væk med en iskold fadøl til 10 kroner.

Få krudtslam på fingrene

Få fodret din indre actionhelt frem med en tur på skydebanen. Privatfoto

I krigsfilm drøner heltene rundt med tunge automatvåben og plaffer løs, uden at det ser synderligt besværligt ud.

Drømmer du om selv at prøve at fyre nogle af verdens vildeste våben af, så tag et smut forbi Budapest Shooting: En underjordisk skydebane, der ligger tæt ved det imponerende parlament i centrum af byen.

Her kan du vælge mellem forskellige skydepakker, der blandt andet inkluderer den ikoniske AK47, den russiske sniper Dragunov og en vaskeægte shotgun.

Derudover kommer en lang række mindre håndvåben og andre maskingeværer, der virkelig rykker i skulderen, når man først har trykket på aftrækkeren.

Selvom det lyder suspekt og lidt risikabelt, foregår alt med professionelle instruktører, som guider dig i, hvordan du håndterer de mange våben uden at skade dig selv og andre.

Om end det måske ikke er den fineste kulturelle oplevelse, giver de 80 euro, som skyderiet koster, en oplevelse for livet. Samtidig bliver dine kammerater hjemme i Danmark grønne af misundelse.

En tur i Széchenyi-Badet

Er man til mere end bare almindelig spa, kan man tage en time i Széchenyi-Badets øl-spa med humle ad libitum. Privatfoto

Der er til flere timers afslapning i Széchenyi-Badet, som er Europas største termiske bad. For omkring 150 kroner får du adgang til flere forskellige pools med vand fra nærliggende termiske kilder, der i løbet af en dag pumper over seks millioner liter vand ind i spabadets pools.

Temperaturerne går fra 38 grader varmt til de kolde pools på 18 grader. Man mener, at badene har helende effekt, netop fordi vandet kommer fra termiske kilder.

Hvis man bliver rastløs af at flyde rundt i det varme vand, så er der flere forskellige aktiviteter, man kan give sig til.

Til øl-entusiasterne er der en hel speciel spa, kaldet beer-spa.

Det er et ganske enkelt koncept, hvor man bliver sat i et stort kar, der har en fustage ved siden af. Men det er ikke kun beer-spa på grund af drikkevarerne.

Vandet i badekarrene har nemlig, udover badesalt, også fået tilføjet både humle og gær, hvilket skulle få ens muskler til at slappe af.

Derudover er der selvfølgelig også både sauna, dampbad og massage.

Mad i verdensklasse

Spiser man på den tostjernede Michelin-restaurant Onyx, får man ingredienser, man ikke er vant til. Her er det en pasta med trøffel. Privatfoto

I Budapest finder du nogle af de billigste Michelin-restauranter. Byen byder på hele tre af slagsen, og selvom prisen ikke følger med resten af Europas toprestauranter, gør kvaliteten.

Onyx, der kan bryste sig af to af de ædle stjerner, er placeret tæt op ad strøggaden. Her kan du slå dig løs, hvad enten du er vegetar eller kødspiser.

Betjeningen er yderst venlig med en udførlig præsentation af retter og vine. Til tider kan det være svært at følge med i de i alt ti retter, som tjenerne kommer med i løbet af den tre timer lange spiseseance.

Du har næppe oplevet mad af denne kvalitet eller sammensætning før. Tomatgelé, appelsinvin og gulerodsravioli er blot nogle af ingredienserne i den vanvittige middag.

Her skal du bo og spise

På Szimpla Kert kan man uden problemer bruge en hel aften og nat. Privatfoto

Rejser man flere sammen og vil bo under samme tag, kan det betale sig at se bort fra både hotel og hostel.

Specielt i Budapest, hvor en lang række Airbnb-udlejere har gjort det til deres levevej at udleje store, velassorterede lejligheder til fair priser. Er man ung og klar på fis og ballade, anbefaler vi, at man finder et sted i det jødiske kvarter, hvor pulsen i nattelivet er højest.

Vælger I Airbnb, slipper I tilmed for den daglige internationale morgenmadsbuffet, og til gengæld giver det jer mulighed for selv at gå på opdagelse i hovedstadens utallige restaurationer.

Her er et udpluk af spisesteder, der er værd at slå et smut forbi:

Onyx (tostjernet Michelin)

Local Korner (eminent pizza)

Chess Restaurant (kvalitet til god pris)

Szimpla Kert (hygge for alle pengene)

Á table (fransk morgenmad til perfektion)

