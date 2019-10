Budapests partydistrikt er for vildt

Budapest er en europæisk storby med mange kvaliteter. Byen er fuld af historie og byder på massevis af interessante seværdigheder, smuk arkitektur fra de fleste historiske perioder, rigt kulturliv og velfungerende offentlig transport.

Byen er også kendt for sit kæmpe udvalg af restauranter og caféer. Restauranterne og caféerne, både de gamle aristokratiske, etniske og de mere jævne og moderne, findes i alle afskygninger og overalt i gademiljøet.

I et af Budapests distrikter er restauranterne og caféerne dog i klart overtal. Distrikt VII er kendt for sine kvaliteter på netop dette område og er blevet den bydel i Budapest, som dag efter dag tiltrækker massevis af lokale borgere og turister. Det er her, alt foregår, hvis man vil i byen for at smage på ungarske specialiteter, spændende etnisk mad, eller hvis man blot ønsker at drikke hjernen ud. Distrikt VII kan klare det hele.

Distrikt VII er et stort område, men det er især området, hvor den gamle jødiske ghetto i sin tid lå, der er det mest populære. Det er her, mange interessante barer, baggårdsrestauranter og passager eller boder med streetfood ligger.

Szimpla Kert byder på god mad til overkommelige priser – og et væld af sjove oplevelser. Hele området er udsmykket med alverdens skrammel og ragelse, der tilsammen skaber et virkelig helstøbt undergrundstema. Foto: Ota Tiefenböck

Kazinczy utca er en af de vigtigste gader i området. Det var her, det hele begyndte for nogle år siden, da den efterhånden ganske legendariske ’ruin-bar’ Szimpla Kert så dagens lys i 2002.

Ordet ruin-bar stammer fra omgivelserne. Ejendommen, hvor Szimpla Kert ligger, var tidligere en produktionsvirksomhed, hvis vedligeholdelse, i lighed med resten af kvarteret og for den sags skyld store dele af Budapest, var ganske forsømt under Ungarns kommunistiske fortid.

Mange af Budapests seværdigheder og smukke byhuse er siden blevet renoveret og fremtræder i dag i vedligeholdt tilstand. Szimpla Kert valgte at gå en anden vej. Nemlig at lade stedet forfalde videre og oven i købet gøre det til en bevidst strategi. Stedet, som er i flere etager, er desuden blevet udsmykket med alt muligt skrammel samlet op ved storaffald eller på lossepladser.

Szimpla Kert er en romkocsma, der betyder ruinpub på ungarsk, beliggende i det jødiske kvarter i det 7. distrikt i Budapest, Ungarn. Puben startede som et sted for folk at finde en billig drink i et afslappet miljø, men er vokset til at blive en turistattraktion og et fælles center. Foto: Ota Tiefenböck

Det koster det En sodavand: 15 kr. En øl: 20 kr. En flaske vin: Fra 95 kr. En flaske mousserende vin: 150 kr. En Aperol: 46 kr. En cappuccino: 15 kr. En forret: Fra 20 kr. En hovedret: Fra 50 kr.

Fantasien har ingen begrænsninger her. Gamle karruselfigurer og dukker er blandet sammen med computerskærme, diverse tavler, bildele og mærkelige billeder og skaber sin egen stemning, som de fleste besøgende er helt vilde med. Szimpla Kerts strategi viste sig at virke.

Szimpla Kert er i dag en af de mest besøgte barer i Budapest, hvor der mere eller mindre altid er massevis af mennesker. Szimpla Kert arrangerer også koncerter og teaterforestillinger og ikke mindst hver søndag formiddag et marked med økologiske madvarer og andet godt.

Et helt kvarter er blomstret op

Der er masser af små spisesteder og små specialforretninger, der sælger tøj og sjove effekter. Foto: Ota Tiefenböck

Spisestedet Szimpla Kerts succes og det stadig stigende antal besøgende blev et slags startskud for hele kvarterets opblomstring.

Nye steder begyndte at dukke op et efter et. Hyggelige have- og baggårdrestauranter, en passage med streetfood, diverse etniske bistroer og fastfoodsteder og barer skaber i dag kvarterets enormt hyggelige stemning.

Szimpla Kert og Kazinczy gadens barer og restauranter fortjener uden tvivl en udforskning, men sidegaderne og hele området omkring den gamle jødiske ghetto er generelt et spændende område, som gemmer på uventede overraskelser og ikke mindst god mad og drikke.

Eksempelvis ruin-bar og bar komplet Instant-Fogas beliggende i to bygninger på Akácfa utca, som består af otte forskellige barer, eller den nærliggende hyggelige Mazel Tov, som både er restaurant, bistro og en slags kulturhus. Restauranten er især kendt for sit mellemøstlige og israelske køkken.

En anden restaurant, der fortjener særlig omtale, er Trófea Grill, kendt for sin velforsynede og velsmagende buffet bestående af både ungarske og etniske forretter, hovedretter og desserter og fri bar i tre timer til 4999 ungarske forint (ca. 115 kroner) på hverdage og 6999 forint (ca. 160 kroner) i weekenderne og helligdage. Trófea Grill ligger i Király utca.

En særlig bemærkning fortjener også Gozsdu-Udvar, en lang passage fuld af restauranter, barer og caféer, som forbinder Király utca og Dob utca. Udvalget af restauranter, de fleste af dem med et udendørs område, er enorm. Også her bliver der i perioden marts-oktober afholdt et søndagsmarked, den såkaldte Gozsdu Bazaar.

Vejen dertil Fra København

Man kan flyve direkte mellem København og Budapest med Norwegian og Ryanair. Norwegian har mindst en daglig afgang undtagen lørdag, mens Ryanair flyver dagligt undtagen onsdag og lørdag. Fra Billund

Ryanair flyver fra Billund tirsdag, torsdag og lørdag.

