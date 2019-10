Bulgarien - meget mere end druk ved Sunny Beach

Du behøver ikke drømme om en ugelang brandert for at vælge Bulgarien som dit næste rejsemål. For selvom de farverige drinks rigtig nok er meget billige, så byder det solrige land også på smuk natur, formidabel mad og flotte storbyer

En rigtig god tomat har du først smagt, når du har smagt en bulgarsk tomat. Eller kirsebær for den sags skyld. Eller blommer.

De 300 soldage, Bulgarien gennemsnitligt kan prale af på årsbasis, har solkysset landets afgrøder i en sådan grad, at du kan købe en overflod af saftige frugter fra charmerende boder langs landevejen og store salater til ikke mere end 20 kroner på restauranter med havudsigt.

Generelt er Bulgarien et billigt land at rejse i, uanset om du vælger strand- eller byferie, men vil du have priserne helt i bund og komme lidt væk fra turistmekkaerne, som dominerer meget af Sortehavets bulgarske kyst, må du vælge de mindre besøgte kystområder.

For at få en optimal ferie i det alsidige land kan du med fordel kombinere landlig idyl og landets karakteristiske solsikkemarker med byens pulserende udbud af shopping og historisk arkitektur.

Hvis du flyver direkte fra Danmark til den maritime storby Varna, kan du spadsere ned ad hyggelige gågader omgivet af en charmerende blanding af gamle og nye bygninger, gå tværs over fine åbne pladser med små og store butikker for til sidst at ramme den festlige stemning på strandpromenaden.

Af historiske seværdigheder er særligt den ortodokse katedral et betagende syn med sit gennemgående tema af guld og sølv både inden- og udenfor. Og det er gratis at gå ind.

Langs gågaden i Varna finder du mange fine kirker, som oftest står med åben dør. Trods tydelige tegn på tidens tand er kirkerne smukke og velbesøgte. Foto: Julie Nolsöe

Når du er mæt af shopping til spotpriser og et aktivt natteliv, kan du leje en bil til en billig penge og tage på en dagsudflugt til en charmerende kystby, hvor du kan slænge dig på en blød, mindre overfyldt sandstrand.

På vejen derud vil du opleve den farverige natur, som suser forbi bilruden. Bulgarien er kendt for både solsikke-, tobaks- og rosenmarker, og især de velduftende roser har bulgarerne formået at udnytte, for hvor end du kommer hen, kan du købe lækre sæber og skønhedsprodukter med rosenduft.

En af kystbyerne, du bør besøge, er Kavarna. Byen ligger en lille times kørsel fra Varna, og her har turisterne, som dominerer områder som Sunny Beach og Golden Sands med overfyldte strande og dårlig mad til overpris, endnu ikke overtaget herredømmet.

I Kavarna kan man opleve et afslappet liv og nyde roen. Her kommer ikke mange turister. Foto: Julie Nolsöe

I Kavarna kan du købe en stor spand blåmuslinger i hvidvinssauce til bare 30 kroner eller en traditionel ’shopska-salat’ til endnu mindre.

Ved flere restauranter kan du bogstavelig talt sidde med tæerne i sandet under måltidet, inden du kan udforske de omkringliggende bjerge under en vandretur, hvor havbrisen højst sandsynligt er den eneste, du møder på din vej.

Blåmuslinger kan man få i mange varianter - her med salat, ris og andet godt fra havet. Foto: Julie Nolsöe

Er du til en endnu mere fysisk udfordrende udflugt, kan du gå i vandkanten tæt op langs bjergsiden fra Kavarna-strand til muslingefarmen og restauranten Dalboka. På den omkring to timer lange tur vil du både møde havslanger og andre krybdyr, og du skal kravle over og under diverse træstammer og buskadser.

Når du og dine kølige fødder og varme kinder når frem, vil den friske fisk og kølige hvidvin smage endnu bedre, end du kan forestille dig, mens solen langsomt går til ro bag Sortehavets horisont.

Hvad koster det? Hotel

Priserne varierer mellem 1500-4000 kroner i henhold til høj- og lavsæson, og om du bor i storbyen eller ej. Prisintervallet er for to personer i en uge. Taxa

For bare ti leva (ca. 38 kroner) kan du blive fragtet omkring ti kilometer rundt i storbyen i taxa. Det er en god idé at aftale pris med chaufføren, inden du sætter dig ind, for at undgå en dyr turistfælde. Restaurant

En treretters menu for to personer på god restaurant kan fås for 115-210 kroner. Øl på restaurant: 8-20 kroner. Cocktail på restaurant: 25-40 kroner. En pakke cigaretter: 21 kroner. Leje af bil for én dag: 110 kroner.

Gå ikke glip af...

Udvalget af frisk frugt virker uendeligt, og det koster en brøkdel af priserne i Danmark. Foto: Julie Nolsöe

Middag på restaurant Happy

Restaurant Happy er en bulgarsk kæderestaurant, som er at finde i de fleste store byer.

Ved første øjekast ligner det en standard fastfoodrestaurant, og selvom deres udvalg er stort, er det også virkelig lækkert og billigt. Især udvalget af sushi er både godt og bestemt til at betale.

Det sagnomspundne Kaliakra

Blot 12 kilometer fra Kavarna finder du den gamle fæstning Kaliakra beliggende 70 meter over havoverfladen. Her kan du nyde den smukke udsigt, eller du kan gøre oplevelsen mere morbid ved at forestille dig fæstningens mest kendte sagn udspille sig:

I slutningen af det 14. århundrede plyndrede de osmanniske tyrkere sig vej gennem Bulgarien. Da de nærmede sig Kavarna, flygtede 40 bulgarske kvinder ud til Kalikra, greb hinandens hænder og sprang ud fra bjergkanten. De ville hellere styrte mod stenene og døden nedenfor end at overgive sig. Sagnet lyder, at kvinderne flettede deres hår sammen, så ingen kunne fortryde i sidste øjeblik.

Bliv fikset fra top til tå

Det kan betale sig at rejse langhåret og med spaltede negle og øm ryg til Bulgarien. Her koster personlig pleje som en tur til frisøren, negleteknikeren eller massøren nemlig kun en brøkdel af de priser, vi kender i Danmark.

Prisen på en klipning i storbyerne vil være omkring 70 kroner, manicure kan du få for omkring 95 kroner, og du kan nyde 30 minutters massage for den nette sum af 58 kroner – og det hele er endnu billigere uden for de store byer.

Værd at vide

Sarte, fine pastelfarver præger flere af bygningerne i Varna. Foto: Julie Nolsöe

Sådan kommer du dertil

Du kan flyve direkte fra Copenhagen Airport i Kastrup til Varna med Wizz Air.

Hurlumhej ved middagsbordet

Du vil opleve, at maden bliver serveret lige så snart, den er klar. Du bør derfor forvente, at hovedretten kan komme ud fra køkkenet samtidig med forretten, eller endda at hovedretten kommer inden forretten.

Det kan være en god idé at bestille alt, du ønsker at spise, med det samme, og du kan ikke forvente en rækkefølge, som du kender hjemmefra.

Den klassiske bulgarske ret 'Shopska salat' er lavet med tomater, agurk, rød peber, persille og revet fetaost. Salatens farver repræsenterer det bulgarske flag. Foto: Julie Nolsöe

Øhm … Nej betyder … ja?

Bulgarerne nikker, når de mener ’nej’, og ryster på hovedet, når de mener ’ja’.

Du kan sikkert forestille dig den forvirring, det kan medføre, hvis man ikke er klar over denne ret spøjse kulturelle forskel.

Menneskets bedste ven er velkommen

Det er nemt at tage din hund med på familieferien.

De fleste restauranter med udendørs spisepladser er meget venligt stillede over for hunde og serverer gerne lidt vand til din firbenede ven, mens den ligger under bordet.

