Byt dig til en gratis ferie

Hvad ville du sige til at bruge en uge eller to i en lejlighed i midten af Paris, et hus med pool i de toscanske vinmarker eller en ferielejlighed i Spanien - ganske gratis?

Det eneste, du skal gøre, er at lade en anden sove i din seng imens.

Konceptet hedder HomeExchange og har fået godt og grundigt tag i store dele af verden over de seneste år. Og med god grund. For udover at du sparer pengene på et hotel, er der også både kulturelle og praktiske fordele ved at bytte bolig.

Du får et hjem med eget køkken, og rejser du med små børn, er der gode muligheder for at bytte med en anden børnefamilie og dermed sikre, at der er både barnestol og puslebord i hjemmet. Nogle stiller tilmed deres bil til rådighed.

Og så får du samtidig et ganske unikt indblik i et andet lands kultur. Hvordan lever en familie i det sydlige Tyskland eller vestlige USA egentlig? Det kan noget andet end at bo på et kønsløst hotel, der lige så godt kunne ligge i en større by i nabolandet.

Den græske hovedstad byder på ruiner for alle pengene. Her er det Akropolis, som absolut er et besøg værd, hvis du bytter dig til et ophold i Athen. Foto: Stine Eskildsen

Fremhæv seværdigheder

Men er der virkelig nogen, der vil bo i dit hjem på den jyske hede eller på spidsen af Langeland? Ja, med ganske stor sandsynlighed.

Det er klart, at der er mest ‘salg’ i et stort, lækkert børnevenligt hus i midten af den danske hovedstad. København er populær - i særdeleshed blandt spaniere og franskmænd.

Men fortvivl ikke, hvis bor du længere ude på landet. For rigtig mange turister kommer til Danmark for at gå i Legoland, følge i H.C. Andersens fodspor eller opleve den brusende jyske vestkyst.

Og da Danmark er et meget lille land, er mange af dem, der kommer her på ferie, vant til væsentligt længere afstande, end vi overhovedet kan diske op med. Bytter du hjem med en amerikaner, kan du roligt regne med, at den time, de skal bruge i bilen for at nå Legoland, er mindre, end hvad de er vant til at pendle til arbejde hver eneste dag.

Der er masser af muligheder for at bo i mindre byer, når man benytter HomeExchange. Foto: Stine Eskildsen

Sommerhuse hitter

Er du den heldige indehaver af et sommerhus, er det også helt oplagt at bringe det i spil. Rigtig mange vil gerne bruge en uge ved en af de danske kyster, så er der uger, hvor dit sommerhus ikke er i brug, kan du spille det ind i ligningen.

Drømmer du til gengæld selv om en weekend i København, Aarhus eller Odense, er der også masser af danske brugere, der gerne bytter med et sommerhus ved Vadehavet eller i det sydfynske øhav. Det er altså også muligt at bruge husbyttetjenesten internt i Danmark.

Og ja, du skal - modsat på et hotel - godt nok selv rede sengen og gøre rent efter dig, inden du forlader din feriebolig. Til gengæld får du ganske gratis en ferieoplevelse, der stikker de fleste hotelophold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan fungerer det

Besøg Gaudis Parc Güell (billedet), hvis turen bringer dig forbi Barcelona, eller tag på Gaudi-tur rundt i byen. Arkitektens særprægede bygninger præger nemlig gadebilledet flere steder, og mest kendt er selvfølgelig den ufærdige kirke La Sagrada Familia. Foto: Stine Eskildsen

Det kræver lidt arbejde at komme i gang. Du skal tage billeder af din bolig, skrive lidt om både dit hjem og området, du bor i - og husk at nævne seværdigheder i nærheden.

Det koster desuden 975 kroner om året at være medlem, og det er selvfølgelig en udgift. Til gengæld tjener det sig hurtigt hjem, hvis du tager bare en tur eller to om året, og det er samtidig med til at sikre, at de mennesker, du møder på tjenesten, er seriøse omkring det.

De færreste vil betale næsten 1000 kroner for at fuppe andre boligbyttesøgende - især fordi der ikke er penge involveret.

Bedst med åbenhed

Når du har oprettet din profil, kan du gå i gang med at søge. Du kan søge på specifikke destinationer - fra Thailand til Texas - og tidsrum, eller du kan søge mere åbent.

Du kan også søge direkte på hjem med tilhørende pool, parkeringsmuligheder eller andre faciliteter og udstyr, du ikke kan undvære.

Det er uden tvivl en fordel, hvis du er åben for flere forskellige destinationer. For selvom der er rigtig, rigtig mange mennesker tilknyttet HomeExchange, skal du være heldig, hvis du lige finder en familie i din yndlingsgade i Barcelona, der kan bytte hjem i lige præcis den forlængede weekend, du drømmer om at tage af sted.

Fordelen ved at bosætte dig der, hvor de lokale bor, er, at du også kan få glæde af de lokale faciliteter. Som her, hvor familiens yngste bliver aktiveret på en legeplads på en kølig forårsdag – sammen med de spanske børn i området. Foto: Stine Eskildsen

Mange henvendelser

Når du falder over et hjem, du kunne forestille dig at feriere i, kontakter du ejeren. Skriv personligt, fortæl om dig selv, din familie og også gerne lidt om det hjem, som du tilbyder et bytte med. Det er en tjeneste, der slår sig op på en fællesskabsfølelse.

Sørg samtidig for, at en del af din mail kan genbruges, når du kontakter den næste. Engang imellem er du heldig i første eller andet hug, men i gennemsnit kræver det 15 beskeder at lande et boligbytte, oplyser HomeExchange.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Byt lige over eller få point

Området Évian-les-Bains er bedst kendt for sin kilder, der leverer vand til de verdenskendte evian-kildevand. Men området kan også meget andet og ligger lige ved Genève-søen, hvilket betyder, at der er rig mulighed for at tage et smut til Genève eller Lausanne i Schweiz. Foto: Stine Eskildsen

Der er mange forskellige måder at bruge HomeExchange

Du kan enten bytte lige over - det vil sige, at du bor i nogle andres hjem, imens de bor i dit.

I kan også bytte forskudt, så du bor i deres hjem, når det passer dig - og de kommer i dit på et andet tidspunkt, som I aftaler med det samme eller senere.

Den tredje mulighed er at gøre brug af GuestPoints. Lader du nogen bo i dit hjem, uden at du bor i deres, kan de betale dig i GuestPoints.

Lige så vel kan du betale med GuestPoints for at bo i andres hjem, mens de ikke selv bruger det. På den måde er der stor fleksibilitet i forhold til at bytte hjem med folk, som ikke nødvendigvis drømmer om at komme til Danmark.

Du får en smule GuestPoints ved oprettelse og igen hvert år, du fornyer dit medlemskab. Derudover optjener du dem ved at låne dit hjem ud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvis det går galt

Sådan ser HomeExchange-hjemmesiden ud. Du skal tage billeder af din bolig, skrive lidt om både dit hjem og området, du bor i, og det koster 975 kroner om året at være medlem. Foto: Stine Eskildsen

Der kan opstå situationer, som gør, at din vært må aflyse jeres aftale. Det kan i værste fald ske ganske få dage før ferien, men i sådanne tilfælde går HomeExchange ind og hjælper.

I første omgang går de - på dine vegne - ind og kontakter alle de andre husbytteprofiler, der er i området, og tilbyder dem ekstra Guestpoints - som tjenesten betaler - hvis de kan hjælpe med husly med kort varsel.

Lykkedes det ikke, godtgør HomeExchange med op til 840 dollar (cirka 5300 kroner per uge), som I fx kan bruge på et hotel.

Det er forholdsvist nemt at bytte sig til et hjem med egen pool, hvis du kigger i lande som eksempelvis Frankrig, Spanien eller Italien. Her er det udsigten fra et boligbytte i Evian-les-Bains. Foto: Stine Eskildsen

Hvis din værts bolig ikke lever op til det, du er blevet lovet, hjælper HomeExchange også med en løsning.

Der er ikke særlig mange meldinger om hærværk eller lignende i forbindelse med husbytter. Tværtimod oplever man ofte, at dem, der har boet i ens hjem, efterlader gaver eller takkebreve.

Skulle det alligevel ske, dækker HomeExchange skader på dit indbo for op cirka 6,3 millioner kroner. Der er dog en selvrisiko på cirka 3100 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------