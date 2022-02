Chania for begyndere

Grækenland er i top-5 over danskernes foretrukne rejsemål, og den store ø i det allersydligste græske territorium er en af danskernes store feriefavoritter.

Chania, der er hovedby og havn i den vestlige ende af Kreta, har i årtier lagt gader til et stort rykind af turister - ikke mindst om aftenen, når aftensmaden skal på bordet, men hvis ikke man vil ryge pladask ned i en turistfælde, så kan en lille guide for begyndere udi Chanias gamle middelaldergader være en hjælp.

Havnefronten er pakket med restauranter og ivrige tjenere, der alle tilbyder særlige kretensiske specialiteter.

Akkurat som der intet ’lonely’ er over guidebogen Lonely Planet, så er der heller intet særligt ved de mange restauranter under de kulørte lamper ved havnepromenaden.

Scenen er komplet med de obligatoriske ballon- og rosesælgere, hestevogne, handlende med kopier af ure, og tegnere, der kan portrættere dig, så du ligner mr. Bean. Og det betaler man så for.

Man kan faktisk godt gøre et fund i Chanias berømte lædergader, men styr udenom boderne med opsøgende sælgere.

Det er dem, der lover slidstærke lædertasker håndsyet af lokalt materiale på en familiefabrik i bjergene, og når man højlydt undrer sig over, hvorfor lædertasken er fyldt med kinesiske aviser, så får man med et smil en forklaring om syerskerne læser et bredt udvalg af internationale aviser.

Ja tak.

Forlad mylderet ved havnefronten og gå forbi den gamle moskés kupler ned mod de retauranter, som de lokale frekventerer. Privatfoto

Udsigten til det store flotte havneindløb er flot herfra, men stop op og nyd synet og gå så videre forbi den gamle moské og de ret velbevarede gamle skibsværfter. Har du tiden på din side, så kig ind - det første værft i rækken er ombygget til et kulturhus med ofte ret fascinerende udstillinger om Kretas historie.

Her ligger en lille restaurant ved navn Farkas med en et russisk-kretensisk køkken med blandt andre forskellige tærter.

Herfra og videre ned i bunden af havnen begynder de restauranter som de lokale selv frekventer at dukke op. Enkelte fiskerestauranter, men primært med kød og salater på menukortet.

Maritime kulinariske fornøjelser er der rigt udbud af på strandstykket Nea Chora til venstre for indløbet og forbi den gamle havnefæstning. Her er der garanti for friskfanget alt godt fra havet.

Kongen af det kreteniske køkken - den lokale salat. Privatfoto

Den gamle markedshal ved 1866 Pladsen har mere end 100 år som brødkurv bag sig, men har ændret sig markant de seneste år. Jeg er barn af charterturismen og ved de første rejser til Kreta i begyndelsen af 90’erne var der stadig et intenst, lokalt og autentisk markedsliv under de store hvælvinger.

Markedet er anlagt som et kryds med fire lige lange gader. Det er nemt og overskueligt, men mængden af tingeltangel er tæt på at have taget overhånd i de ellers så fotogene gamle handelsgader.

Markedet er dog stadig et besøg værd. Om ikke andet for de gode bagere, der stadig bager efter gamle og populære opskrifter.

Delikatessebodernes yderste front har typiske turistpakker med krydderier liggende, men gå videre ind og bed dem anbefale oliven, ost og honning. De har stadig de gode lokale sager, man skal bare have mod til at spørge efter dem.

Alt efter om man er landet i hotel- eller ferielejlighed med adgang til køkken eller grill, så er markedets slagtere og fiskehandlere et fund til prisen. Bliv ikke overrasket, hvis der ligger halve og hele dyr i kølemontrerne med hoved og hale. Sådan gør slagterne her.

Kreta er kendt som badeø, men der er også bjergrige og naturskønne egne. Privatfoto

Markedshallen har stadig tre-fire frokostrestauranter. Jeg skriver stadig, fordi for 10-15 år siden var to af hallens gader kun spisesteder og ubetinget Chanias bedste sted for en god og ægte autentiske frokost, så mens strandene var et fluepapir af turister, så var der tætpakket med sultne lokale bus- og taxachauffører her.

Det er i stil med det italienske køkken, de helt små ting, der ofte overrasker positivt. Frisk dampet spinat med lidt revet muskatnød serveret i dybe tallerkner med et stort skvæt olivenolie og citronsaft er koncentreret sundhed og velsmag.

Kyststrækningen fra Chania til Platanias har mange små badestrande. Privatfoto

Kyststrækningen mellem Chania og Platanias har mange små strandområder. Der er generelt lidt mere lå og ro på havet nær Chania, hvor mange strande ligger i små bugtområder. Ud for Platanias er der intet naturligt værn, så her bestemmer Middelhavet med ofte høj bølgeføring.

Få kilometer udenfor Chania i vestlig retning ligger den lille bugt Agia Apostoli, som også er populær blandt lokale. Den første strand i området er Golden Sands - en bred strand, som hurtigt kan blive til et fluepapir takket være de mange nærliggende hoteller.

Hvad skal du ellers opleve?



Ældste restaurant

Tag til Platanias for at spise på O Mylos - Vandmøllen. En af Chania-områdets ældste restauranter med mere end 60 år på bagen og et af få steder, der har værnet om kvalitet i køkkenet.

Forlad hurtigt Platanias igen medmindre du har mod på et feltstudie i, hvordan en lille søvnig badeby kan blive til alt godt og galt med neon og badedyr.

Privatfoto

Tag på eventyr

Lej en bil og kør op i bjergene. Her venter den ene lille landsby efter den anden toppet med storslået udsigt over Middelhavet blandet med duften af pinjetræer indtil man kommer op over trægrænsen.

Stop ved den gamle landsby Polyrinia, der var truet af lukning, men hvor de gamle stenhuse nu genopføres og livet vender tilbage.

Book evt. en overnatning på Milia Mountain Retreat & Eco Hotel. Et økologisk hotel mellem oliven-, ege-, og kastanjetræer nær en kløft med vand fra de hvide bjerge bygget i traditionelle store sten med ro og view udover Kretas vestlige bjerge.

En god base for vandreture for de anlagte ruter i terrænet nær landsbyen Elos 60 kilometer sydvest for Chania. Eller til en dag uden telefon og skærme der bare får lov til at forsvinde med roen mellem bjergvæggene og trætoppene.

Markedsdage

Hver lørdag indtages Minoos Gaden af et stort marked med alt fra friske blomster til øens bedste oliven. De handlende er søde og imødekommende, men spørg før du tager billeder.

Det er trods alt en handelsplads og lokalt levebrød og ikke en zoo. Der er tilsvarende torsdagsmarked på Nea Chora stranden.

Moderne historie

Kretas minoiske kultur og Knossospaladset dominerer øens historie, men soldatergravene ved Souda og Maleme fra de britiske, græske og tyske troppers indædte kampe om Kreta minder os om en ikke så fjern og blodig fortid.

