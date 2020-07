Cyklerne er pumpet med hvidvin

Cykelruterne i Alsace slanger sig gennem et unikt landskab med vinmarker og vingårde

Den, der har fået idéen, burde have en medalje – eller måske bare et glas Pinot Gris.

Cykelstierne i Alsace-provinsen er geniale. Lagt mellem vinmarkerne – langt fra den tunge trafik. Er du til cykelferie af den sjove slags, så lyder anbefalingen: Pump bagdækket, og træd pedalerne i Alsace.

Vinstokkene står side ved side i lange rækker, som man i ro og mag cykler forbi. Her behøver man ikke træde til, for vingårdene ligger tæt. Kør ind på gårdspladsen, og vinbonden inviterer straks på smagsprøver.

Hver gård sin vinstue og fortælling om, hvorfor lige nøjagtigt den hvidvin er den bedste i området. Væggene er prydret med diplomer fra store og små vinfestivaler over hele verden.

På en eftermiddag besøger man både stilistiske vingårde – og små familiebrug, som i den grad er hyggelige.

Tag bare Antoine Stoffel i Eguisheim. Her er det bedstemor, der sænker op, og hende er der krudt i.

Hun accepterer ikke en undskyldning om, at man har set bunden af rigtig mange glas den eftermiddag. Glasset fyldes med Pinot Blanc, Pinot Gris, Gewürztraminer– og selvfølgelig skal roséen også smages, inden cyklerne igen kalder.

Madame Stoffel skænker op. Det bliver simpelthen ikke mere autentisk. Foto: Anders Stoffer

Se også: Rosévin så langt øjet rækker

Vores vinklub tæller fem mænd, og den forlængede weekend var en passende længde. Vi nåede ikke at blive trætte af hinanden – men til gengæld fik vi smagt os gennem skønne Alsace.

Vi boede i Colmar – en hyggelig fransk middelalderby spækket med restauranter og et madmarked, hvor aftenernes flutes, pølser og ost, blev købt.

Højdepunkterne var selvklart de to cykeludflugter til Kayserberg og Eguisheim.

Den sidste er helt klart at foretrække for tørstige sjæle, men Kayserberg er en flottere, men lidt mere kuperet rute.

Jeg er tørstig og foretrækker derfor klart Eguisheim.

Efter en kort cykeltur ud af Colmar rammer vi den første vingård. Dagen ser allerede hyggeligere ud end den foregående – og hele ferien topper, da cyklerne når Eguisheim.

Se også: Madrid for madører

Hele verden mødes i Colmar. Her er vi faldet i snak med både et australsk og et svensk ægtepar. Foto: Anders Stoffer

Skål for en by. Vingårdene ligger tæt ... rigtig tæt. De flinke vinbønder byder os ind – vi cykler bare nogle få hundrede meter, så er der en ny vingård.

Byen er også hyggelig, vi finder en hyggelig bistro, hvor vi i oktober sidder udenfor og spiser frokost.

Vi når dårligt at komme op på cyklerne igen, før vi har et enotek foran os, hvor vi kan smage områdets hvidvin – og lige om hjørnet nærmest midt i byen – endnu en vingård.

De mørke skyer truer over bjergenes tinder i horisonten. Vi cykler mod Colmar – troede vi. For næste vingård er Stoffel – med så slående lighed med deres og mit efternavn skal den vingård besøges ... utroligt, at vi nåede tilbage til Colmar i tørvejr.

Se også: Far vild i Baltikums Montmartre

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lej cyklerne hjemmefra

Foto: Anders Stoffer

Vær i god tid – der er rigtig mange vinturister i Alsace, så find en cykeludlejning hjemmefra. Vær i rigtig god tid, hvis du vil køre på el-cykel. Priserne svinger lidt, men er generelt rimelige.

Man kan flyve til Basel (i Schweiz) og så tage taxa eller tog derfra til Colmar. Vælger man taxa-løsning, så husk at gå ud af lufthavnens franske udgang. Tager man den schweiziske udgang, bliver regningen dyrere.