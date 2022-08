Det autentiske Paris

Den brostensbelagte rundkørsel binder smalle Rue Mouffetard, trafikerede Rue Édouard Quénu, kedelige Rue Pascal, naturskønne Rue de Bazeilles og smukke Rue Censier sammen i et ægte parisisk folkemøde denne solrige søndag i oktober i Paris’ latinerkvarter.

Rundkørslen har et sprudlende vandfald som omdrejningspunkt, som blot føjer mere liv og baggrundsstøj til det i forvejen livlige mødested, hvor selv de forbipasserendes gangart ser fransk ud.

Pariserne elsker deres petit déjeuner – en friskpresset appelsinjuice, opkvikkende kaffe og knasende croissant – og det er ingen tilfældighed, at mange lokale nyder den her.

I ly af turistattraktionernes største trækplastre skinner denne perle af autentisk parisisk byliv, og fra Le Café Saint Médard kan man overvære det hele med gabet fyldt af sprød smørcroissant.

I dag er det den – særligt hviledagen taget i betragtning – imponerende livlige og gråhårede kvinde, der iklædt gult tøj løber med opmærksomheden foran kirken på Square Saint-Médard ved rundkørslen.

Eller rettere sagt: Hun danser sig til den.

Til tonerne af fransk folkemusik spillet op af en harmonika, der nok skulle have været pensioneret for længe siden, bliver hun budt op til dans af mandlige bejlere, mens uprøvede amatører skiftes til at lægge til tider tvivlsom stemme til melodierne.

Det er ikke rundkørslen, springvandet, morgenmaden, den ældre dame i gult eller harmonikaen, der i sig selv skaber stemningen, men summen af dem alle.

Latinerkvarteret får somme tider røg i guidebøgerne for at lægge facader til for mange under middel-restauranter, og det er der en berettiget en grund til, men det er bestemt heller ikke uden årsag, at området bliver omtalt som Paris’ autentiske bydel.

Der er masser af spændende delikatesse-forretninger i Rue de Mouffetard i det 5. arrondissement. Arkivfoto: Shutterstock

På Rue Censier, som i artiklens indledning blev kaldt smuk, finder man to af Paris’ kulturinstitutioner: Sorbonne Universitetet, der gennem århundreder har uddannet både smukke, unge mennesker og store tænkere, og Paris’ store botaniske have, Jardin des Plantes.

Det er her i det femte arrondissement, at man skal fortabe sig og fare vild i de små og snørklede gader, som opfordringen så klichefyldt, men alligevel sandfærdigt, lyder.

Gå helt ud til arrondissementets kant ved den strømfulde Seinen og se det menneskeskabte og nedbrændte arkitektoniske vidunder Notre Dame, før katedralen igen står som før.

Når mørket falder på, finder du plads på restauranten Les Deux Magots, hvor du bestiller foie gras til forret og Confit de Carnard til hovedret med et godt glas rødvin til. Og husk: I Paris spiser man først efter klokken 20.

Når den sidste bid og dråbe er sunket, må du forlade området. Men kun for en stund. Du skal slutte aftenen af på jazzklubben Le Baiser Salé i første arrondissement, hvor du fra første paket får meget jazz for små penge.

Når døden bliver attraktiv

Edith Piaff er en blandt mange kendisser, der er begravet i Paris. Arkivfoto: Nick Sturm

Eiffeltårnet, Triumfbuen, Louvre.

Man kunne blive ved.

Fyrtårnene inden for fransk turisme tårner sig op i Paris, men skal man opleve noget anderledes og tiltrængt stilfærdigt midt i byens øredøvende larm, bør man besøge kirkegården Cimetière du Père-Lachaise i det 20. arrondissement.

Det kan lyde dødssygt, nærmest morbidt, at gøre hedengangnes hvilested til en turistmagnet, men der er noget særligt frigørende og afslappende ved at vandre tavst rundt blandt gravstene, der er meget mere majæstætiske end blot en stenplade på en græsplæne.

Mausoleerne rejser sig som smalle huse, og flere generationer i familier ligger begravet eller brændt under jorden eller i selve monumentet.

Smukke hilsener og enkelte joints ved Jim Morrisons gravsten. Foto: Nick Sturm

Kirkegården har også kendisfaktor nok til at placere den på overraskende manges lister over turistgøremål.

Det skyldes ikke mindst, at navne som Jim Morrison, Edith Piaf og Oscar Wilde hviler på Père-Lachaise.

Ved Jim Morrisons gravsten ligger således mange velmenende hilsner, heriblandt sedler, blomster og joints, fra fans, der også flere gange har hugget hans gravsten, så den måtte anskaffes på ny.

Paris’ kirkemyndighed har for længst erkendt, at kirkegården er blevet en turistattraktion, og derfor har man også ved indgangen opsat en tavle, der nøjagtigt viser, hvor kirkegårdens 106 celebre personligheder hviler med nummererede punkter.

På den måde kan man lave sin egen rute. 30, 83 og 71 er for eksempel de tre førnævnte kendisser.



