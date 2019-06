Det bliver snart et helvede: Skynd dig til Marrakesh

Her et halvt år efter, en dansk og en norsk kvinde blev myrdet af islamister i Atlasbjergene syd for Marrakesh, har Ekstra Bladet besøgt byen, som trods risikoen for terrorisme er ved at blive spoleret af turisme.

For nu har også kinesere, russere og østeuropæere opdaget Marokkos i forvejen overrendte handelshovedstad, hvor centrum er en eventyrlig basar, der af gode grunde er fornemt opført på Unescos verdensarvsliste.

Bo i et 'palads'

Her i basaren bør man indlogere sig i en af de mange riads, som er traditionelle fleretagesboliger opført som små paladser med gårdhaver og skønne tagterrasser, hvor man kan sidde og drikke te brygget på friske mynteblade, inden man vover sig ned i den kaotiske 'medina' - navnet på den gigantiske, labyrintiske heksekedel.

Noget som franske intellektuelle, kunstnere, hollywoodstjerner og andre feinschmeckere har dyrket i mange årtier.

Der er masser af oplevelser for alle sanser, når man går gennem byens gader. Foto: Christian Kloster

Sansebombardement

Vekselvirkningen mellem terapeutisk ro under parasollen på terrassen og sanselige bombardementer under vandreture i medinaens små gader - souk - bør alle opleve mindst én gang i deres liv. Og det skal være snart, for byen som et fint rejsemål står for fald.

Ikke så meget på grund af byggeboomet og de blå tåger af udstødningsgas, som hænger over hele den overtrafikerede by 200 kilometer fra Atlanterhavet. Men snarere fordi masseturisme, fupnumre, overpriser og prostitutionen begynder at udgøre så stor en plage, at det kan svare sig at blive i Europa.

Splittet by

Marrakesh har længe været både mentalt, geografisk og arkitektonisk splittet mellem den gamle traditionelle bymidte og de nyere omkringliggende rige sekulære bydele, hvoraf Gueliz er den mest udviklede.

I sidstnævnte spadserer unge kvinder eksempelvis frit og flirtende omkring uden hovedbeklædning, mens de i det religiøse centrum bliver bag slør eller indendøre som syersker og husholdersker. Æsler bruges som varetransport i centrum; lastbiler i det moderne Marrakesh.

Sådanne kontraster har hidtil udgjort en form for harmonisk charme for besøgende. Galleristen i Gueliz har stilfærdigt anerkendt den fattige skrædder i medinaen - og omvendt. Men masseturisme med druk på natklubber og andre dekadente udskejelser udfordrer de overvejende muslimske indbyggeres syn på turismen - og på dem, som tjener penge på den.

Stemningen i bybilledet fejler ikke noget, men det kan være nødvendigt lige at hive kortet frem, når man skal finde rundt på gåben. Foto: Christian Kloster

Fordums sameksistens synes at ophøre, fordi den gudfrygtige skomager opfatter den velklædte natklubejer som en umanerlig og urimeligt rig stodder. Og restauratøren opfatter groft sagt skomageren som en uambitiøs analfabet.

Hvor alle for ti år siden var hele byens kærkomne gæster, der skulle bespises og begaves med alt det bedste, er der nu tendens til, at vi blot er masseturister, der skal flås for penge.

Kaffe, måltider, taxakørsel, hotelophold, guidede ture - snart sagt alt, hvad man forbruger undervejs, skal åbenbart være urimelig dyrt.

Marrakesh er ved at blive degraderet til masseturisme på lige fod med den skrækkelige kystby Agadir, der allerede nu kan minde om den bulgarske partyturistfælde Sunny Beach.

Slut med prut

Turistindustrien er blevet så velbjerget og ihærdig, at end ikke handlende i medinaen længere gider prutte om prisen. Der er jo masser af turister. Betal ved kasse ét.

Tidligere var det ellers en sjov udfordring at prøve at forhandle priser som de lokale.

Tager du som turist et fotografi af et forpint muldyr, vil æseldriveren opkræve penge. Tager du et billede nær en russisk turist, som hygger sig med at holde en stakkels abe i jernkæder, opkræves du penge. Når du tjekker ud af et hotel, bliver du straffet med en høj turistskat. Overhænder en ældre herre dig pludselig en kage som en gave, opkræves du penge. Og der ikke er ingen returret.

Så skynd dig til Marrakesh - men bliv i din riad, og tag kun småpenge med i medinaen.

Femstjernet hotel fortjener tre store stjerner

Mövenpick-hotellet var generelt skuffende. Foto: Christian Kloster

Som et forsøg indlogerede Ekstra Bladets medarbejder sig på et såkaldt femstjernet hotel, nemlig Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech.

Her blev man bekræftet i, at man i Marrakesh bør bo i traditionelle, små ferieboliger i riads, som koster 200-700 kroner pr. nat.

For reelt var luksushotellet efter vestlige normer alene et udmærket trestjernet hotel. Værelset var mørkt og ubekvemt, minibaren var tom og ildelugtende, og badeværelset var slidt og med tilkalkede sanitære installationer af den slags, hvor lokumsbrættet sad løst.

Morgenmadsbuffeten var fra tidlig morgen til formiddag overrendt - modsat poolområdet, som var strålende med masser af ledige solsenge.

Det kostede knap 1500 kroner i døgnet plus gebyrer i form af turistskat.

Bajere til en tier

Udmærkede lokale pilsnerøl serveres på L' Escale Snack Bar til en pris a cirka ti kr. Der afregnes afslutningsvist ved, at de tomme flasker optælles. Foto: Christian Kloster

Vel kan du komme billigt til Marrakesh, og vel kan du bo billigt og charmerende i en eventyrlig riad. Men hvad hjælper det, hvis du skal betale 50-80 kroner hver eneste gang, du vil have en bajer på en af de forholdsvis få beværtninger, der udskænker den slags?

Ikke meget. Men så er det godt, at Ekstra Bladet kan guide dig til det meget lokale rygerværtshus L'Escale Snack Bar på 13 Rue Mauritania Gueliz. Her sælges pilsnere for kun cirka ti kroner flasken.

Pommes frites og grillkyllinger kan du også få for småpenge, og dertil fodboldkampe på tv-skærme mange steder. Du må ikke tage øl med udenfor, og kvinder skal ifølge bartenderen i hovedreglen ledsages af mænd.

Middel terrorrisiko

I april 2011 fandt et terrorangreb sted på en café på Djema al-Fna-markedspladsen i Marrakesh. 17 mennesker blev dræbt, bl.a. flere vestlige turister. Nu forsøger myndighederne bl.a. med betonblokke at forhindre terrorisme. Foto: Christian Kloster

’Der er en middel risiko for terror i Marokko. De marokkanske myndigheder gør en stor indsats for at hindre terrorgruppers aktiviteter,’ skriver Udenrigsministeriet.

’Terrorister vil dog kunne forsøge at gennemføre terrorangreb. Angreb vil kunne ske på steder, der bliver besøgt af turister. Det kan f.eks. være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer. Det kan også være, når du færdes alene i øde områder af landet.’