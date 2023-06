Det hemmelige Firenze

Toscanas hovedby, Firenze, er en labyrint af historiske bygninger og små gader. Men hvor får man det bedste overblik over de berømte røde tage? Her får du gode fif

Firenze er en af Italiens smukkeste byer. Konkurrencen er ellers hård, og skønhed er et spørgsmål om smag. Der er Palermos virvar og smukke slidte havneby. Rom, naturligvis. Mondæne Milano. Romantikkens højborg Venedig – og mange flere.

Men Firenze er med helt fremme i feltet.

Det er derfor lige dele fascinerende og frustrerende at gå på opdagelse i Firenzes snævre gader. Det er som at gå rundt i et levende museum, hvor historiens åndedrag lyder ved hvert et gadehjørne, men fornemmelsen af manglende overblik over hele herligheden kan hurtigt snige sig ind.

Heldigvis har Firenze flere gode udkigsposter, hvor man kan få et storslået overblik over byens tage og samtidig få en mindeværdig oplevelse til feriealbummet ud af anstrengelserne.

Piazzale Michelangelo

På den sydlige bred af Arno-floden, der flyder gennem Firenze og deler byen i to, ligger kvarteret Oltrarno. Her ligger højen med pladsen Piazzale Michelangelo anlagt i 1869, hvor Firenze var italiensk hovedstad.

Her står flere bronzekopier af Michelangelos mest berømte statuer af David, men det er udsigten over Firenze, der er turen via trapperne værd.

Kupler, tårne og spir folder sig ud sammen med broer og flodens løb. Fra højdedraget får man et omfattende syn for Firenzes placering i dale med oliventræer og frugtbare marker.

Pladsen har caféer, spisesteder, bænke og typisk også musikanter, der håber på en euro eller to. Trapperne op til toppen begynder ved pladsen for foden af højen, Piazza Giuseppe Poggi.

I højsæsonen kan man hurtigt miste overblikket i Firenze, så søg op i 'højderne'. Foto: Ranimiro Lotufo

San Miniato al Monte

Der er naturligvis ofte en del turister på Piazzale Michelangelo, hvorfor man med fordel kan søge roen ved kirken San Miniato del Monte tæt ved. Udsigten er lige så storslået.

Kirken er mere end 800 år gammel og anlagt på et af de højeste punkter i Toscana. Det vil tage uger at se alle Firenzes kirker, men skal du nøjes med en ud over byens domkirke, så gå til San Miniato al Monte, som tillige er en af regionens smukkeste og har ageret kulisse i flere Hollywood-produktioner.

Søg op i kirkernes klokketårne for de bedste udsigter over Firenze. Foto: Sanga Park

Rosenhaven

Vi bliver på samme høj, men går lidt ned i højdemeter. Her finder man Rosenhaven. En et hektar stor have dedikeret til hundredvis af forskellige roser som supplement til udsigten over selve Firenze.

Rosenhaven blev anlagt i 1865 og er et stykke byhistorie i sig selv.

Du finder også sjældne citrontræner samt en dedikeret japansk have på denne del af højen. Den japanske have er en gave fra Firenzes japanske venskabsby, Kyoto.

Indtag din frokost i Firenzes centrale markedshal. Foto: Radio Kafka photo

Duomo

Firenzes katedral Duomo er ganske enkelt et must-see for både første- og flergangsbesøgende. Det er Firenzes mest kendte bygning og naturligvis også en af de mest besøgte.

Men ikke alle tager skridtet fuldt ud. Eller op, om man vil. Der er nemlig 463 trin til katedralens kuppel, men når først du når toppen, får udsigten over byens røde tage dig til at glemme alle anstrengelser.

Katedralen har en mindre krævende og trafikeret tur til toppen af klokketårnet. Den enorme katedrals tagkonstruktioner har andre udsigtsplatforme, som er forbeholdt organiserede rundvisninger, som der skal købes billet til.

Katedralen Duomo spiller naturligvis en hovedrolle i Firenzes skyline. Foto: Rfox Photo

De fleste offentlige udkigssteder lukker for pøblen før mørkets frembrud, men Palazza Vecchio er stedet at se solen gå ned over Firenze.

Dette palads nævnes i turistbøger på grund af forskellige verdensberømte statuer, men de færreste opdager, at paladset også har et klokketårn.

Alle pengene værd

Der skal betales entré for at komme op i tårnet, men det er alle pengene værd.

For det første er der stort set ingen turister, der opdager tårnet og udkigsmulighederne, og for det andet lukker tårnet først kl. 21 fra april til september (undtaget torsdage), hvorfor man herfra får den bedste solnedgang over Toscana og Firenze.

Firenze er bøf!

Udendørscafeerne er populære i Firenze - men husk, at din espresso er billigst, hvis du drikker den stående i baren. Foto: Nicoleta Raluca Tudor

Firenze er ikke bare en smuk by, men et af Italiens epicentre for kulinariske oplevelser. Et autentisk menukort, der udspringer af det gamle og fattige bondekøkken.

Men elitens ønsker har også sneget sig ind. Det er således den allestedsnærværende Medici-familie, der står bag Firenzes signaturret over dem alle: bistecca alla fiorentina. Bøf som i Firenze.

Arkivfoto: Getty Creative

En bøf af lokal kvægrace, alle andre kvægracer går naturligvis ikke an, grillet hårdt, men kort, så den er rød indeni – serveres med en dusk persille. Ikke andet.

Legenden lyder, at en sensommerfestival til ære for Medici-familien og en helgen eller to tiltrak udenlandske gæster fra de engelske øer. I middelalderen var Firenze et vigtigt transportknudepunkt for korsriddere på vej til og fra det hellige land, og de engelske riddere roste denne ’steak’ grillet over bål. Steak blev til bistecca.

Resten er smagfuld historie.



