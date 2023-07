Din guide til Gran Canaria

Det er videnskabeligt bevist, at sollyset kan give os mere energi og overskud og gøre os i bedre humør. Så hvad kan næsten være mere oplagt end at rejse derhen, hvor solen altid skinner?

De Kanariske Øer er det sted i Europa, hvor der er mest dagslys på et år, og Gran Canaria er på mange måder øgruppens absolutte perle. For ikke bare skinner solen tæt på altid fra en skyfri himmel - den gør det også uden at blive for meget.

I vintermånederne kan du således passende sige farvel til sne og slud samt grå, kolde vinterdage i det danske og i stedet nyde temperaturer på lige over 20 grader, mens du hopper i bølgen blå.

Gå på opdagelse blandt Las Palmas snævre brostensbelagte gader og historiske bygninger. Arkivfoto: Blitz Photo

Det konstante solskin

Og i sommerhalvåret gør Gran Canarias geografiske placering, at vi aldrig når op på de til tider ulideligt høje temperaturer, som fastlandet Spanien kan byde på. I stedet ligger temperaturen på omtrent 25 grader og gerne med en let frisk brise, der kan køle dig ned i varmen.

På Gran Canaria skinner solen vitterligt tæt på altid.

Storbyen Las Palmas er beriget med sin egen fine strande. Arkivfoto: Zdenek Maty

Det var engelske sømænd, der tilbage i det 19. århundrede, nærmest ved et tilfælde, opdagede øen, og ved selvsyn så, hvad dens klima kunne gøre for de besætningsmedlemmer, der døjede med sygdom og småskavanker.

Derfor blev øen et tiltrængt stop på deres lange og strabadserende togter, hvor man kunne komme til kræfter igen. Og det har den så været lige siden. Et sted at samle kræfter, tanke op og slappe af. For Gran Canaria har en terapeutisk aura over sig.

Fiskeri spiller stadig en hovedrolle for køkkenet på de kanariske øer. Arkivfoto: Patrick Kosmider

Udover de mange wellness og spa-resorter, der findes overalt på øen, så byder Gran Canaria også på sin helt egen naturlige wellness. Jorden og mineralerne fra vulkanerne benyttes således i mange behandlinger, da de er med til at rense huden og hjælpe mod åreknuder, ligesom havet har en rensende effekt på huden.

Las Palmas er en af Spaniens største og mest livlige byer. Arkivfoto: Typhoon Photo

Og det er lige før, at du end ikke behøver hoppe i vandet for at få renset ud. For bare det at ligge på en af øens mange flotte badestrande, mens du lytter til bølgebruset eller små vandskvulp i vandkanten kan have en utrolig beroligende effekt over sig.

En lang strand

Øen er i sig selv én, stor, lang strand, så uanset hvor du slår dig ned, er du aldrig mere en få minutter fra at lade dine fødder synke ned i det varme og gyldne sandkorn.

I hovedstaden Las Palmas har de en dejlig, lang strand, der strækker sig over to kilometer, men ellers kan du med fordel søge mod Maspalomas og Playa del Ingles, hvis du skal have oplevelsen af at bevæge dig rundt blandt endeløse sanddyner.

Ørkenen Maspalemas er et særligt stykke vild natur på Gran Canaria. Arkivffoto: Mette Brandt

En slags ørken, kunne man vel hævde, hvis det ikke var fordi, den lå lige ud til havet. Så du behøver ikke frygte, at du ser et fatamorgana, når du står og suger områdets skønhed til dig. Den er nemlig god nok. Det er bare så smukt.

Det er generelt de gyldne sandstrande og det krystalklare vand, der tegner billedet af Gran Canaria, men i den lidt anden ende af skalaen finder vi Playa Dedo de Dios, der i sit udtryk er lidt mere rå end de andre. Blandt andet har sandet en mørkegrå nuance, da det er blevet farvet af vulkanerne.

Og ellers kan havnebyen Puerto de Mogan, også kendt som Gran Canarias mini Venedig, også levere både strande, afslappende spadsereture og storslået gastronomi.

Puerto de Mogan er en af flere smukke feriebyer på Gran Canaria. Arkivfoto: Maryna Kordiumova

Selvom Gran Canaria altså først og fremmest er sol, sand og strand, så kan du også fint kombinere én ferie med et kulturelt indslag.

Las Palmas er blandt de ti største byer i Spanien, og bydelen Vegueta er på UNESCO’s verdensarvsliste med sine historiske bygninger og katedraler, hvor forskellige stilarter blandes i gadebilledet. Der noget for alle på afslapningens ø.

