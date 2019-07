Dronningens skildpadde-skadestue

Lande i Asien bliver ofte trukket frem, når der sættes fokus på mishandling af dyr. Thailand er ingen undtagelse.

Der har været flere grufulde historier om eksempelvis aber og elefanter, der holdes i fangenskab under miserable forhold for at kunne underholde turister.

Derfor var det også en meget positiv oplevelse, da Ekstra Bladet besøgte et projekt for bevarelse af havskildpadder i Khao Lak. Her har Thailands dronningemoder, Sirikit, været initiativtager til et anlæg, hvor man tager sig af syge og tilskadekomne skildpadder, indtil de er klar til igen at komme ud i naturen.



Thailands dronningemoder Sirikit har et ømt punkt for havskildpadder. Foto: Thomas Gösta Svensson

funktion er indsamling af skildpadder, der lige er blevet udklækket. De bliver plejet på centret i omkring seks måneder, indtil de er store nok til at kunne klare sig i det fri, hvorefter de bliver sat ud igen.

Og skildpadderne er i gode hænder. Centret ligger nemlig på en flådestation, så du skal ikke være forskrækket, når taxaen kører igennem en militær kontrolpost med bevæbnede soldater. De har dog samtidig også en vigtig funktion med at patruljere de kyststrækninger, hvor skildpadderne lægger deres æg.



Denne havskildpadde er blevet bragt ind med et beskadiget skjold. Foto: Thomas Gösta Svensson

år har de smukke væsener svømmet rundt i havene, men de syv arter, der findes, er desværre blevet en truet dyreart. Det skyldes primært ulovlig handel med deres æg, skjold og kød, bifangst, ødelæggelse af redepladser, klimaproblemer og affald i havet.

Derfor er dronningens initiativ ekstremt vigtigt og bestemt et besøg værd. Børnene elsker det – og du kan forlade stedet mere miljøbevidst og med god samvittighed, da entréen går til at drive centret.

Royal Thai Navy Third Fleet Turtle Nursery Åben hele ugen fra kl. 7 til 17.

Gratis for børn. Entré for voksne er 60 bath (13 kr.).

Der er mulighed for at købe mad og drikke. Stedet ligger lidt uden for Khao Lak. Lav derfor en aftale med taxachaufføren om, at han/hun venter, mens du er derinde, så du også kan blive kørt tilbage. Vi boede på Khaolak Emerald og betalte samlet 600 bath (128 kr.) for turen.

Hjælp havskildpadderne

Der er en række gode muligheder for at hjælpe havskildpadderne. Foto: Thomas Gösta Svensson

Undgå at købe ting lavet af skildpadde, når du rejser. Undgå også skildpaddesuppe og andre lokale skildpaddedelikatesser.

Tusindvis af havskildpadder fanges hvert år som bifangst i fiskernes net, garn og liner. Du kan gøre en forskel for bifangst ved at købe fisk, der er fanget bæredygtigt. Gå efter FSK- og MSC-mærket, når du køber fisk.

Ryd op efter dig selv, når du har været på stranden. Fjern eventuelle forhindringer for skildpadderne, og sørg altid for, at du ikke efterlader noget skrald, der kan ende i havet eller i skildpaddernes maver.

Minimér dit forbrug af plastik. Brug for eksempel genanvendelige drikkeflasker og indkøbsposer.

Lev grønnere, og reducer dit CO2-aftryk. Tag cyklen eller bussen, skær ned på de lange flyrejser, spis mindre kød, køb lokalt producerede vare, spar på strømforbruget, og sortér dit affald.

Den Blå Planet har samlet en række gode råd til, hvad du selv kan gøre for at hjælpe havskildpadderne – både når du er ude at rejse og herhjemme.