Enestående Island på en weekend

En vandretur i en isgrotte, en tur med snescooter over en gletsjer eller en nervepirrende køretur på de smalle og stejle bjergveje.

Vilde oplevelser er der nok af i Island. Men der er også gode muligheder for at opleve landets spektakulære natur, selvom man kun besøger landet i et par dage, har mindre børn med eller bare gerne vil blive i nærheden af hotellet i Reykjavik.

Her er tre oplevelser, du kan nå på en weekend.

Islands gyldne cirkel

Man kan ikke sige Island uden at sige ’Golden Circle’, og den gyldne cirkel er i virkeligheden en tre-i-en-oplevelse i sig selv.

I korte træk er det en sightseeingtur bestående af tre stop, hvor man oplever en række af Islands spektakulære naturfænomener: den bjergtagende naturpark Thingvellir, de sprudlende gejsere Geysir og Strokkur og det overvældende vandfald Gullfoss.

Guldfoss er det bedst kendte vandfald i Island og med god grund. Det store vandfald har et fald på i alt 32 meter delt i to trin, og for en dansker, der højst har oplevet en smule bølgegang på Gudenåen, er det et overvældende syn. Foto: Stine Eskildsen

Turistattraktioner er ofte både hypede, overvurderede og overfyldte, men selvom du ikke skal forvente at kunne gå en stille tur mutters alene, er de tre stop hver især en oplevelse, du ikke bør gå glip af.

Vulkaner og kogende kilder

På en smuttur nord for Reykjavik er der gode mulighed for at opleve endnu et par af de helt særlige fænomener, Island har at byde på.

Man skal regne med at bruge gode tre-fire timer i bilen samlet set, men så kan man til gengæld også både gå tur på vulkankrateret Grábrók, besøge vandfaldene Hraunfossar og Braunafoss og opleve kogende vand springe direkte ud af klipperne i Deildartunguhver - cirka 180 liter i sekundet.

Der er lavet trapper og stier på vulkankrateret Grábrók, så det er muligt at gå en tur på krateret – og udsigten byder på såvel bjerge som vulkaner. Foto: Stine Esklidsen

Vil man hellere opleve den islandske sydkyst, er stranden Reynisfjara en oplagt slutdestination. Det sorte sand omgivet af enorme klippeformationer er i sig selv en oplevelse, men turen derhen er næsten endnu bedre.

Det kulsorte sand er i sig selv fascinerende, men omgivelserne gør bare besøget på Reynisfjara endnu bedre. Stranden er nemlig omringet af enorme klippeformationer, og ikke langt derfra ligger en af Islands famøse gletsjere. Foto: Shutterstock

På turen langs ringvejen - den islandske hovedvej - kan man opleve det brusende Atlanterhav på den ene side, mens blandt andet vulkanen Hekla og gletsjeren Eyjafjallajökull tårner sig op på den anden.

Hvis man hungrer efter flere spektakulære vandfald, ligger Skogafoss og Seljalandsfoss på vejen. Det sidste adskiller sig ved, at man kan gå en tur ind bagved det 65 meter høje vandfald.

Hraunfossar er en serie af vandfald, der strækker sig over 900 meter. Navnet betyder ’lava-vandfald’. Foto: Stine Eskildsen

På opdagelse i hovedstaden

Har du mere tid, er der selvfølgelig også mulighed for lidt ’storby’-liv.

Reykjavik er med sine omkring 120.000 indbyggere en hovedstad af de mindre, og byens centrum er da også ganske overskueligt og kan og bør opleves til fods.

Islands hovedstad (og i øvrigt eneste større by) er Reykjavik - her set fra toppen af Perlan Museum, som er Islands naturhistoriske museum. Foto: Shutterstock

Tag en tur rundt i de hyggelige parker, besøg den karakteristiske Hallgrímskirkja, slendr en tur langs gågaden, og drik kaffe på en af de små, trendy kaffebarer, der er skudt op i de små sidegader.

Har du god tid, arrangerer det lokale bibliotek guidede litteratur-ture gennem byen, hvor man får set en masse skjulte perler, mens man bliver lidt klogere på islandsk litteratur og historie.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På badeferie i al slags vejr

Ganske sigende var vejret denne sommerdag både trist, gråt og køligt, men turen i de varme kilder i Reykjadalur-dalen bliver ikke en dårlig oplevelse af den grund - tværtimod. Foto: Stine Eskildsen

Man kan heller ikke sige Island uden også at sige Den Blå Lagune - men faktisk byder Island også på en masse andre spændende badeoplevelser.

Og da badevandet er geotermisk opvarmet, er der mulighed for et behageligt dyp, selvom temperaturen i luften er kølig eller decideret kold.

Her er et par bud på en alternativ badetur.

Varme kilder

Der er flere varme kilder rundt omkring i Island, men har du base i Reykjavik, er de varme kilder i Reykjadalur-dalen et godt bud på et besøg.

Området er et yndet tilflugtssted for både lokale og turister, men kilden er så lang, at det er nemt at finde plads til et dyp i det lune vand.

Reykjadalur ligger cirka 45 kilometer fra Reykjavik og kræver desuden en gåtur på omtrent en time hver vej. Ruten er velegnet til (tålmodige) børnefamilier - og mens man trasker op ad bjerget, kan man jo passende nyde den enormt smukke natur, der omringer en.

De varme kilder i Reykjadalur-dalen er et besøg værd, og kilden strækker sig så langt, at man nemt finder plads til et dyp i det lune vand. Foto: Stine Esklidsen

Svømmehaller

I og omkring Reykjavik ligger der flere udendørs svømmebade, som absolut også er et besøg vejr. Langt de fleste af slagsen byder både på et bassin, hvor man kan svømme baner, en pool, hvor børnene kan lege, og flere små, varme bade med forskellige temperaturer.

Vandet er geotermisk opvarmet, så temperaturen ligger typisk på behagelige 26-30 grader i svømmebassinerne - og op til 44 grader i de varme bade.

Tre gode bud på svømmebade i eller omkring Reykjavik er Laugardalslaug, Árbæjarlaug eller Grafarvogslaug, men der er rigtig mange, så det er nemt at finde et nær det sted, man bor.

--------- SPLIT ELEMENT ---------