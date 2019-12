Et unikt kurophold i Tjekkiet

Hvad har den russiske zar Peter den Store, Storbritannien og Irlands konge Edward den Syvende, den tyske forfatter Johann Wolfgang von Goethe, komponisten Frédéric Chopin og skuespillerne Gerard Depardieu, John Travolta og Robert de Niro tilfælles? De har alle besøgt den tjekkiske kurby Karlovy Vary og Karlovy Varys berømte hotel Grandhotel Pupp.

Konger, kejsere, russiske zarer, kendte komponister, forfattere, filminstruktører og skuespillere er igennem historien kommet til Karlovy Vary i en jævn strøm, som ikke er blevet mindre kraftfuld i vore dage.

Karlovy Vary er en oplevelse af de sjældne og en af de mest spændene kurbyer i verden.

Byen er kendt for sine helbredende kilder, kurbehandling og i løbet af de seneste år også for sin filmfestival, som hvert år besøges af prominente gæster. Det er en by, hvor den historiske fortid og storhed kan mærkes overalt, og samtidig har man formået at tilpasse sig vores tids krav.

Værd at vide Karlovy Vary er en velbesøgt by, prisniveauet er derfor lidt højere end i andre tjekkiske byer. De fleste hoteller har dog ofte særlige pakketilbud indeholdende både indkvartering, behandling og evt. halv- eller helpension. Tjek derfor byens hoteller for særtilbud, især hvis du ønsker et længerevarende ophold og behandling.

Se også: Balkans Disneyland

Byens historie går tilbage til 1400-tallet, hvor de første varme kilder ifølge en legende blev opdaget under en jagt, og hvor de første kurstedfaciliteter blev grundlagt kort efter.

Karlovy Varys udvikling er gået frem lige siden – det vidner byens mange smukke og aristokratiske bygninger og kolonnader om. De fleste af dem er bygget af tidens bedste europæiske arkitekter, formentlig kun med undtagelse af Tjekkoslovakiets kommunistiske periode efter Anden Verdenskrig og frem til 1989, hvor Karlovy Vary, i lighed med andre tjekkiske byer, ikke ikke blev skånet for avanceret socialistisk nybyggeri.

I Karlovy Vary har det blandt andet resulteret i en kolonnade ved Karlovy Varys mest berømte kilde Vridlo og i det meget fremtrædende hotel Thermal midt i byen. Begge er bygget i den såkaldte brutalisme-stil, men er dog med tiden på godt og ondt blevet en del af Karlovy Varys bybillede.

Byen har omkring 81 forskellige varme kilder, som bliver dannet i en dybde af 2000 til 2500 meter: Alle kilder indeholder op imod 40 forskellige mineraler og andre stoffer.

Den vigtigste kilde, den 73 grader varme Vridlo, sprøjter op i 12 meters højde midt i byen, hvor mange af byens besøgende samles for at smage på Vridlos karakteristiske smag.

Udover Vridlo er 14 andre kilder frit tilgængelige i byen. Kilderne er et must for byens besøgende, som udstyret med særlige drikkekopper vandrer fra sted til sted for at smage på kilderne.

Slentreture langs floden Tepla i Karlovy Varys centrum, byens smukke omgivelser, 14 kilder og byens mange restauranter er en oplevelse af de sjældne. Foto: Ota Tiefenböck

Se også: Kickstart julen i Edinburgh

Kilderne smager alle langtfra godt. Nogle lugter af rådne æg, andre har en kraftig smag af jern. Deres høje temperatur gør dem ikke ligefrem mere velsmagende. Fælles for alle kilderne er dog, at de indeholder mineraler, som menneskekroppen har brug og som angiveligt har en gavnlig virkning på især lever- og tarmsygdomme.

Kildevandet bliver brugt til drikkekure og ikke mindst forskellige behandlinger som bade og indsvøb. Disse foregår i fire af Karlovy Varys gamle kurhuse og på de fleste større hoteller, som har deres egne behandlingsfaciliteter.

Karlovy Varys lange traditioner for kurbehandling betyder, at behandlingerne er sat i et gennemarbejdet system. Uanset om man er på et kortere besøg og mest er interesseret i nogle få behandlinger eller man er kommet på et længerevarende ophold, hvor behandlingen inkluderer lægetilsyn og et individuelt udarbejdet behandlingsprogram.

Karlovy Vary er dog langtfra kun varme kilder, behandling og kurbystemning. Det er også jævnlige koncerter og kultur generelt samt et kæmpemæssig udvalg af restauranter, som på grund af byens internationale klientel serverer mad fra hele verden.

Se også: Kabelbaner og katedraler

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sov som en konge

Et besøg på Karlovy Varys 5-stjernede Grandhotel Pupp er et must under opholdet i byen. Vælger du at bo et andet sted, besøg da hotellets café, kendt for sin lækre kaffe og kageudvalget, hvis pris oven i købet ligger langt under danske priser. Foto: Ota Tiefenböck

Femstjernede Grandhotel Pupp er Karlovy Varys bedste hotel, hvis historie går tilbage til 1701.

Hotellets nuværende udseende er fra 1892. Under Tjekkoslovakiets kommunistiske fortid hed det kortvarigt Grandhotel Moskva, men fik umiddelbart efter de politiske omvæltninger i 1989 sit oprindelige navn tilbage.

Mange af Karlovy Varys fine gæster, heriblandt Johann Sebastian Bach, Napoleon Bonaparte, Karl Marx og Antonio Banderas, har under opholdet i Karlovy Vary overnattet på Grandhotel Pupp.

Den danske skuespiller Mads Mikkelsen spiller skurken Le Chiffre i James Bond filmen Casino Royale, som blev optaget på Karlovy Varys legendariske Grandhotel Pupp. Foto: PR

Karlovy Vary disponerer over et hav af hoteller, men et ophold på dette smukke og aristokratiske hotel er en oplevelse for sig, og overnatninger kan ovenikøbet erhverves til priser langt under niveauet på tilsvarende vesteuropæiske hoteller.

Priserne begynder på hotellets hjemmeside ved 130 euro pr. dobbeltværelse, men kan periodevis købes helt ned til 70 euro.

De dyreste værelser koster 1400 euro. Flere kendte film, heriblandt James Bond-filmen ’Casino Royale’, ’Last Holiday’ med Gerard Depardieu og ’Ring’ med Natasja Kinski, er optaget på hotellet.

Se også: Weekendtur i Bratislava

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Karlovy Varys 13. kilde

Foto: PR

Tjekkiets berømte likør, Becherovka fra 1807, stammer fra Karlovy Vary og bliver ofte kaldt for byens 13, kilde. Likøren består af en hemmelig sammensætning af 20 forskellige urter, som kun kendes af to af virksomhedens ledende personer.

Becherovka kan drikkes som aperitif, likør samt bliver brugt til fremstilling af flere forskellige typer coctails, heriblandt Beton, Red Moon. Der bliver fremstillet otte millioner liter af Becherovka hvert år.