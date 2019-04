Fantastiske oplevelser i 'Det Grønne Helvede'

Tidligere F1-verdensmester Niki Lauda bærer hver dag minderne fra racerbanen Nürburgring Nordschleife i sit ansigt. Den dengang unge tysker blev vansiret i et uheld på banen i 1976, hvor den forsvarende verdensmesters Ferrari brød i brand.

Lauda overlevede med nød og næppe, og kort efter stoppede man med at køre Formel 1-løb på banen. Det var for farligt. Der var aldrig mere end et par meter til metalbarrieren, de fleste sving var blinde, og banens størrelse og placering i Eifelbjergene tæt på grænsen mellem Tyskland og Belgien betød, at der kunne være sol på én del af banen og regn på en anden.

Nürnburgring er i dag garant for nogle af de fedeste oplevelser, man kan have som bilentusiast. Foto: Mikkel Ryrsø

Sådan er det stadig i dag. Men mens den var for farlig til Formel 1, er den i dag garant for nogle af de fedeste oplevelser, man kan have som bilentusiast. I verden! Og det, hvad enten du selv vil sidde bag rattet og opleve banen på egen krop, eller du er mere til at kigge på. Der køres nemlig også masser af verdensklasse-racerløb på den 20,8 kilometer lange bane en times kørsel syd for Köln.

Det mest unikke ved banen er dog deres Touristenfahrten, hvor du med en almindelig gadebil kan køre op til bommen som ved Storebæltsbroen, scanne et kort og køre ud på en omgang på banen. Her er ingen krav til bilen udover, at der skal være nummerplader på. Og så er der selvfølgelig ingen hastighedsbegrænsning!

Den unikke mulighed har skabt vel nok verdens mest spændende og levende fællesskab for folk, der går op i biler. På dage med Touristenfahrten er der alt fra gamle VW Polo fra 1986, der er modificeret for et sekscifret beløb, til den nyeste Porsche 911 GT3, Ferrari og McLaren – og alle taler med alle.

I weekenden er der så travlt på banen, at der ofte er kø for at komme ud. Til gengæld er der et højt flow, og derfor er der sjældent nævneværdig ventetid for at komme på banen. Foto: Mikkel Ryrsø

Har du ikke de store racerambitioner, er der som nævnt også rig mulighed for at overvære nogle af verdens mest spændende racerløb. Her er alt fra 24-timers løb i den tyske DTM-klasse til det ikoniske old timer grand prix, hvor 90.000 tilskuere møder op og camperer omkring banen.

Den er delt i en Nordschleife på 20,8 kilometer og en Grand Prix-bane på 4,5 kilometer, der er en mere moderne racerbane, hvor der en gang imellem køres Formel 1. Magien finder man særligt på de 20,8 kilometer ude i skoven, hvor asfalten som en slange æder sig gennem det bakkede landskab dækket af grantræer.

Ved Touristenfahrten er det oftest kun Nordschleife-delen af banen, der er åben, men enkelte dage kan man også prøve Grand Prix-banen som Touristenfarhten. Alle åbningstider fremgår af Nürburgring Nordschleifes hjemmeside.

Har du en drøm om selv at køre, kan det klart anbefales at se en del video fra banen og forsøge at memorere den, så du ikke er helt blank, når du kører gennem bommen. Regner det, så snup en kop kaffe og vent på tørvejr: Banen bliver spejlglat, så du får ikke megen valuta for dine euro.

God tur!

Sådan kommer du selv ud at køre

Bilentusiaster kommer til den lille tyske by fra hele Europa. Særligt briter er glade for banen, og i ny og næ kigger også en sheik forbi i en McLaren eller Ferrari. Rygterne siger, at de oftest tager hjem uden bil. Foto: Mikkel Ryrsø

’Nürburgring er en ondskabsfuld skiderik. Men den er ikke ude på at slå dig ihjel,’ har Mads Christensen sagt om banen. Og det er rigtigt. I starten er den kompleks og uoverskuelig, men når du er blevet lidt fortrolig med banen, er det en helt fantastisk oplevelse at sætte de hurtige, flydende svingkombinationer sammen og mærke, hvordan krop og affjedring komprimeres helt ned i asfalten med 200 km/t ned gennem ’Fuchsröhe’-sektionen.

Mens du kan køre i din egen bil på banen, hvilket er udmærket, hvis du blot vil have en fornemmelse for banen, så er det en markant større belastning på materiellet end at tulle ned ad E45 med 110 km/t. Har du lyst til at give den lidt mere gas, kan det anbefales at få opgraderet bilens bremser med bremseklodser- og skiver, der er lavet til at køre trackdays.

Er du næn om din bil, eller kører du til daglig i en Citroën Berlingo, vil det nok være sjovere for både dig og din bil, hvis du lejer et køretøj tæt ved banen.

Her er masser af selskaber, der lejer små, velkørende biler som Suzuki Swift ud, der er optimeret til banebrug. Selv for øvede er der rigeligt med guf i sådan en lille bil med omkring 150 hestekræfter, og de kan lejes for omkring 3000 kroner alt inklusive for fire omgange.

Det kan lyde som kort tid på banen, men en omgang tager for en uøvet nemt omkring 15 minutter, så du får alligevel en del banetid i en racerbil.

Her kan du bo

På grund af banens særstatus som pilgrimsfærd for bilentusiaster, er der er en stor underskov af billige B&B i nærheden. Her kan du ofte leje et værelse til to eller sågar en mindre ferielejlighed for 300-500 kr. per nat.

Du bør gå efter at bo i nærheden af byerne Nürburg eller Adenau. I begge byer er der tilkørsel til banen, ligesom de begge har muligheder for at afslutte dagen med en schnitzel og en kold Bitburger. Den slags tilbud er der flest af i Adenau, mens du bør køre på banen ved Nürburg.

Banen er selvsagt den samme uanset tilkørselssted, men tilkørslen i Nürburg er hovedindgangen, hvorfor her er langt flere biler og dermed mere at lure på mellem sine omgange. Det er også omkring Nürburg, at flere bilproducenter har deres testcentre – for eksempel BMW’s M-afdeling.

Har du mulighed for det, er det klart at anbefale at besøge ’Ringen’ i hverdagene. For det første er det lidt billigere, men det er hovedsageligt på grund af travlhed. I weekenden er der rigtig mange biler på banen, og mange kører stærkt.

Så særligt hvis du ikke har så mange omgange under selen, bør du gå efter at køre i hverdagene og så eventuelt afslutte turen i weekenden med at inspicere de fine vogntøjer og se til ved nogle af banens ikoniske sving.

Her kan du leje biler

Priseksemplerne er beregnet ud fra sammenlignelige, mindre forhjulstrukne biler samt for fire omgang til Touristenfahrten alt inklusive.

Rent4ring, Suzuki Swift: 389 euro

RSR Nürburg, Ford Fiesta: 324 euro

Big Garage, Renault Megane RS: 549 euro

EVN Ring Rentalt, Seat Ibiza Cupra: 440 euro eksl. Benzin.

Need for Ring, Ford Fiesta ST: 329 euro

Der er endnu flere selskaber, der lejer biler ud ved ‘Ringen’, og de fleste kan findes på Google. Husk at sætte dig ind i forsikringsbetingelserne hos de enkelte selskaber, inden du kører afsted – mange har heftige selvrisikoer.

Tjek din forsikring

Vil du køre i din egen bil, koster det 25 euro pr. omgang på hverdage og 30 euro fredag-søndag. Husk hjemmefra at tjekke, hvornår banen har åbent for Touristenfahrten, så du ikke kommer ned til en lukket bane! Og så skal du huske, at du selv skal have penge op ad lommen, hvis du gør skade på banen, hvis din bil skal bugseres ud – eller endnu værre, hvis de er nødt til at lukke banen ned på grund af dig.

Slutteligt kan det anbefales at få bekræftet fra dit forsikringsselskab i Danmark, at din forsikring dækker ved kørsel på banen. Vejen er registreret som en offentlig betalingsvej, hvor der er fri hastighed, som der er mange steder i Tyskland, hvorfor din forsikring bør dække.