Fattigrøvenes paradis

Turen til Albaniens strande kan virke besværlig.

Men hvis du fravælger turen med et rejseselskab, kan du både spare mange penge og få en uforglemmelig rejseoplevelse til nogle af de smukkeste strande i Europa.

Vi begynder i hovedstaden, Tirana, der ligger i det nordlige Albanien omgivet af bjerge. Fra lufthavnen tog vi en taxa til et hotel, der lå tæt på busholdepladsen, så vi hurtigt kunne komme afsted sydpå til strandene.

Selvom Albanien er på størrelse med Jylland, varer turen sydpå til den lille, rolige badeby Ksamil omkring seks timer. Det inkluderer en halv times pause og taxa fra kystbyen Sarandë.

Undervejs kører vi igennem det albanske bjergpas, hvilket er særdeles bjergtagende og en lille smule nervepirrende, da turen byder på mange skarpe sving.

Hvis du ikke er til den lange bustur, er byen Vlorë tættere på Tirana, og strandene her er bestemt også anbefalelsesværdige.



Bora Bora-stranden med kridhvidt sand, krystalklart vand og de albanske bjerge i baggrunden. Foto: Mats Magnussen

nogle af Europas mest fantastiske badestrande.

I det varme Adriaterhav ligger strandene i hver sin bugt og er blevet døbt Paradise, Bora Bora og Lori Beach, og de er hele rejsen værd; kridhvidt sand, krystalklart vand, og i baggrunden rejser de albanske bjerge sig i et smukt panorama.

Hotellerne spænder vidt i pris, men hvis du vil bo i anden række – og forhandler lidt – kan du få et pænt, rent værelse med morgenmad for lidt over 200 kroner. Det kan let lade sig gøre, da der er mange hoteller, og de fleste har værelser ledige.

Desuden er strandene endnu ikke overrendte, og restauranterne er billige. Således kostede en frokost med både lammekød, to store øl, græsk salat og en pizza lige over 100 kroner.



I Ksamil ligger nogle af Europas mest fantastiske badestrande side om side – her Lori i Beach. Foto: Mats Magnussen

Se også: Budapest for drengerøve

Til at stille sulten og tørsten om aftenen er der vidunderlige fiskerestauranter, hvor du kan spise dig mæt i alt, hvad hjertet begærer fra havet. Til maden kan du bestille en liter hjemmelavet og meget velsmagende vin for 35 kroner. En hel grillet fisk koster i omegnen af en pakke fiskefrikadellefars i Netto derhjemme.

Drikkepenge er et must i et land, hvor tjenerne får omkring 1500 kroner om måneden. Husk at være rundhåndet.



Ksamil er rig på gode og billige fiskerestauranter. En hel grillet fisk koster i omegnen af en fiskefrikadellefars i Netto. Foto: Mats Magnussen

Albaniens historie Albanien erklærede sig uafhængig af Det Osmanniske Rige i 1912.

Italien invaderede landet i 1939, hvorefter det i 1943 blev et nazitysk protektorat.

Året efter blev en uafhængig albansk stat etableret under den kommunistiske diktator Enver Hoxha, der holdt landet i et jerngreb indtil sin død i 1985. Hoxha frygtede en invasion fra Sovjetunionen, og der blev i årenes løb bygget 175.000 bunkere i landet.

Friheden kom i 1991, og siden har landets økonomi været under konstant forbedring.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hektiske Tirana

Hovedstaden Tirana kan virke overvældende, men rummer mange spændende seværdigheder. Foto: Mats Magnussen

Hovedstaden Tirana kan med sin hektiske trafik virke overvældende.

Byen er klassisk kommunistisk indrettet med brede boulevarder, der fører ind til den store Skanderbeg Plads i centrum. Her vajer et enormt flag med en tohovedet albansk ørn på en blodrød baggrund.

Der er flere spændende seværdigheder i nærheden. Nationalmuseet, den smukke Et’hem Bey-moské og et klokketårn med udsigt over byen.



Tirana rummer stadig et monument til ære for diktatoren Enver Hoxha. Foto: Mats Magnussen

Et must er den underjordiske bunker Bunk’art. I de over 100 små underjordiske rum bliver Albaniens moderne historie foldet ud. Utrolig velfortalt og nemt at komme igennem.

Et pyramidelignende monument står stadig tilbage som en ruin midt i byen. Mange nysgerrige turister, herunder mig selv, bruger det som en løbebane. Renoveringen er så småt i gang, og om få år vil det være i brug til events.

Se også: Fest og farver og lave priser i Lviv

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hjælpsomme mennesker



Albanerne er varme, rare og enormt hjælpsomme mennesker.

Landet har været lukket for omverdenen siden 1991, og det mærker man. Albanerne vil hjælpe dig med alt, og turismen er endnu ikke kommet dertil, hvor de bare er ude på at score en masse penge fra dig.

Selvom de fleste albanere er muslimer, er det mere af navn end af gavn. En tjener på en restaurant fortalte os, at 99 pct. af alle albanere er ’kulturmuslimer’, og at de fleste drikker alkohol.

Albanien oplever i disse år flere og flere turister, men her i Ksamil er strandene stadig mest fyldt med albanere bosiddende i udlandet, der er kommet tilbage til hjemlandet for at holde ferie. Der er desuden flere ukrainere (Europas næstfattigste land), der slapper af på stranden, og kun ganske få nordiske turister har (endnu) fundet vej.

Se også: Se Kyotos templer i smukt morgenlys