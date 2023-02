Fem fantastiske museer i Europa

Meget kan man sige om vores naboer i øst, men de har et af kontinentets bedste museer.

På øen Djurgården i Stockholm finder du Vasa Museum, der blandt andet er kendt for at have et stort set intakt krigsskib fra 1600-tallet stående indendørs.

Skibet, der har 64 kanoner, sank i 1628 på dets jomfrurejse i Stockholm havn og lå begravet i mudder i 333 år, før det i 1961 blev bjerget og kom på Vasa Museum.

Oplevelsen af at se et så storslået krigsskib, der er så gammelt og stadig velbevaret, giver et indblik i, hvordan vi i Skandinavien levede og byggede skibe for næsten 400 år siden.

Rundt om skibet er diverse artefakter fra tiden samt en biograf, der fortæller hele historien.

Er man under 18 år er det gratis at besøge museet. Er man derimod over 18 år, koster det 170 svenske kroner i entré, svarende til 116 danske kroner.

Arkivfoto: Matej Kastelic