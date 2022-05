Fem fantastiske vandreture i Europa

Flere og flere fristes af tanken om en mere aktiv ferieform, hvor man kan kombinere udlandsopholdet med et par kilometer i benene, mens man kommer helt tæt på naturen.

Her er vandreture på ferien en oplagt mulighed, da man her kan gå på opdagelse i landets skønne omgivelser på egen hånd og i eget tempo.

Du behøver hverken at være i topform eller have investeret dyre domme i alverdens udstyr for at nyde en vandretur i det fri. Du behøver heller ikke at rejse langt, da Europa er fyldt med naturskønne vandreruter.

Det eneste, du har brug for, er at binde snørebåndene på et par gode sko og finde lysten og modet frem til at nyde det smukke naturlandskab til fods, hvor du har booket ferie.

Ekstra Bladet har her samlet en liste over fem europæiske vandreruter, som alle lover kilometervis af billedskøn natur.

På med støvlerne Mullerthal, Luxembourg I Luxembourg finder du den 122 kilometers lange vandrerute ved navn Mullerthal Tail. Her bliver du ført gennem rå klippevægge, mosbegroede skove, soloplyste dale og små vandløb. Mullerthal består af flere vandrestier, hvoraf tre er særligt populære. Rute 2 krydser hjertet af Mullerthal, hvor du også møder storslåede klippeformationer på din vej. På rute 3 kommer du blandt andet forbi nogle imponerende bygninger, herunder flere charmerende slotte. Foto: Chris de Tempe/Unsplash Cinque Terre, Italy I den østlige del af den italienske region Ligurien ligger Cinque Terre - et område, som udgøres af fem fiskerlandsbyer langs kysten. Her kan du vandre langs Cinque Terre-ruten, som byder på dramatiske kystlandskaber, stejle klipper og en fabelagtig udsigt over Middelhavets klare vand. Går du ruten i et raskt tempo tager den 12 kilometers lange tur omkring seks timer at gennemføre. Vil du derimod have tid til afslapning og fordybelse i de små fiskerisamfund, er der også rig mulighed for det. Hvis du bevæger dig ud på denne rute, bør du være forholdsvis godt gående, da stierne til tider bliver rustikke og udfordrende. Foto: Josh Hilt/Unsplash Mont Blanc, Frankrig Det er svært at slå Tour du Mont Blanc, når det kommer til europæiske vandreruter. Tour de Mont Blanc kredser om det højeste bjerg i de franske alper, Mont Blanc. Selve Tour de Mont Blanc passerer dog både Frankrig, Schweiz og Italien. Det 170 kilometer lange system af vandrestier, som udgør Tour du Mont Blanc, passerer maleriske, alpine landsbyer, blomstrende enge og dybe dale. For dem, der har brug for en pause, er der også rig mulighed for at tanke batterierne op på et af de mange refugier, der ligger undervejs i bjergene. Er man derimod en ivrig og garvet vandrer, kan man klø hårdt på og fuldføre hele stisystemet på 12 dage. Foto: Ana Frantz/Unsplash Nationalparken Plitvicesøerne, Kroatien Nationalparken Plitvicesøerne er en af Kroatiens mest populære turistattraktioner. Naturområdet består af en række søer, og nationalparken måler 296 kvadratkilometer. Heraf er der et stort udvalg af afmærkede, fastlagte stier, der spænder fra en let gåtur på 3,5 kilometer og en mere udfordrende, svær rute på 18,3 kilometer, som krydser rundt om vandfald og over broer. I parken bliver du mødt af frodige skove, et rigt dyreliv og turkise søer. Hvis du skal have en særegen naturoplevelse på din vandretur, kan det være en idé at komme i løbet af efteråret eller vinteren, hvor søerne er tilfrosne og derfor får smukke røde og gule farver. Foto: Mateusz Klein/Unsplash Engelberg, Schweiz Engelberg ligger i idylliske omgivelser i de schweiziske alper. Om vinteren udgør området et populært skisportssted, og om sommeren er det et oplagt sted at tage på vandretur. Engelberg-dalen har nemlig hundredvis af vandrevenlige kilometer til rådighed, hvor både erfarne og energiske vandrere kan blive udfordret, ligesom nybegyndere, der har brug for afslapning, kan få opfyldt deres behov. En af de mest populære vandreture i området er den syv kilometer lange Brunni Trail, der starter ud med en tur på svævebanen Brunni-Bahnen. Herfra er udsigten helt fantastisk, hvor man blandt andet ser ned på blomstrede græsgange. Foto: Peter Wormstetter/Unsplash

