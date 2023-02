Fem funky hoteller du bør besøge

Har man intet imod at tage den store pengepung op af baglommen, er The Conrad på Rangali-øen på Maldiverne måske værd at overveje.

Her har du mulighed for at booke en suite, der ligger fem meter under havets overflade og giver dig mulighed for at observere det smukke dyreliv, havet omkring Maldiverne har at byde på.

Suiten har et 180-graders kurvet glastag, og samtidig får du en butler med, der står til rådighed 24 timer i døgnet.

Dog vil det koste dig omkring 300.000 kroner per nat, så vil du have denne fantastiske oplevelse, må du hellere gå i kiosken og købe en lottokupon.

PR-foto