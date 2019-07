Fest og farver og lave priser i Lviv

Den ukrainske by Lviv har alt som et oplagt rejsemål til en forlænget weekend. En spændende historie og seværdigheder, lave priser samt et kæmpe udvalg af restauranter, barer og værtshuse

Har du været i Prag og Krakow umiddelbart efter kommunismens fald, og vil du gerne opleve den samme stemning og lave priser som dengang? Så tag til den vestukrainske by Lviv og genoplev det hele igen.

Lviv har i lighed med Prag og Krakow været en del af Østrig-Ungarn og senere en del af østblokken som en del af Sovjetunionen. Det har sat sit præg på byen. På den gode måde.

Den smukke centraleuropæiske arkitektur fra tiden under Østrig-Ungarn, blandet sammen med østeuropæisk tankegang og ukrainernes håb om demokrati, giver nemlig en særlig blanding, som ikke kan opleves mange andre steder.

Lviv er en storby med omkring 700.000 indbyggere, men det mest interessante for turisterne ligger koncentreret omkring byens centrum.

Det er her, de fleste seværdigheder ligger i ganske behagelig gåafstand. Skulle denne afstand alligevel være for lang, er der altid et hyggeligt sted i nærheden, hvor man kan indtage en forfriskning. Lvivs indre by har nemlig et kæmpe udvalg af restauranter, barer og caféer til priser, som ligger på et niveau på cirka en tredjedel af det danske.



Foto: Ota Tiefenböck

er et gammelt udtryk for en plads og dette udtryk passer glimrende til Lvivs Rynok med sine 40 smukke historiske huse og de omkringliggende gader og stræder.

Det er her, du med sikkerhed kommer til at opholde dig under hele opholdet. Det er nemlig ikke tilfældigt, at hele Lvivs gamle by er optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste.

Udforsk området grundigt. De brostensbelagte gader og passager mellem husene, som ofte skjuler en eller anden ekstra malerisk overraskelse.

De mange imponerende kirker og forskellige religioner og ikke mindst de mange restauranter, caféer og værtshuses som ligger over alt.

Har du benmusklerne i orden, så tag også op på rådhustårnet i midten af Rynok og se den gamle bydel oppefra. Lvivs gamle bydel har rigeligt at byde på, og du kommer garanteret ikke til at kede dig.

Det koster mad og drikke Sodavand på restaurant: 3-8 kr. Øl på restaurant: 5-15 kr. En flaske vin på restaurant: fra 50 kr. Big Mac Menu på McDonalds: 25 kr. En Aperol Spritz på restaurant: 23 kr. En cappuccino på café: 8-15 kr. Kage på café: Fra 5 kr. En typisk ret på restaurant: 25-50 kr. En pakke cigaretter: 5-12 kr. En liter vodka i forretning: 20-28 kr. En tur med trolleybus: 1,15 kr. Taxa fra lufthavn til centrum (unødvendigt): 70 kr. En turistlejlighed i centrum: Fra 200 kr. pr. nat

Det bør du opleve



Kirker

Lviv har et imponerende udvalg af kirker. Uanset, om du er troende eller ej, er det en oplevelse at se Lvivs kirker, da du på en lille radius kan opleve græsk-katolske, ortodokse, katolske eller armenske kirker. Opsøg stederne og nyd den særlig mystik og stemning, der omgiver dem.

Vil du vide mere om kirkerne og byen generelt, besøg desuden Lviv’s Bymuseum på Rynok, som giver et godt billede af byens mangfoldige og til tider grusomme historie.

Det berusede kirsebær

Når du bevæger dig rundt i Lviv, vil du med sikkerhed bemærke små udskænkningssteder med et kirsebær på skiltet ovenover. Udskænkningsstederne hedder Pajana Visnja og betyder 'Det berusede kirsebær'.

Stederne serverer en slags kirsebærlikør, som man kan nyde udenfor butikken ved to til tre opstillede højborde. Skal prøves, stederne er ikke decideret for turister, hovedparten af de besøgende er Lviv-indbyggere, som elsker deres likør.

Øl og bigband

Intet besøg i Lviv uden et besøg i Pravda Øl Teater. Dette fantastiske sted ligger på Rynok og er et minibryggeri i tre etager med butik og pub. Spørg, hvornår der er musik - som regel hver aften, hvor et mini-bigband spiller kendte sange. En fantastisk stemning, hvor alle tre etager synger med eller banker i rytmen på borde eller på dét, der er i nærheden.

Foto: Ota Tiefenböck

Spareribs i middelalderlige omgivelser

Restauranten Rebrenja ligger i middelalderlige omgivelser i Arsenal, det tidligere våbenkammer. Rebrenja har specialiseret sig i spareribs, som bliver grillet på to kæmpemæssige grill. Disse serveres uden tilbehør, du skal derfor selv sammensætte, hvad du vil have til, typisk lidt salat og brød. Skal skylles ned med øl.

Restauranten er enormt populær, det er derfor en god idé at reservere plads, især hvis du vil sidde udenfor.

Foto: Ota Tiefenböck

Det skal du gøre

Gamle udtjente sporvogne har deres særlige charme i Lviv og passer perfekt til en by, som er ved at vågne op af sin østeuropæiske fortid. Foto: Ota Tiefenböck

Hold pengene tæt på kroppen

Det er generelt meget trygt at bevæge sig rundt i Lviv, men som andre europæiske byer tiltrækker Lviv personer, som har specialiseret sig i at stjæle fra andre.

Det betyder ikke, at ukrainere stjæler mere end andre nationer, men landets hårde økonomiske situation betyder, at nogle personer ikke ser anden udvej end at stjæle. Pas derfor på dine penge. Lviv er ellers en sikker by, hvor man trygt kan gå rundt på alle døgnets tidspunkter.

Vælg din pengeautomat med omhu

Den nemmeste måde at veksle penge på er at hæve et kontantbeløb i en automat. At bruge sit bankkort i udlandet koster 30 kroner i de fleste danske banker. Det kan alligevel godt betale sig, hvis du hæver et større beløb. Kursen er nemlig langt bedre, end hvis du veksler kontanter.

Drop taxa

Alt interessant i Lviv ligger i området omkring byens centrum, som nemmest nås til fods. Vil du opleve udkanten af byen og nogle af de sovjetiske sociale byggerier, så tag enten trolleybus eller den såkaldte masrutka, en minibus. Det er billigt og autentisk, og du kommer ikke at betale overpris som i en taxa.

Det er ligeledes unødvendigt at tage taxa fra lufthavnen, som kun ligger cirka ni kilometer fra byens centrum. Tag trolleybus til endestationen Universitet, beliggende ti minutters gang fra byens centrum. Turen tager cirka en halv time.

Vær kulturel

Det kan godt være, du ikke er så vild med opera eller klassisk musik, men giv det en chance. Lviv Opera er en oplevelse, om ikke andet så bygningens interiør, og når billetprisen starter ved 20 kroner, kan man sagtens tillade sig den luksus at smutte i pausen. Det kan dog ikke udelukkes, at du bliver grebet af stemningen og bliver hængende.

Brug al ukrainsk valuta

Efter et besøg i Lviv får du sikkert lyst til at tage tilbage eller udforske andre ukrainske byer. Måske tænker du, at du bare kan gemme ubrugt ukrainsk valuta til næste gang. Gør det ikke. Den ukrainske valuta er ikke verdens sikreste valuta og kan hurtigt miste sin værdi. Går det helt galt i Ukraine, kan landet gå helt konkurs.

... og det praktiske Du behøver ikke visum til Ukraine. Landets valuta hedder hrivna, 100 hrivna er cirka 23 kroner. Der er pengeautomater samt vekselkontorer overalt. Betaling med kort er ligeledes udbredt.

Lavprisselskabet Wizz Air har direkte flyvninger mellem København og Lviv, ellers er den nemmeste vej at flyve over Warszawa eller eventuelt Krakow, hvorfra man kan tage med tog til Lviv.

