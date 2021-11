Firenzes hemmelige markeder

Firenze er verdensberømt for kunst, kultur og bygningsværker, men er mere end de store kendte seværdigheder

Firenzes snævre gader og skyline med kirketårne har vundet mange turisthjerter i tidens løb.

Byens gæster der har nydt synet af Duomo-katedralens berømte kuppel, det store palads Palazzo Vecchio eller Uffizi-galleriet. Det er velkendte attraktioner, men Toscanas hovedby har også sine hemmeligheder.

En af dem er markedet i markedet. San Lorenzos udendørs gademarked, hvor ikke mindst lædervarer og andet godt er til forhandling har også et mindre kendt søstermarked, Mercato Centrale.

Her er der friske råvarer og mad på menuen, men set udefra når man bevæger sig rundt i de omkringliggende snævre handelsgader, så ligner den store Mercato bygning ikke et marked. Mere et lager.

Så hold godt øje med porten ind til denne Aladdins hule af italienske delikatesser.

Gå gerne væk fra turismens hovedstrøg og søg ud i de små sidegader. Foto: Nataliya Yurchuk Dreamstime.com

To etager, en kærlighed

Det indendørs madmarked er fordelt over to etager, men med samme kærlighed til god italiensk kogekunst.

Her er grønthandlere, slagtere, krydderisælgere, mejerister, fiskehandlere og boder med lokale delikatesser til salg med den gode kvalitet i højsædet.

Italienske delikatesser på parade og udbud i Mercato Centrale. Foto: Dreamstime.com

Det er her, Italien adskiller sig fra Danmark. Det italienske køkken har simple retter med ingredienser af høj kvalitet i fokus.

Råvarernes kvalitet bringer den verdensberømte gode smag af italiensk mad til bordet. I Danmark har vi i langt højere grad fokus på prisen, end man har i støvlelandet.

Det afspejles i, at en italiensk familie bruger 25 procent af den samlede hustands indtægt på mad, hvor en dansk familie bruger ti procent.

Derfor kan et marked som Firenzes Mercato Centrale overleve og i 2024 kan det fejre 150-års jubilæum.

For markedet bruges i den grad i dagligdagen. Folk gør deres indkøb her, de ser på produkterne og forholder sig til det udbudte.

Frisk pasta, udskæringer, dagens fangst, frugt, nødder, oste og meget mere ses an, spørges til og vurderes. De går ikke bare i et kædesupermarked efter ugens prisbasker.

I slagterboderne bliver der ikke lagt skjul på kødets oprindelse. Foto: Dreamstime.com

Firenze med posten

Man kan med fordel indtage sin frokost her. 12 forskellige madboder tilbyder frisklavede lokale retter til lave priser og stor smag, og da denne spisehal er fordelt over 3000 kvm med 500 siddepladser, så er der ikke den store risiko for kødannelse.

De 12 boder er ikke i direkte konkurrence med hinanden, men har hver deres tema med ambition om at repræsentere hver deres niche af det toskanske og bredere italienske køkken. Ja, så man kan jo komme tilbage til aftensmad, hvis det er svært at beslutte sig eller Chiantis vinstand lokker.

Madhallen har åbent fra klokken 10 til midnat, men fortvivl ikke. Flere af boderne har luret turisternes interesse og tilbyder at sende varer egnet til en længere pakkerejse hjem til din privatadresse forsvarligt afsendt og pakket ind.

Og en tilsendt lille bid af Firenze og Toscana er ikke den værste souvenir at sætte tænderne i.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Firenze i solnedgang

Solen går ned over Firenze og Arnos løb gennem Toscana. Foto: Dennis Van De Water/Dreamstime.com

Seværdighederne ligger næsten skulder ved skulder i Firenze gamle bydel, og det er her turiststrømmen flokkes, når ellers verden er normal.

Det kan være umagen værd at krydse floden Arno og gå op til udsigtspunktet ved Piazzale Michelangelo markeret med den store statue David.

Statuen er en kopi i bronze af Michelangelos værk ’David’ og nyd fra udsigtspunktet synet af Firenze i solnedgang.

Firenzes berømte katedral Duomo er på UNESCOs verdensarv. Foto: Dan Grytsku Dreamstime.com

Byen er ikke kun arkitektonisk smuk, men med tanke for hvor mange store kunstnere, forfattere og videnskabsmænd som byen har været hjem for i hundredvis af år, så er der noget storhed over dens kupler, tårne og spir.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Firenzes hofretter

Foto: Shutterstock

Firenze nyder godt af Toscanas fadebur af en landbrugsregion, og byen har sine helt egne særlige retter.

Firenze har flere signaturretter, men den mest kendte er Bistecca alla Fiorentina. En ordentlig børge af en bøf, der altid serveres på benet som T-bone af den italienske kvægrace Chianina og er to tommer tyk.

Historikere har sporet denne herreret - der dog kan deles - tilbage til renæssancen og til en højtid i august til ære for Sankt Laurentius (ham, der står fadder til det mere moderne navn Lars).

Den tykke bøf grilles 3-4 minutter på hver side (hverken mere eller mindre), saltes til sidst og serveres med den mindst tænkelige dusk persille som et anstændigt figenblad. Intet andet.

Det er traditionelt ikke en ret for fattigfolk, og flere af fattigrøvenes hofretter er tilbage som moderne street food som f.eks. trippa, som vi kalder 'kallun' (mave), der bliver langtidssimret i tomatsauce og serveret i brød som en sandwich med krydderier, der giver denne ret kant.

Man finder andre smagsvarianter i Rom og Genoa-kanten af denne ret, der er gået hånd i hånd med fattigfolk siden antikken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodet er lilla

Oplev Serie A-fodbold, med alt hvad det indebærer, på byens gamle stadion, Stadio Artemio Franchi. Det er Fiorentinas hjemmebane. Foto: Ritzau Scanpix

Hvis man er fodboldfan eller bare nysgerrig, så er Firenzes lokale helte tæt på at være et mustsee.

Fiorentinas lillaklædte fodboldhold spiller typisk på søndage hjemme på Stadio Artemio Franchi. Et betonstadion, der minder om en salatskål med plads til mere end 40.000 tilskuere.

Det blev renoveret i 1990, men ellers er der ikke sket meget på stadion, og det har sin egen charme.

Der er sjældent udsolgt, men det er alligevel en del af byens sjæl at gå til fodbold på kampdage. Det vidner strømmen af mennesker, der fylder gaderne i retning mod stadion om, og oplevelsen af en florentinsk bedstemor, der voldsomt skælder på en yngre mand, der formastede sig til at holde med udeholdet, er herlig.

Blodet og bolden ruller på stadion.

--------- SPLIT ELEMENT ---------