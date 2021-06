Fisker: Pukkelhval forsøgte at spise mig

En hummerfisker fra USA blev angiveligt næsten spist af en pukkelhval.

Det hævder han i hvert fald selv. Ifølge fiskeren Michael Packard røg han ind i munden på hvalen fredag og blev kort efter spyttet ud igen.

- Jeg var i hans lukkede mund i omkring 30 til 40 sekunder, før han steg til overfladen og spyttede mig ud.

- En pukkelhval forsøgte at spise mig. Jeg har mange skrammer, men har ikke brækket noget, skriver Michael Packard på Facebook efter oplevelsen.

Han siger til den lokale avis Cape Cod Times, at det skete, da han dykkede efter hummere ud for kysten i den nordøstlige stat Massachusetts.

- Pludselig følte jeg et stort skub, og ud af ingenting var alt helt sort, siger han efter et besøg på hospitalet.

Han var omkring ti meter under vandet. Først troede han, at han var blevet angrebet af en haj. Men det gik hurtigt op for ham, at det nok ikke var tilfældet alligevel.

I munden på hvalen forsøgte han at kæmpe sig ud. Men i modsætning til den klassiske børnefilm 'Pinocchio' var der ikke brug for at tænde et bål for at komme ud.

- Jeg så lys, og han begyndte at kaste sit hoved fra side til side, og før jeg vidste af det, var jeg ude, siger Packard til lokalavisen.

Af artiklen i avisen fremgår det, at Packards fiskerven Josiah Mayo åbenbart 'så en eksplosion af vand, da hvalen kom til overfladen, og at Packard blev skudt ud'.

Historien lyder næsten for god til at være sand. Men Jooke Robbins, som leder pukkelhvalstudier i Massachusetts, ser ingen grund til at betvivle den spektakulære hændelse.

- Jeg tror ikke, at det er løgn, fordi jeg kender de involverede. Så jeg har kun grund til at tro på, at det er rigtigt, hvad de siger, siger Robbins.

Hun tilføjer, at hun aldrig har hørt om en lignende hændelse.

- Det kan være, at han bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Robbins fortæller videre, at måden, hvorpå hvalen hapsede Packard, passer godt med, hvordan hvalen spiser.

Hvalen har en stor mund, som den åbner på vid gab, når den skal have føde. Men dens hals er så smal, at den ikke er i stand til at sluge et menneske.