Flotte Finland: Fem fantastiske oplevelser i Helsinki

Mere end tre millioner. Så mange saunaer er der i Finland, og de opvarmede rum er også en kæmpestor del af kulturen.

Én af de mest populære saunaer i Helsinki er Löyly, som ligger ud til den finske bugt. Her har du rig mulighed for at prøve den traditionelle, finske smoke-sauna.

Du kan også nyde den fantastiske udsigt over bugten, mens du spiser på den tilhørende restaurant på den store tagterrasse.

Allas Sea Pool, som ligger ved Helsinki Havn, er også et besøg værd. Stedet består af et stort havnebad med et børnebassin, opvarmet pool, havvandspool, traditionel, finsk sauna og en café.

Foto: Sophie Schou Jensen