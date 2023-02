Forærer 500.000 flybilletter væk

Regeringen i Hong Kong vil give en halv million gratis flybilletter ud som et led i planen om at gentiltrække turister til den asiatiske storby.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

‘Hello Hong Kong’ hedder initiativet og blev offentliggjort 2. februar. Det er kulminationen på to års planlægning af initiativet. Billetterne vil blive fordelt mellem de tre store flyselskaber Cathay Pacific, HK EXpress og Hong Kong Airlines, som alle har base i storbyen. De 500.000 gratis flybilletter kommer til at koste næsten to milliarder danske kroner for regeringen.

Arkivfoto: Jesper Riise Børjesen

Bliver til lotteri

Rejsende, der kunne være fristet af en af de gratis flybilletter, skal melde sig til lotteriet ‘World of Winners’ fra 1. marts, skriver CNN.

Billetterne vil blive delt ud over tre omgange; først til de kunder, der kommer fra Sydøstasien, dernæst til de, der kommer fra Kina og til kunder fra resten af verden.

Hårdt ramt af restriktioner

Hong Kongs hårde coronarestriktioner har blandt andet været årsagen til, at turismen i høj grad er faldet over de seneste år.

Før pandemien havde byen omkring 56 millioner besøgende hvert år, og det tal var faldet til 100.000 i 2022, hvilket er årsagen til den drastiske beslutning om at give de mange flybilletter væk.



