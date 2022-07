Forbudte feriefotos: Her må du ikke tage billeder

For de flestes vedkommende er det et absolut must at dokumentere diverse ferieoplevelser på billeder eller video.

Men selv om tidens ånd dikterer, at oplevelser skal fanges på et kamera og postes på de sociale medier, før de får sin gyldighed, så er det ikke ensbetydende med, at det er tilladt at fotografere alle steder.

Faktisk er det sådan, at der på flere turistattraktioner verden over er forbud mod at tage billeder. Gør man det alligevel, kan man risikere at få dyre bøder eller sågar blive arresteret.

Her er et udpluk af de steder, hvor du bør lade kameraet blive i lommen:

Fotos forbudt Tower of London - London, England Tower of London er en af hovedattraktionerne i den engelske hovedstad. Den mere end 900 år gamle borg gemmer både på blodig historie og fascinerende omgivelser. Waterloo-blokken ved Tower of London huser de britiske kronjuveler, og her er det strengt forbudt at fotografere. Forbuddet mod at fotografere håndhæves af vagter, der våger over juvelerne, og dertil vrimler det med sikkerhedskameraer, så du kan godt glemme alt om at tage billeder her. Arkivfoto: Ritzau Scanpix Musée d'Orsay - Paris, Frankrig Hvis turen går til Paris, og du besøger det berømte Musée d’Orsay, bør du gemme kameraet væk på dele af museumsbesøget. Ifølge mediet Huffington Post er det nemlig forbudt at fotografere i de haller, der blandt andet indeholder Van Goghs selvportræt, Degas dansere og Monets haver. Museet, der ligger på venstre side af Seinen, er i sig selv en yderst smuk bygning, som gør sig godt på billeder. Derfor kan du med fordel fotografere bygningen, før du ser den imponerende samling af fransk kunst. Arkivfoto: Diane Picchiottino/Unsplash Galleria dell'Accademia di Firenze - Firenze, Italien Galleria dell'Accademia di Firenze, der også er kendt som Gallery of the Academy of Florence, er et berømt kunstmuseum i Firenze, Italien, som hvert år besøges af tusindvis af turister. Museet er især kendt for at huse mange værker af renæssancekunstneren Michelangelo, hvor det helt store trækplaster er Michelangelo's skulptur David. Desværre er det sådan, at det ikke er tilladt at tage billeder af den berømte skulptur, og det nytter ikke noget at prøve alligevel, da stedet vrimler med vagter, som ikke er blege for at råbe ‘no photos’ efter turister. Arkivfoto: Ritzau Scanpix Taj Mahal - Agra, Indien Det vrimler med billeder af det imponerende og ikoniske mausoleum Taj Mahal. Billeder, der er taget af det betagende bygningsværk udefra vel at mærke. Det er nemlig ikke tilladt at tage billeder indenfor. Turister skal efterlade alle deres ejendele - herunder fotoudstyr - ved døren, før de træder ind i monumentet. Arkivfoto: Sanin SN/Unsplash Det Sixtinske Kapel - Vatikanstaten, Italien Hvis turen går til Rom, bør du i den grad besøge Vatikanet. Skal du hertil, bør du dog være opmærksom på, at det religiøse sted er underlagt nogle strenge regler. Hvis du skal ind i de hellige bygninger, hedder det ingen bare skuldre, shorts eller miniskørter. Dertil er det strengt forbudt at tage billeder af de berømte Michelangelo fresker i Det Sixtinske Kapel. Gør man det alligevel, kan vagterne komme efter en. Alternativt kan der vanke dårlig omtale på de sociale medier. Det fik den verdensberømte 'Aquaman'-stjerne Jason Momoa at føle i maj 2022, efter skuespilleren delte billeder af sig selv i Det Sixtinske Kapel. Kritikken haglede efterfølgende ned på Momoa, som måtte undskylde på de sociale medier over at have krænket den katolske kultur ved at tage billeder på stedet. Arkivfoto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix Vis mere Vis mindre



