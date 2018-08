Forbudte frugter i Berlins Bangkok

Sydende kødstykker på grillen, simrende karrysovse og brændende stærk Tom Yang suppe i gryden.

Kleine portion, nur 3 euro. Sehr billig, lokker thaikvinden på gebrokkent tysk.

Under et hav af farverige parasoller sidder smilende asiatiske kvinder og tilbyder hjemmelavede eksotiske retter. Der lugter af hvidløg, koriander og andre krydderier. Det er vaskeægte streetfood.

Det kunne være Bangkok, men stedet er Berlin. Hver weekend pakker hundrede af thailændere deres gryder og gaskomfurer ud på græsplænen i Preussenpark i bydelen Wilmersdorff. Og kort tid efter begynder tyskere og turister at sive ind i parken for at smage billig, hjemmelavet thaimad.



Lækkert grillet kød. Der er mad for enhver smag i Berlins Preussenpark. Foto: Peder Nederland

Udbuddet er imponerende. Der er nuddelsupper og papaya-salater med chilier i. Friske mangostykker eller friturestegte græshopper. Klassiske retter som Pad Thai, Krapao Gai og Khao Pad Muh. Kvinderne tilbyder hver sin hjemmelavede specialitet. Og priserne er lave. Fra en til fem euro typisk.

Drinks er der også. Kølige kokosnødder med sugerør i til cocktails som Sex on the Beach eller Pina Colada sælges ved siden af de små familiekøkkener.



Hver weekend tilbyder thaikvinder deres lækre hjemmelavede specialiteter i Berlins Thaipark. Foto: Peder Nederland

i Berlin. Begivenheden opstod for 20 års tid siden, da thailændere i Berlin begyndte at mødes og hygge sig i Preussenpark på skovture med hjemmelavet mad. Thaierne opdagede hurtigt at lokale tyskere kiggede sultent på deres asiatiske lækkerier og snart begyndte nogle af dem at sælge maden.

I dag er Thaiparken forvandlet til et regulært gadekøkken-marked, der tiltrækker tusindvis af mennesker hver weekend. Hvis vejret er godt kan der snildt komme op mod 60.000 mennesker forbi fredag, lørdag og søndag.



Mango og ananas. Thaierne sælger kolde juicer og sexede cocktails til berlinere i Preussenpark. Foto: Peder Nederland

Preussenpark i Berlin er omdøbt til Thaipark fordi hundredevis af thaier omdanner stedet til et gigantisk gadekøkken hver weekend. Foto: Peder Nederland

Det er langtfra kun thailændere, der sidder bag gryderne. Der er også koreanere, vietnamesere, japanere, ja selv brasilianere, i Preussenparken. Ofte er det hele familier, der hjælpes ad. Typisk thaikvinden og hendes tyske mand samt børn, og alle hjælper til på stråmåtterne, der bugner af madvarer på små campingborde.er der kun en ting, der kan ødelægge stemningen i Thaiparken. Og det er synet af betjente fra Ordnungsamt. For selv om Thaiparken er udnævnt som berliner-attraktion i internationale turistguider og har sine egen facebook-side, så er hele molevitten ganske ulovlig.

Det betyder at synet af Ordnungsamt får thaierne til at stoppe alt salg, fjerne skilte med priser og i det hele taget opføre sig som en flok hjorte, der lige har spottet en sulten løveflok.

Men panikken varer sjældent længe af gangen. Myndighederne nøjes som regel med at betragte den folkelige weekendskovtur fra afstand, men en gang i mellem er der razzialignende aktioner.

Den politiske stemning i Berlin er dog overvejende for at Thaiparken skal forblive en Berlinerattraktion, mens uenigheden mere går på hvordan man lovliggør det populære madmarked.

Nogle mener at charmen ryger, hvis der skal være kontrol af hygiejne og skatte-bidrag fra de thailandske kogekoner.



Disse skilte ryger væk med det samme ved synet af betjente fra Ordnungsamt. Thaiparken er både populær og ulovlig. Foto: Peder Nederland

under alle omstændigheder kigge sig godt for, når man køber noget fra de smilende thaier. Det sker at de indbydende frugter i øverste lag af bakken dækker over mindre friske frugter neden under.

Men en enkelt rådden fugt er ikke nok til at ødelægge Thaiparkens positive omdømme. Og thaierne passer også godt på den offentlige park, som de omdanner til gadekøkken. Alt affald bliver samlet og kørt væk hver aften af thaierne, så man ikke kan se at der har været madparty for tusindvis af berlinere dagen forinden.

Det kan være en god ide at medbringe mønter og mindre sedler, for at gøre køb af mad og drikke lettere. Et tæppe til at sidde på græsset er også praktisk, da parkens bænke hurtigt bliver optaget.

Adresse: Thaipark i Preussenpark, Brandenburgische Strasse, 10707 Berlin.

Åbent fra april til november afhængigt af vejret. Fra fredag til søndag fra 11-tiden til 22-tiden.

Mere info på thaipark.de

* * *

Streetfood i Berlin

Berlin er proppet med streetfood-markeder. Her er liste over nogle af de mest populære med specialiteter fra hele kloden.

Markthalle Neun

Markthalle Neun i Kreuzberg er nok byens mest kendte madmarked. Streetfood hver torsdag tiltrækker et hav af mennesker.



Markthalle Neun er et af Berlins kultsteder. Foto: All Over Press

Eisenbahnstrasse 42-43

Mauerpark

Søndag er Mauerpark i Prenzlauer Berg som en magnet på berlinere og turister. Ud over loppemarked og karaoke er madmarkedet ved Mauerpark en attraktion.

Bernauer Strasse 63-64

Boxhagener Platz

Hver lørdag er der folketræf og madmarked på ’Boxi’. Rundt om Boxhagener Platz er der boder med lækkerier, som man kan nyde på selve pladsen.

Boxhagener Platz, Grünberger Strasse 75

Arminiusmarkthalle

Beliggende i en historiske og nyrestaureret bygning ligger det mindre kendte, men fremragende madmarked i Moabit.

Arminiusstrasse 2-4

Tyrkisk marked

Hver torsdag og fredag sælger lokale tyrkere madspecialiteter fra de hvide telte på ved kanalen i Kreuzberg.

Maybacherufer 1-13, Kreuzberg

Kulturbrauerei

Et populært marked i Prenzlauer Berg findes om søndagen i Kulturbrauerei med spændende specialiteter fra hele kloden.

Schönhauser Allee 36-39