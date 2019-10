Forretningsmand fik stjålet ur til 5,4 millioner kroner

En japansk forretningsmand fik stjålet et ur til en værdi af 5,4 millioner kroner ude foran et femstjernet hotel i Paris. Manden havde netop stillet sig ud foran Hotel Napoleon på Champs-Élysées tæt ved triumfbuen i Paris klokken ni om aftenen for at ryge sig en cigaret, da en tyv pludselig rev hans dyre ur af hans håndled.

Det fortæller en talsmand fra politiet i Paris til CNN.

Den japanske forretningsmand nød sin cigaret, da en mand pludselig nærmede sig og benyttede sig af et ganske simpelt trick. Tyven spurgte nemlig japaneren, om han havde noget ild. Og da han rakte sin lighter frem til tyven, rev han lynhurtigt uret af japanerens arm og forsvandt i løb.

Uret var af mærket 'Richard Mille Tourbillon Diamond Twister'. Det er et luksus-ur fra Schweiz, der er dekoreret med en spiral lavet af diamanter. På grund af urets svimlende pris blev tyverisagen overført til en politiafdeling, der beskæftiger sig med organiseret kriminalitet.

Den franske hovedstad Paris har igennem de sidste mange måneder været udsat for en lang række tyverier af meget dyre ure. Hele 71 ur-tyverier er begået i den periode. De fleste af tyverierne er begået i området omkring Champs-Élysées, hvor der ligger flere dyre hoteller og adskillige juvelbutikker og urmagere. På en enkelt dag i juli måned blev der stjålet fire ure til en samlet værdi af 1,4 millioner kroner.