Fuldfed feriedag på riddernes ø

Rhodos er en af de største øer i Det Græske Øhav og det med en dramatisk historie. Romere, forskellige græske samfund, osmannerne, italienerne og mange andre har hersket over øen, hvilket har givet Rhodos en farverig historie.

Men en farve går dog igen over dem alle. Farven af solens stråler.

Derfor er øen også i Grækenland kendt som solens ø efter sin skytsengel Helios, men kært barn har mange navne.

Rhodos kaldes også ’perleøen’ på grund af sin form eller riddernes ø takket være fortiden som hovedsæde i Middelhavet for korsridderne, der regerede over øen i mere end 200 år (og i øvrigt havde et Dannebrog-lignende flag).

Men kan man få en fuldfed feriedag under den bagende græske sol til at gå hånd i hånd med at opdage øens historie på en afslappet måde?

Sagtens. Prøv de fem forslag her.

Stormesterens Palads vogter stadig over Rhodos By. Arkivfoto: Mare And Mare Photo

Annonce:

Rhodos by

Den gamle bydel er rig på attraktioner, og forvent derfor tæt trafik ved Stormesterens Palads samt Riddernes Gade. De er begge levn fra korsriddernes storhedstid og foreviget til mange feriefotoalbummer.

Træk væk fra trafikken af turister ved de store seværdigheder, og gå på opdagelse i det gamle jødiske kvarter. Her er brostensbelagte og snævre gader lige til et postkort, og bydelens gamle synagoge er i dag et interessant museum.

I den vestlige del af den gamle bydel har det ottomanske imperium sat sit mærke med store moskéer. Uanset hvor man er i den gamle bydel, kan det betale sig at være lidt nysgerrig. Man ved aldrig hvilken kunstner eller spisested, der holder til i en baggård i den gamle bydel.

Når solen går ned jagtes der souvenirs i gaden opkaldt efter Sokrates. Arkivfoto: Kutt Niinepuu

Biernes Rhodos

Hvis du ofte rejser til Grækenland, ved du også at bier og honning spiller en hovedrolle i ikke mindst det søde græske dessertkøkken. De fleste øer går med stor stolthed op i netop deres honning, der ofte er mørkere og mere karamelfarvet med noter af timian og lyng end den danske variant.

Annonce:

Bierne har derfor deres eget museum på Rhodos. Du kan naturligvis smage på alt godt fra honningkrukken, men også i sikre omgivelser - for begge arter - nærstudere biernes verden. Det er ikke mindst et hit af en dagsudflugt for familiens mindre størrelser.

Værftet og stilheden

En sand perle i Rhodos by, selvom den er overset, er det gamle skibsværft Tarsanas. Her bliver der stadig bygget træbåde efter gammeldags forskrifter med manuelt arbejde og værktøj. Gemt væk i Mandraki-havnen blev værftet oprindeligt bygget for at reparere korsriddernes skibe.

Hvis turismen i byens gader larmer for meget, så find Vor Frue Kirke godt gemt i den gamle bydel. Det er en byzantinsk kirke med næsten 1000 år på bagen, men udsmykninger og freskoer er flot bevaret og en smuk oase af stilhed midt i en til tider hektisk by.

Mandraki havnen hvor kolossen fra Rhodos angiveligt vogtede havneindløbet. Arkivfoto: Val Arti

Søjlerne

Verdenshistorie behøver ikke være en støvet sag. Selvom du her faktisk håber på at blive lidt støvet. Ved stranden Lindos kan man på en dagsudflugt kombinere et ruinbesøg med et dyk i bølgen blå.

Annonce:

Tæt ved den moderne landsby af samme navn står Lindos Akropolis som en perlerække af søjler, templer og kirker, hvoraf de første blev rejst 700 år før vor tidsregning.

Gå evt. op til toppen af den nærliggende bakke, og nyd udsigten. Sørg for at blive godt støvet undervejs, så du med god samvittighed og optanket med viden om det antikke Grækenland kan kaste dig i bølgerne ved den smukke Lindos-strand.

Der er ikke langt fra akropolis til stranden ved Lindos, når ruinernes støv skal bades af. Arkivfoto: Vladimir Timofeev

Kalithea

De varme kilder ved Kalithea har været værdsat og besøgt for vandets angivelige helbredende kraft siden tidernes morgen.

Det var dog først ved den italienske besættelse, at der i 1920’erne blev foretaget prøver af det varme kildevands kvalitet og opført et egentligt bad her.

De varme spabade ved Kalithea har også et smukt 100 år gammelt design. Arkivfoto: Ian Woolcock

Med en arkitektur i neobarok og maurisk stil tegnet af en italiensk arkitekt blev naturbadene her hurtigt populære. Det er de stadig. For et mindre beløb kan man få lov til at pjaske rundt i det angiveligt sundere mineralrige vand end øens postevand.½

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rhodos’ bedste strande

Rhodos har mere end 40 strande til at give ferien ben at gå på. Arkivfoto: Gian Marco Valente

Annonce:

Det er faktisk lidt af en opgave at udpege Rhodos’ bedste strande.

Der er nemlig mindst 40 forskellige strande på øen, der alle er et besøg værd.

Vi holder os derfor til tre af de mest kendte af de bedste strande.

Anthony Quinns strand

Denne sandstrand oversået med klipper er opkaldt efter den amerikanske skuespiller Anthony Quinn.

Han købte nemlig strandstykket, da han var med til at indspille filmklassikeren ’Navarones kanoner’.

Stranden blev imidlertid senere beslaglagt af den græske regering.

Lindos

Bor du i nærheden af Rhodos by, skal du leje bil for at komme til denne lange strand, der reelt består af tre strandstykker. Lindos-stranden ligger nemlig 50 km derfra, men den flotte sandstrand er køreturen værd.

Ixia

Det er ikke den flotteste strand, men blot en lille håndfuld kilometer fra Rhodos by, så den er populær. Selve stranden består af sand og lidt grus, men havvandet er så krystalklart, som det kun kan være i Grækenland.



Tag sydpå til sommer for under 2000