Gæld kan koste ferien til Mallorca

Der er ikke noget, der kan slå skår i feriestemningen som en anholdelse i lufthavnen.

Det er, hvad man kan risikere, hvis man vel at mærke skylder penge til fogedretten, men alligevel forsøger at rejse ud af landet på ferie. Og så er det underordnet, om man kører over grænsen i bil, hopper på et tog eller står med kufferten pakket i gaten i lufthavnen.

- Hvis man har et mellemværende med fogedretten, og man ikke har reageret på den indkaldelse, der er dumpet ind i e-boksen om, at man skal møde op til retsmødet omhandlende ens gæld, bliver der afsagt en kendelse.

- Den betyder, at man er eftersøgt og skal anholdes, så man kan fremstilles i fogedretten, siger Kim Nicholsen, der er sektionsleder for København Politis Eftersøgningssektion.

Det er den enhed, der behandler sager vedrører borgere, der enten er eftersøgte eller indkaldt til at møde i retten blandt andet på grund af gæld til fogedretten, men er udeblevet.

Det kan der være mange grunde til, men, påpeger sektionsleder Kim Nicholsen, så plejer folk for det meste godt at vide, når de skylder penge væk.

- Der skal nok være nogen, der tænker, ’går den, så går den,’ men det gør den altså ikke altid. Hvis man ikke er at finde på ens bopæl, så kan fælden klappe uanset, hvor i landet man end befinder sig. Ikke kun i lufthavnen, men hvor som helst man færdes, siger han.

Hat og mørke briller er en mulighed...men det er væsentlig smartere at betale, hvad man skylder. Arkivfoto: Getty Images

Gæld til private

Omkring hver femte dansker skylder penge til det offentlige i form af ubetalte skatter, bøder, underholdsbidrag og forsyningsafgifter, og man skønner, at den samlede gæld til staten for borgere og virksomheder ved udgangen af 2021 løb op i svimlende 145 milliarder kroner.

Det er dog ikke kun udestående gæld til det offentlige, som kan spænde ben for sommerferieplanerne.

Private kreditorer og virksomheder, der har penge til gode hos borgere, kan nemlig få hjælp af fogedretten til at inddrive gælden. Fogedretten kan også blive inddraget og assistere, hvis en udlejer har opsagt en lejer, der nægter at flytte ud.

Arkivfoto: Getty Images

Snuppet i paskontrollen

Uanset om man skylder penge til staten eller en privat virksomhed, er det samme betingelser og i sidste ende frihedsberøvelse, der gælder, hvis man ignorerer indkaldelsen og i sidste ende udebliver fra retsmødet.

Og så er det i øvrigt også lige meget, hvor stor ens samlede gæld er, fortæller sektionsleder Kim Nicholsen fra Københavns Politi:

- Der er ikke en gylden grænse for, hvor meget man skal skylde væk, før at fælden klapper. Derfor kan det svinge fra et par tusinde til større summer.

- Alfa omega er, at skylder man penge, og er man blevet væk fra retsmødet i fogedretten, så kan man risikere at blive tilbageholdt og anholdt, når man vil på ferie, siger han.

Især hvis man har tænkt sig at rejse længere væk end inden for Schengen-Samarbejdet.

Rejser man til de europæiske lande, skal man sjældent vise pas længere ved udrejse, men går turen for eksempel til USA, Asien eller Australien, er risikoen for at blive tilbageholdt i paskontrollen desto større.

Arkivfoto: Kim Nielsen

Skræmmekampagner

For at gøre gældsramte borgere opmærksomme på, at de løber en risiko ved at tage på ferie uden at have afviklet deres mellemværende, har flere politikredse rundt om i det danske sommerlandskab løbende gjort opmærksom på det.

Blandt andet mindede Vestegnens Politi 14. august om det på Twitter:

’Husk, hvis du skal på ferie, at få afregnet eventuelle udestående med Fogedretten. Vi har netop truffet en person i udrejsekontrollen i Kastrup, der havde glemt dette, og pgl. afventer nu i vores varetægt sit møde med Fogedretten mandag #politidk’

Og længere sydpå annoncerede Syd- og Sønderjyllands Politi tilbage i juni, at de havde ekstra fokus på sager, hvor personer udebliver fra fogedretten i Haderslev, og at der var planlagt en anholdelsesaktion af skyldnerne bosiddende i politikredsen.

- De personer, der er indkaldt til møde i Fogedretten, har fået direkte besked. Og møder de ikke op frivilligt, risikerer de at blive anholdt i nær fremtid.

- Det vil vi gerne undgå, og derfor opfordrer vi kraftigt personerne til at rette henvendelse til retten, så de kan få deres sager behandlet, understregede politikommissær Dennis Holst fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Nordøst i en pressemeddelelse.

En måned senere var 61 skyldnere anholdt og slæbt i retten, meldte politikredsen senere hen ud.

Betal ved kasse 1

Det er altså ikke konsekvensfrit, hvis man ikke reagerer på fogedrettens henvendelse om ens gæld, og en dommer beder politiet om at hente en.

For ikke nok med at man gambler med ens ferie, så kan det også betyde en nat på Hotel Tremmely - såfremt man bliver tilbageholdt uden for fogedrettens åbningstider.

- Vores opgave som politi er at anholde og transportere den eftersøgte, og det er man jo, hvis en dommer har afsagt en kendelse på en, til fogedretten, så der kan blive indgået en aftale om, hvordan gælden skal betales tilbage.

- Er det uden for byrettens åbningstider, så er man i politiets varetægt, til man bliver fremstillet i fogedretten, siger Kim Nicholsen.

Det er ingen spøg at stikke af fra sin gæld. Arkivfoto: Katinka Hustad

Derfor opfordrer han også til, at man altid får betalt sit udestående:

- Det er jo bare ærgerligt, når så nogle sager ender med, at vi skal ud at hente folk, når det kan undgås ved at møde op, og betale, hvad man skylder, siger han.

I øvrigt nytter det heller ikke noget at planlægge sin ferie med afrejse i en anden politikreds, end den man bor i. For er der først en kendelse på ens navn, bliver alle kredse orienteret.

Hammeren falder ved udrejse

Arkivfoto: Ekstra Bladet

Bliver man væk fra det retsmøde, fogedretten har indkaldt til, afgiver dommeren en kendelse om, at politiet skal finde og frihedsberøve den udeblevne, indtil det er muligt at fremstille vedkommende i fogedretten.

Kendelsen betyder, at man bliver efterlyst i hele landet, så andre politikredse også er orienteret om, at man er udeblevet.

Det betyder også, at politiet kan tilbageholde og anholde en - uanset hvor man er. For eksempel i lufthavnen på vej på ferie. Herefter bliver man transporteret til fogedretten og stillet for en dommer.

Arkivfoto: Philip Davali

Er det uden for fogedrettens åbningstider, bliver man frihedsberøvet, indtil man kan stilles for en dommer dagen efter.

Et retsmøde i fogedretten varer typisk 5 til 10 minutter, og man har pligt til at tale sandt.

Kan man ikke betale hele gælden straks, kan man normalt indgå en afdragsordning typisk løbende over ti måneder med sikkerhed stillet i aktiver som fast ejendom, bil eller ens smartphone.

Betaler man sine afdrag til tiden, får man rådighed over sine ting igen.

Kilde: Danmarks Domstole



