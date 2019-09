Ghana er fuld af oplevelser og dansk historie

Afrika for begyndere: Ghana i Vestafrika viser dig Afrika fra sin milde side og rummer for længst glemt dansk kolonihistorie

Ghana er blevet kaldt Afrika for begyndere. Og ikke uden grund. For det er nok nær den mest nænsomme introduktion til Afrika, man kan få som solforskrækket nordbo med en spirende Afrika-eventyrer i maven.

Ghaneserne er venlige og taler engelsk, og kriminaliteten er lav.

Her kan du få det bedste af begge verdener som tilrejsende – moderne komfort og traditionelt ur-Afrika. Og så strækker landet sig over en af de fascinerende brudzoner, som alle taler om, mellem kirker i syd og moskeer i nord.

Og for en dansker er der masser af gammel dansk kolonihistorie – en grum historie men dog med formildende omstændigheder, da englænderne kom til efter os og dermed overtog erindringen om slaveri.

I bydelen Jamestown finder man flere af den tidlige europæiske kolonitids bygninger. Foto: Mads Fleckner

Hovedstaden Accra ligger i Guinea-bugten ud til Atlanterhavet. Her lander man i lufthavnen Kotoka International Airport, når man flyver ind fra europæiske lufthavne.

Det er en lufthavn fritaget for selvbestaltet fusk og med et veluddannet personale. Accra er et godt afsæt til Ghana – hvad enten du vælger at bo på et af de større hoteller med pool og topkomfort til +1500 kroner pr. overnatning eller på et af de mange Bed and Breakfast’s, hvor du kan overnatte for helt ned til 150 kroner, hvis ikke du er kræsen.

Lokal ghanesisk kogekunst. Foto: Mads Fleckner

I Accra behøver du ikke kigge langt efter dansk historie i landet. Hyr eksempelvis en af byens mange taxaer (aftal pris forinden og vær ikke bange for at forhandle) og kør langs kysten i downtown Accra.

Her vil du finde flere gamle, men desværre også misligholdte bygninger fra kolonitiden. Flere af dem står blot som tomme skaller. Blandt andet i bydelen James Town. Her ligger Ussher Fort – nu museum – bygget af hollændere i 1700-tallet og brugt som fængsel og til udskibning af slaver.

Og tillige Fort James med det legendariske bolsjefarvede fyrtårn, bygget af englænderne i slutningen af 1600-tallet som handelspost. Her er også et stort lokalt fiskemarked.

Fort James blev bygget af englænderne sidst i 1600-tallet som handelspost med det legendariske bolsjefarvede fyrtårn - Accras vartegn. Her finder man også et stort lokalt fiskemarked. Foto: Mads Fleckner

Som en afslutning på en sådan historisk kolonitur kan du fortsætte ud til kysten og få en rundvisning på Fort Christiansborg (lokalt kaldet Osu Castle). Det blev bygget af danskerne i midten af 1600-tallet, da Ghana kaldtes Guldkysten, hvor både danskerne, englænderne og hollænderne huserede og sloges om området.

På rundvisningen kommer du blandt andet ned i kældrene, hvor slaverne sad fanget, inden de blev udskibet til blandt andet De Dansk Vestindiske Øer for at høste sukker eller solgt til andre steder.

Fort Christiansborg var indtil for få år siden stadig parlamentsbygning for regeringen. På turen fanger du måske også lige Hansen Road.

Et typisk gadebillede i Ghana. Foto: Mads Fleckner

Hvis du vil slappe af og opleve metropol-strandlivet eller blot hænge ved poolen på et af de mange strandresorts og deres udendørsarealer ned til stranden, så hyr en vogn og kør ud ad La Road fra centrum mod øst. Her finder du også Labadi Beach, der er en kæmpestrand med stole og parasoller i evige rækker.

Her kan du leje heste og ride i strandkanten og nyde lokal mad. Prøv for eksempel den legendariske vestafrikanske nummer-1-spise Jollof Rice, der er ris kogt med tomater i olie og med enten gede- eller oksekød. Eller grillet Tilapia, der er den foretrukne lokale fisk.

Værd at vide Valutaen hedder Cedi

Du betaler rundt regnet halvanden krone for en Cedi i lokal kurs, alt efter kursudsvingene. Du kan veksle i lufthavnen eller hos en af de mange gadevekselere. De vil give dig en fair pris. Hav dollars eller euro med i kontanter til at veksle med. Du kan ikke købe Cedis hjemmefra, og du kan ikke veksle kroner. Der er visumpligt

Søg visum på Ghanas Ambassade, Egebjerg Allé 13, 2900 Hellerup. Et visum til 30 dage koster 600 kroner og tager 10 dage at få. Spøg ikke med malaria

Spis gerne malaria-tabletter. De er receptpligtige, og apoteket har pligt til at udlevere den billigste kopiversion, der er lige så god som de kendte mærker, da patenterne er udløbet. Statens Seruminstitut oplyser, at der årligt dør to danskere af malaria. Malariarisikoen er dog mindre i byerne. Hold i hvert fald benene tildækket, da malariamyggen normalt holder sig i en halv meters højde. Husk vaccinationskortet

Særligt spørger lufthavnsmyndighederne efter vaccination mod gul feber (Yellow Fever), der er udbredt i Vest- og Centralafrika. Såfremt du ikke har denne, kan du blive nægtet indrejse.

Tag rundt i landet

Tag en tur til den smukke og næsten mennesketomme Bojo Beach. Foto: Shutterstock.com

Hvis du har mod på at bevæge dig ud af Accra, er her et par forslag indenfor forskellig rækkevidde.

En halv dag med natur og strand

En tur af en halv dags varighed kan du foretage med bil eller bus mod vest fra Accra til Bojo Beach. Her er et smukt naturområde, hvor du bliver sejlet ud til en stor afsidesliggende strand med udendørs restaurant. Her er vandet rent nok til en dukkert.

Vilde aber og Ghanas højeste bjerg

Vil du længere væk, kan du også bestille busture af en dags varighed med afhentning direkte fra flere af Accras hoteller. Eksempelvis kan du tage mod nordøst fra Accra til Volta-regionen – en smuk landsdel fuld af floder, vandløb og skove.

Foto: Shutterstock.com

Her finder du blandt andet Ghanas højeste bjerg, Mount Afadja, som du kan bestige ad knudrede og stejle stier, inden du skuer ud over hele Ghana og nabolandet Togo. I området finder du også et abereservat, hvor du kan håndfodre nysgerrige aber, der lever vildt i træerne.

Tag ud på kakaoplantagerne

Hvis du har mod på at tage endnu længere væk, og måske flyve indenrigs, kan du flyve nordpå til Kumasi, der er Ghanas andenstørste by.

Det er Starbow Airlines, der flyver fra Kotoka Airport i Accra, hvor du også køber billetterne, og turen tager ca. 40 minutter og koster omkring 600-800 kroner tur-retur.

Foto: Shutterstock.com

Ghana er verdens næststørste eksportør af chokolade. Her findes enorme kakaoplantager. Toms har blandt andet plantager her og sikrer, at børn, der hjælper med høsten, også passer deres skole. Mange lokale har deres egne familiedrevne plantager og vil med glæde tage dig derud og prøve chokoladen i første parket.

Fredelige krokodiller

Som den længste tur kan du flyve til Tamale, der er Ghanas tredjestørste by. Også her er det Starbow Airlines der flyver fra Kotoka Aiport i Accra. Turen tager en time og koster omkring 700-1000 kroner tur-retur.

Foto: Shutterstock.com

Herfra kan man lege bil eller blive kørt ud til Paga Crocodile Pond og klappe de venlige, fredede vestafrikanske krokodiller – ja, de er kendt for deres venlighed, og som besøgende kan man frit gå rundt blandt dem og røre dem.

Det skal du være forberedt på

Ghana-kysset

Det er meget varmt i Ghana året rundt, og varmen er fugtig. Fordi varmen er fugtig, føles den særlig slem. Ghaneserne kalder det ’The Ghana Kiss’. Det føles som at blive slikket i ansigtet af en stor varm og våd hundetunge. Så medbring godt med svedvenligt og let tøj, og husk altid vand på flaske.

Saharas sandblæst

Fra sidst i november til midten af marts blæser der en tør vind ned over det meste af Vestafrika og Ghana. Den kommer fra Sahara og bærer sand med sig. Fænomenet kaldes Hamatan.

Her kan man opleve, at biler og huse er dækket af et fint lag sandstøv. Desværre kan visse indenrigs-flyruter derfor også være aflyst. Så hold vinduerne lukket og brug aircondition eller viften i loftet for at køle af. Du får kun varm luft gennem åbne vinduer.