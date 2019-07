Gør ferien dyrevenlig

Det er fristende at betale for en tur på den venlige elefant, se de smilende delfiner optræde eller at få taget et feriebillede med den nuttede tigerunge. Og det passer så godt ind i det eksotiske tema på den varme destination, hvor sommerferien holdes.

Det ser umiddelbart uskyldigt ud, og det er ikke til at se, at dyrene lider. Men når kameraerne er pakket væk, og gæsterne er gået hjem, ser virkeligheden dyster ud for de mange vilde dyr, der holdes som underholdning for turister på mange feriedestinationer.

Den internationale dyrebeskyttelsesorganisation World Animal Protection har sammen med Oxford University udpeget nogle af de værste fælder, hvor man som godtroende og betalende turist kan komme til at støtte regulær dyremishandling på feriestedet.



Foto: World Animal Protection

er elefantridning. For inden de store dyr er tæmmede til at bære rundt på turister, er de oftest nedbrudt på voldsom vis både psykisk og fysisk.

Elefanterne bliver – hvad enten de er født i fangenskab eller indfanget i naturen – bundet, slået, sultet og tørstet, når de i en alt for tidlig alder er taget fra deres mor. De meget sociale dyr holdes ofte isoleret fra artsfæller, og de står i korte lænker, når de ikke tvinges på tur med betalende feriegæster.



Foto: World Animal Protection

Tigre og løver er også nogle af de mest pinte dyr i turistindustrien. De tages for tidligt fra deres mødre for at blive kysset, krammet og fotograferet sammen med dyrevenner.

Også de sultes og bankes for at makke ret, og når de ikke ’arbejder’, holdes de i små bure uden aktivering. Når de er for store og ikke længere nuttede nok, bliver de ofte solgt til jagt i lukkede områder, hvor de kan skydes af betalende udlændinge.



Foto: World Animal Protection

Optrædende dyr – hvad enten det er søde aber på cykel, delfiner i vandshows eller bjørne, der bokser eller danser i kjoler – lever også som regel kummerlige liv, hvor de dag ud og dag ind tvinges til at underholde.

Når turisterne ikke kigger, holdes de under trange kår og får kun minimalt med mad. På den måde kan de ’motiveres’ til at optræde i mange timer – simpelthen for at få en smule mad.



Foto: World Animal Protection

Mange steder, hvor dyr holdes i fangenskab som turistattraktioner, lider de. Zoologiske haver, bjørneparker, skildpadde-stationer og krokodillefarme er også på den triste liste over steder, man bør holde sig fra på ferien, hvis man ikke vil risikere at støtte udnyttelse og mishandling af vilde dyr.

Sådan sikrer du, at du ikke støtter mishandling

Et sjovt og umiddelbart uskyldigt ferieminde i form af billeder med vilde dyr i fangenskab. Når kameraerne er slukket, og turisterne taget hjem, er dyrenes liv ofte et helvede. Foto: World Animal Protection

Når du er på ferie og har lyst til at se dyre-shows eller besøge steder med dyr, bør du forholde dig kritisk og undersøge, om det er etisk forsvarligt. Sæt dig selv i dyrenes sted, og overvej, om det er acceptable forhold, de lever under.

Der er flere ting, du kan gøre for at sikre dig, at dyrene trives, inden du lægger dine penge på stedet. World Animal Protection har udarbejdet flere gode råd, du bør have in mente, inden du betaler for at se vilde dyr optræde eller i fangenskab.

Se ikke vilde dyr optræde: Lad være at gå i cirkus eller til andre dyreshows, dyrene lever og trænes ofte på måder, der langt fra tilgodeser deres behov.

Tag ikke selfies med vilde dyr: Ofte bruges dyrebørn, som er taget fra deres mor for at posere som nuttede dyr på selfies med turister. De lever i konstant stress, og det er langt fra deres natur at blive kælet med og krammet af mennesker dagen lang.



Foto: World Animal Protection

Selvom det ser uskyldigt ud, ligger der ofte brutal træning og mange timers arbejde hver eneste dag for de dyr, der tvinges til at transportere turister rundt.

Undersøg stedet: Tager du alligevel ud et sted, som umiddelbart ser dyrevenligt ud, så tjek inden, om dyrene har frisk vand tilgængeligt, og om de bliver fodret fornuftigt? Ser de velnærede og friske ud?



Foto: World Animal Protection

Stil spørgsmål til de ansvarlige, og se efter, om dyrene har et sted at hvile med ly og læ for sol og regn. Ser det ud til at have sår eller smerter eller på anden vis lide? Og får de lov at udvise naturlig adfærd, eller tvinges de til at lave skøre kunster eller på anden vis underholde mennesker på bekostning af deres egen trivsel?

Spis ikke truede dyr: Når du er på restaurant eller handler i eksotiske lande, kan du risikere at blive tilbudt truede dyrearter. Hvis du er i tvivl, så vælg noget andet.

Tænk, før du køber: Brug dine sunde fornuft, også når du køber souvenirs. Se efter, at det ikke er lavet af elfenben eller pels fra truede eller udnyttede dyr i fangenskab.

Meld mishandling: Har du set forhold, hvor dyr mishandles eller lever under uacceptable forhold, kan du optage video af det og notere adressen. Du kan herefter indberette det til de lokale myndigheder eller en dyreorganisation i området.



De ’smilende’ delfiner lider i stilhed i fangenskab, hvor de er helt afskåret fra at leve de aktive sociale liv, de er født til. Foto: World Animal Protection

Vil du nyde dyr på din ferie, men være sikker på, at du ikke kommer til at betale for udnyttelse af dem, så book ture, hvor man oplever dyr i naturen.

Hvalsafari eller ture i junglen eller andre steder, hvor man får lov at komme tæt på de vilde dyr med respekt for dem og deres levesteder, er ofte en god idé og en sikker måde at undgå at støtte mishandling eller dårlige forhold.

