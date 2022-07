Grisefesten er død - Rottehullet lever

I flere dage pudser Paco og resten af hotelpersonalet hver en krog. Året er omkring 1970 - og den danske charterkonge Simon Spies har meldt sin ankomst på Mallorca.

Spies ankommer standsmæssigt i en stor bil med chauffør, der stopper foran den røde løber, der fører ind til en reception, hvor områdets vigtigste spidser venter på ham.

- Men han vinker bare og går direkte i baren og bliver der, griner Paco om sit første møde med Simon Spies.

De to mænd har på hver deres måde skrevet sig ind i dansk charterhistorie. Salig Spies som manden, der fik danskernes øjne op for grisefester og det søde liv på Mallorca.

Paco for sammen med sin danske kone Connie at åbne den legendariske danskerbar Rottehullet i Cala Major i 1984, hvor tusindvis af danskere siden har fået slukket tørsten.

I dag er Simon Spies for længst død og grisefesterne er ebbet ud, men Rottehullet lever stadig i bedste velgående. Paco gav for nogle år siden stafetten videre sønnen Daniel.

Jo, jo. Den er god nok. Der er rugbrød og snaps på menukortet, selv om vi er på Mallorca. Foto: Thomas Gösta Svensson

Ekstra Bladets udsendte lagde vejen forbi Rottehullet en fredag i uden for sæsonen. Med en blanding af forventninger - og lidt fordomme var jeg sikker på at blive mødt af halvfulde danskere, der skrålede løs til Himmelhunden.

Billedet var dog et fuldstændig andet. En stilfuld indretning med afdæmpet musik, hvor 35 års festbilleder og klenodier på væggene ikke ligger skjul på, at man befinder sig på en danskerbar med atmosfære.

Jeg havde egentlig bare forventet at nappe en øl, men menukortet fristede. Daniel, der er uddannet kok, har lavet sin helt egen udgave af smørrebrød serveret som tapas. Og selvfølgelig med mulighed for at skylle det ned med øl og iskold snaps.

Foto: Thomas Gösta Svensson

Ifølge Daniel var transformationen fra ren værtshus til gastrobar nødvendig.

- Tiden med grisefester var ovre, og jeg måtte tage et valg og skifte koncept. Der kom færre og færre af stamgæsterne, fordi de simpelthen blev for gamle eller døde.

- Så jeg begyndte at fokusere på maden og indretningen for at tiltrække et bredere klientel. Det havde nogle af stamgæsterne, der forventede en fest som altid, lidt svært ved at acceptere, men heldigvis tog de fleste pænt i mod det og lægger stadig vejen forbi, siger Daniel.

Og maden smager forrygende. På Rottehullet får man ikke kun en velsmagende mundfuld af veltilberedte friske råvarer, man får også et stykke af danmarkshistorie på Mallorca.

Og Daniel har ingen planer om at forlade Rottehullet:

- Så længe der er gæster, og jeg hele tiden formår at forny konceptet, så er jeg her også, siger han.

Foto: Thomas Gösta Svensson

Paco: Fulde tre gange om dagen

Den gamle indehaver Paco overdrog for et par år siden Rottehullet til sønnen Daniel. Foto: Thomas Gösta Svensson

Paco kan godt savne de gode gamle dage.

Da Cale Major havde sin storhedstid i 80’erne, lå der 12 danskerbarer, en dansk slagter og bager.

Og Paco levede nærmest i Rottehullet.

- Det var en fest. Nogle gæster kunne være fulde tre gange om dagen. De startede om morgenen og tog hjem ved frokostid for sove den ud, så kom de igen om eftermiddagen og fortsatte ind til de igen tog hjem - for så tilsidst at komme tilbage sent om aftenen.

- Det var en sjov tid, som jeg da godt kan savne, men tiden forandrer sig, og i dag er Rottehullet ikke mere bare et værtshus - og det er også rigtig fint, siger han.

Facaden til Rottehullet er ganske ydmyg, men lad dig ikke narre. Indenfor er der masser af hygge og atmosfære. Foto: Thomas Gösta Svensson

Spies’ jomfrutur: Rigmandsliv og billig sprut

Det var Simon Spies, der gjorde grisefesterne til et kendt fænomen i Danmark, da han begyndte at fragte danske turister sydpå til ædegilde med helstegt pattegris og masser af vin og spiritus. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

I dag tager det tre timer at flyve til Mallorca fra København Lufthavn.

Sådan var det langt fra i 1957, da Simon Spies for første gang introducerede danskerne til Cala Major på Mallorca. Her skulle man regne med fem rejsedage i tog og båd, før man kunne dyppe tæerne i Middelhavet.

Til gengæld kunne man få fire uger for 995 kroner eller flotte sig med otte uger til 1.495 kroner, fremgår det af Simon Spies første rejseprogram til øen.

Her i beskriver han øen som et rent slaraffenland, ’hvor de for en beskeden betaling kan føre et rigmandsliv, der måske til at begynde med kan virke lidt overvældende på os ganske almindelige danskere’.

Simon Spies i sine velmagtsdage. Her foran sin berømte Mercedes 600 limousine. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

I det seks-sider lange maskinskrevne turprogram kommer Spies med en detaljeret beskrivelse af, hvad gæsterne kan forvente. Morgenkaffen ’serveres nødigt før henad kl. 10’

Og efter et morgenbad ledsaget af en formiddagsdrink, frokost og en passende middagslur foreslår Spies:

’De kan starte en ekspedition ind i ’cognacbæltet’, et fantastisk stykke strandvej, der strækker sig fra det fornemme ’Cala Mayor’, hvor vi bor, og næsten helt ind til Palma (...) Næsten hele dette stykke strandvej er en uafbrudt kæde af barer, restauranter og hoteller med værtsfolk fra alverdens lande og alverdens fristelser for selv den mindst tørstige sjæl.’

Gamle billeder fra mere end 35 års fest og ballade præger Rottehullet. Foto: Thomas Gösta Svensson

Simon Spies konstaterer også tørt i programmet, at der som sædvanligt ikke er drikkevarer inkluderet på rejsen. Han trøster dog samtidig de rejsende:

’Denne post vil dog ikke ruinere nogen på Mallorca. Hos købmanden koster en liter rød-eller hvidvin 50 øre, en liter cognac kr 2,75, en flaske virkelig god champagne: 3-4 kroner.’

Der var 26 gæster med på Simon Spies’ jomfrurejse med tog og båd til Mallorca. I begyndelsen af 60’erne begyndte Spies så at sende gæsterne afsted med fly, og antallet af danske besøgende voksede eksplosivt.

Foto: Thomas Gösta Svensson

Samtidigt begyndte Spies at få konkurrence fra Tjæreborgpræsten Eilif Krogager, hvilket gjorde øen endnu mere populær.

I dag har adskillige rejsebureauer charterturer til Mallorca, og øen er i dag - over 60 år efter Spies første tur - fortsat helt i top over danskernes favoritdestinationer. Om end rejseprogrammerne med garanti er noget anderledes anno 2022.

Foto: Thomas Gösta Svensson



