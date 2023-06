Grønland - natur i verdensklasse

Grønland står måske ikke øverst på lystavlen, når den næste, store familierejse skal strikkes sammen og bestilles.

Alle ved, at Grønlands natur er intet mindre end enestående. Et isblåt paradis på jord. En verden fuld af isbjørne, moskusokser, rensdyr, hvalrosser, sæler og hvaler. For slet ikke at tale om gøende slædehunde, polarræve og fugle i alle størrelser og i lange baner.

For vi har alle set tv-programmer, billeder og julekalendere derfra. Men er Grønlands klima ikke alt for koldt? Og er det ikke for besværligt at komme derop - og komme rundt, når man endelig er der? Og hvad med prisen; er det ikke en dyr fornøjelse?

Grønland er enten verdens navle - eller det globale samfunds udkant med langt til naboerne. Foto: Jakob Genz

Svarene på de mange spørgsmål fordeler sig i både ja og nej. For jo, det er koldt i Grønland, men langtfra hele året rundt. Og nej, en familierejse til Grønland er ikke en billig fornøjelse. Men med direkte afgange fra både Københavns og Billunds lufthavn er Grønland let at komme til, og beslutter man sig for at gøre det, så kommer man aldrig til at fortryde det.

For Grønlands natur er alle pengene værd. Ikke bare når landet tager sig ud som et isblåt paradis, men også i sommerhalvåret, hvor temperaturen flere steder godt kan snige sig over de 30 grader, hvilket erstatter sne og is med frodige fjelde, fossende floder og elve samt badevenlige smeltevandsøer.

Der er direkte adgang til Grønland fra både Billunds og Københavns lufthavn. Arkivfoto: Irina Gomelsky

Magisk port

F.eks. i Kangerlussuaq - bedre kendt som Søndre Strømfjord - der med sine knap 500 beboere og en lufthavn ikke bare er Grønlands trafikale knudepunkt, men også en magisk port ind til en verden af uforglemmelige naturoplevelser.

Hver dag, året rundt og i al slags vejr. Hvad end man er alene, på tomandshånd eller afsted hele familien.

For i Kangerlussuaq er der mulighed for stort set alle former for friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Jagt og fiskeri, trekking i fjeldene, kajak- og hundeslædeture.

Men man kan også hoppe ombord på en tundrabus, køre gennem Unesco-fredet natur og træde ind på selveste indlandsisen, der ligger blot 30 km fra Kangerlussuaq.

I øvrigt er Kangerlussuaq det eneste sted i Grønland, hvorfra man kan køre direkte til indlandsisen, der er landets ubestridt største attraktion, og som dækker mere end 80 procent af landets overflade.

Fra andre steder i landet skal man enten ombord på et fly, en helikopter, en båd eller en hundeslæde for at komme ud og gå på det flere kilometer tykke isskjold.

Sejlads på isfjorden giver mulighed for at gå i land på indlandsisen. Arkivfoto: Lasse Kyed

Isvæg og dyreliv

Og når nu man er ombord på en lokal tundrabus - der ved første øjekast ligner en krydsning mellem en kampvogn og en skolebus, men som i virkeligheden er en ombygget, firehjulstrukket mælkebil fra Island - så skal man unde sig selv at køre ud til Russell-gletsjeren.

Den enorme isvæg, der flere steder rager 60 meter op, er nemlig et syn, man aldrig glemmer, og som man lige så godt kan lade være med at tage for mange billeder af. For selv de mest avancerede smartphones evner ikke at indkapsle størrelsen på gletsjerens skønhed og alt den storslåede natur, den er omgivet af.

Man behøver dog ikke en bus for at opleve Kangerlussuaqs fantastiske dyreliv. For det lever overalt. Selv fra restauranterne i den lille lufthavn eller fra ens soveværelses-vindue, hvad end man bor på hotel, vandrehjem eller i en såkaldt Polar Lodge, så har man øjenkontakt med dyrelivet.

Året rundt og i døgnets 24 timer. Især i de perioder, hvor solen aldrig går ned, og det er lyst døgnet rundt.

Udsigten til gletsjeren Ilulissat i solnedgang er hele rejsen værd. Arkivfoto: Jaskvas Photo

Nuuk Fjord

Kangerlussuaq er som sagt Grønlands trafikale knudepunkt, hvorfra man kan komme til hver eneste tilgængelige afkrog af det store land, og hvorfra man derfor også kan hoppe ombord på en Dash 8-flyver i retning af Nuuk.

Og det skal man gøre. For Grønlands hovedstad er ikke bare en oplevelse i sig selv. Byen og dens knap 19.000 indbyggere er også omgivet af en natur, der sparker benene væk under enhver.

For rundt om Nuuk og på den anden side af de to, store bjergmassiver Ukkusissat og Sermitsiaq - hvoraf sidstnævnte med sin højde på 1210 meter er Nuuks vartegn - folder verdens næststørste fjordsystem sig nemlig ud.

Bliv ikke overrasket, hvis et isbjerg stille flyder forbi og forstyrrer din feriedag i smukke Grønland. Arkivfoto: Miroslav Valasek

Således strækker Nuuk Fjord sig hele 160 km ind i landet i retning af indlandsisen og omgivet af fjelde, så langt øjet rækker.

Nuuk Fjord er ikke overraskende en elsket og dybt integreret del af lokalbefolkningens dagligdag, men også et populært udflugtsmål for turister. Forståeligt nok. For det ‘at tage til fjords’ er lig med én på opleveren.

Og det er uanset om man er bidt af en gal fisker eller en gal trofæ-jæger, om man elsker at vandre i fjelde, køre ATV eller snescooter eller bare vil stå på ski.

Hop på Nuuks vandtaxi, og se de smukke isbjerge og gletsjere. Arkivfoto: Lasse Kyed

Hvaler og isbjerge

Man kan selvfølgelig også bare gå ombord på en såkaldt water taxi, læne sig tilbage og sejle dybt ind i fjordsystemet.

Helt derind, hvor vandet iser til, og hvor der ikke bare er mulighed for at se hvaler og gigantiske isbjerge, men hvor man også kan kaste anker direkte på havisen og gå en tur i retning af indlandsisen.

Og ja, hvis vejret er til det, så kan en isfjords-sejlads også indeholde muligheden for en frivillig tur i vandet.

En oplevelse, der især i vinterhalvåret får den danske udgave af vinterbadning til at minde om et sommerdyp i en opvarmet swimmingpool.

Der er i det hele taget rigtig meget, der er langt mere ekstremt i Grønland, end de samme ting er i Danmark. Alt faktisk.

Og derfor bør man også overveje, om ikke Grønland skal langt, langt højere op på ens lystavle, næste gang den store rejse ud i verden skal tages.

Arctic Circle Trail - den ultimative vandretur

Den store isvæg er et overvældende møde med naturen ved Russell-gletsjeren. PR-foto: Albatros Artic Circle

Kangerlussuaq er et sandt tag selv-bord, når det kommer til spektakulære naturoplevelser. Og en af de aktiviteter, der i de seneste år for alvor er blevet en populær måde at nyde Grønlands enestående natur på, er vandring.

Det Unesco-fredede område omkring Kangerlussuaq indbyder i sommerhalvåret til alt lige fra korte ture på en time eller to til hele dage i Grønlands unikke vildmark.

Men er man for alvor bidt af en gal vandrer, og pumper kroppen af eventyrlyst, så er det også muligt at prøve kræfter med Arctic Circle Trail. En 165 kilometer lang vandretur mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, der undervejs byder på i alt 3256 højdemeter.

Arctic Circle Trail tager otte til ti dage at vandre, og man overnatter enten i de små hytter, der er opstillet langs den markerede vandretruter, eller i eget telt.

Du kan læse meget mere om Arctic Circle Trail og få gode råd og tips på Arcticcircletrail.dk.

Moskusoksen er en solstrålehistorie

Lige knap hver fjerde moskusokse i verden futter rundt og hygger sig i Grønland. Arkivfoto: Casper Dalhoff

Den storslåede grønlandske natur danner rammen om et rigt dyreliv. Og et af de dyr, der for alvor føler sig hjemme på de arktiske breddegrader, og som man som turist derfor har gode chancer for at opleve på nærmeste hold, er moskusoksen.

Faktisk er moskusoksen lidt af en solstrålehistorie. Oprindeligt fandtes den kun i de nord- og nordøstlige dele af landet, men i årene 1963-1965 flyttede man 27 dyr til området omkring Kangerlussuaq, og det må siges at have været en succes.

Således blev det i 2019 anslået, at bestanden var oppe på cirka 20.000 moskusokser alene i området omkring Kangerlussuaq. I alt anslås antallet af moskusokser i Grønland at være på cirka 39.400, hvilket svarer til godt og vel 23 procent af det totale antal moskusokser i verden.

Du kan læse meget mere om moskusoksen og alle de andre dyr i Grønland via Natur.gl.



