Guld og galskab i skoven

De svenske skove er sindssygt smukke for tiden. De irgrønne farver er mange steder begyndt at få en brunlig nuance og giver et fantastisk farvespil.

Og i skovbunden bugner det også af liv. Det gælder specielt svampe – både de spiselige og dem, du skal holde dig fra.

Da Feries udsendte for nylig vandrede gennem Skåne i området nord for Glimåkra, hvor snaphanerne lå på lur for et par hundrede år siden, havde adskillige svenskere valgt at bruge weekenden på svampejagt.

Målet var den herlige art: kantareller. Og ifølge en svensk mand, jeg mødte i vejkanten, så er der rigeligt af dem for tiden. Og det kan være en ganske god bibeskæftigelse:

– Jeg fik fem kilo i sidste weekend, og jeg kan sælge dem videre for 140 kroner (98 danske kroner, red.) kiloet, lød det.

Du kan lige nu købe kantareller flere steder herhjemme. Her det svenske til 220 kroner kiloet. Foto: Thomas Gösta Svensson

Den pris kan du dog godt glemme alt om at få dem til herhjemme. Her ligger kiloprisen for kantareller typisk fra 150 kroner og op – og det er vel og mærke importsvampe fra lande som Rusland, Serbien, Bulgarien, Polen, Litauen og Kina.

Et dansk supermarked har dog også lige nu svenske kantareller på knaldtilbud til 220 kr. kiloet.

I og med svenskerne tidligere har stjålet Skåne fra os, så forsøgte jeg naturligvis også at få nappet nogle blå-gule kantareller med hjem til Danmark – hjulpet godt på vej af den semi-professionelle svenske svampeplukkers råd:

– Kig under tæt bevoksning, hvor der er gran og løv.

Det lykkedes på et par timer at få nogle hundrede gram med hjem – og det smagte himmelsk efter en tur på panden tilsat godt med smør og et drys salt.

Den røde fluesvamp er indbegrebet af en svamp, men lad være med at proppe den i munden. Foto: Thomas Gösta Svensson

En svamp, du også ser mange steder i Sverige for tiden, er den smukke røde fluesvamp, der nærmest er indbegrebet af, hvordan en svamp ser ud. Den lader svenskerne til gengæld være i fred. Med god grund. Den postkasserøde svamp med de hvide prikker bliver kategoriseret som giftig. Der skal dog meget store mængder til, før den kan være dødelig.

Til gengæld kan en forgiftning med rød fluesvamp give ubehag som mavesymptomer, uro, forvirring, psykose og hallucinationer og hjertebanken. Andre steder tilskrives rød fluesvamp også at kunne føre til bersærkergang, hvor man får et vildt og ustyrligt raserianfald.

Så hold dig til kantarellerne.

’Falske’ kantareller

Et par timers svampejagt gav en lille halv pose kantareller i gevinst. Foto: Thomas Gösta Svensson

Spise-kantareller er kendetegnet ved en æggegul farve. Svampen er ca. 3-10 cm høj.

Hatten vokser frem hvælvet, men bliver snart tragtformet med en bølget rand. Diameteren kan blive op til 10 cm. Svampen har nedløbende forgrenede lister under hatten – og disse løber langt ned ad stokken. Overgangen mellem hat og stok er uskarp.

Almindelig kantarels kendetegn som den gule farve, tragtformet hat og de nedadløbende forgrenede lister kan minde om andre svampe.

Det gælder:

Den giftige almindelig netbladhat. Svampegiften kan medføre stærke mavesmerter og ødelæggelse af de røde blodlegemer, hvilket i sidste ende kan være dødeligt.

Almindelig orangekantarel, som er spiselig, men kan give mavebesvær.

Bleg kantarel og ametyst-kantarel, som også er spiselige, men ikke i samme klasse som almindelig kantarel.

Hvis du er i tvivl, så tjek billeder på nettet, og vær sikker på, at farve og beskrivelse matcher 100 procent. Og er du stadig i tvivl, så lad være at spise dem.

Du kan læse mere her.

Kilde: Miljøstyrelsen

