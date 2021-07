Hamborg - en havn med udsigt

Hamborg er byen, som danskerne ofte suser forbi på deres vej til Berlin. Men det kan betale sig at lægge vejen forbi den berømte havneby ved Elben, som sagtens kan hamle op med den tyske hovedstad. For der sker noget i Hamborg.

Havnen er Hamborgs identitet. Kraner, skibe og kæmpehaller så langt øjet rækker. Men også fornyelse og forandring.

Byens nyeste vartegn, koncertsalen Elbphilharmonie, som dominerer havnen, er en fascinerende oplevelse.

Først og fremmest som supermoderne koncertsal, men hvis man hverken har tid eller mulighed for at høre musik i Elbphiliharmonie, bør man tage den science fictionagtige rulletrappe op til udsigtsplatformen Plaza, der ligger i 37 meters højde i glaskolossen.

Her kan man beundre solnedgangen og udsigten over hansestaden og den gigantiske havn til tonerne af krydstogtsskibenes dybe horn. Adgang er gratis.

Selve koncertsalen, der er bygget oven på en gammel lagerbygning, er dækket af en glas-og metalfacade, der har havet som tema. Prisen for vidunderet var svimlende 6,5 mia. kroner.

Fra koncertsalen kan man slentre videre rundt i nye bydele, som er opstået omkring havnen.

Den gamle flakbunker af beton midt i Sankt Pauli vinder ikke priser for byforskønnelse. Foto: Peder Nederland

Et andet af byens vartegn er Millerntor-Stadion i bydelen Sankt Pauli.

Her holder fodboldklubben af samme navn til. Uanset om man er til fodbold eller ej, er bydelen ikke til at komme uden om. Her er hektisk og gaderne fyldt med barer, caféer, restauranter og butikker. Der er graffiti overalt, og de fleste på gaderne er under 30 år. Særligt kvarteret Schanzenviertel er livligt dag og nat.

Hvis man fortsætter herfra mod vest, kommer man dybere ind i bydelen Altona, som har en særlig tilknytning til Danmark. I et par hundrede år frem til 1864 var Altona en selvstændig og vigtig havneby under det danske monarki.

I dag er Altona et af Hamborgs syv distrikter med en kvart mio. indbyggere. Det er her, byens fodboldgigant HSV holder til, ligesom nogle af Tysklands dyreste adresser findes her. Men der er absolut noget for enhver smag i Altona.

Hamborgs Schanzenviertel er også centrum for byens alternative kultur. Foto: Peder Nederland

Hamborgs berømte Fischmarkt, som bør besøges tidligt søndag morgen, ligger her.

Fra banegården Altona går Ottenser Hauptstrasse ud i bydelen Ottensen, som er et af Hamborgs multikulturelle kvarterer. Her er fortovscaféer og bunkevis af restauranter.

På en søndag eftermiddag i solskin er det svært at få bord udendørs, men så kan man som tyskerne selv gør forsyne sig med drikkevarer i en Späti-kiosk og slå sig ned på en bænk eller i en park.

Hvis man synes, at menneskemylderet bliver for voldsomt i Hamborgs populære områder, er den lille plads Grossneumarkt mellem indre by og Sankt Pauli en fin lille oase - ikke mindst om aftenen - med restauranter og caféer i et område, hvor man ikke behøver at zigzagge i en strøm af mennesker.

Fortidens rædsler

Mindesmærke ved den tidligere koncentrationslejr Neuengamme. Foto: Peder Nederland

Knap en halv times kørsel fra Hamborgs centrum ligger byens mest dystre område. Ved første øjekast ligner stedet en lille park med egern og fuglefløjt, men Neuengamme er langtfra en grøn oase.

Tværtimod er her tale om dødens port. Omkring 55.000 mennesker mistede livet i nazisternes koncentrationslejr Neuengamme, som blev oprettet i 1938. Lejren var en arbejdslejr bygget op omkring et teglværk, hvor krigsfanger, jøder, politiske modstandere og mange andre blev spærret inde frem til 1945.

Neuengamme er også kendt for de knap 5000 danskere, der sad som fanger her. Mange døde, men i krigens sidste dage blev tusindvis af danske og norske fanger reddet af de berømte hvide busser.

Dele af lejren er intakt, og man kan gå rundt på det enorme område, som lå bag pigtråden. Der er flere udstillinger i barakkerne og på teglfabrikken.

Selve mindesmærket ligger i skoven foran selve lejren.

Reeperbahn - rå og berømt

Grosse Freiheit er en heftig forlystelsesgade, der ligger op til Reeperbahn. Foto: Peder Nederland

Selvom det er mange år siden, at sømænd gik i land få hundrede meter fra Hamborgs kendte druk-og prostitutionskvarter, er Reeperbahn stadig en gade, der hver aften tiltrækker tusindvis af nysgerrige og tørstige gæster. Også i coronatider.

Især i weekenden er barerne fyldt med turister og tyskere, der giver den gas med øl og tårnhøj technomusik på den 930 meter lange boulevard og ikke mindst sidegaderne.

I dagtimerne er her måske ikke idyllisk, men i hvert fald roligere.

Hjemløse, sprittere og narkomaner sover på fortovet til langt op ad dagen, mens værtshusene modtager friske forsyninger fra ølbiler.

Prostitutionsmiljøet er lagt ned af coronaforbud, mens sexbutikker og liveshows forsøger at køre videre.

Hamborgs såkaldte forlystelsesgade er også et socialrealistisk vindue til en brutal verden af sump og misbrug.

Zum Goldenen Handschuh var seriemorderen Fritz Honkas stamværthus. Sidste år udkom filmen om baren og den berygtede gæst. Foto: Peder Nederland

På sidegaden Hamburger Berg ligger måske selve symbolet på det hårde miljø, nemlig værtshuset Zum Goldenen Handschuh, der er blevet verdensberømt takket være seriemorderen Fritz Honka, som var stangdrukken stamkunde på knejpen, hvor han samlede sine hjælpeløse ofre op i 1970' erne.

Sidste år udkom en spillefilm om værthuset og Fritz Honka. En stærk og rystende beskrivelse af den mørkeste side af Reeperbahns verden.

Den kan anbefales inden et besøg på Zum Goldene Handschuh, som stadig ligner et værtshus af den allermest mørkebrune farve.

En nærliggende og knap så dyster gade er partygaden Grosse Freiheit.

Her ligger store klubber og barer side om side, men det er mere positive berømtheder, som forbindes med nattelivet her. Navne som The Beatles, Rammstein, Robbie Williams og mange andre har nemlig optrådt her.

