Hamborg - herlig havneby

Hamborg er blot et stort stenkast fra den danske grænse. Det er let at køre til den nordtyske millionby fra den jyske halvø og sjællændere kan bare hoppe på toget og køre direkte via færge og Lübeck til Hamborg.

Dermed er Hamborg ikke overraskende blevet en populær destination for en forlænget weekend. Enten for hele familien, med vennerne, parturen eller den muntre polterabend.

Dermed er den store havneby blevet lidt af en hjemmebane, men selv for jævnligt besøgende så kan Hamborg overraske med sine hemmeligheder.

Her er fire af dem.

Kampnagel

Få en på kulturen i industriområdet og de ombyggede fabrikshaller Kampnagel. Her tier de tunge maskiner nu og lader kunsten og kulturen tale.

Det er her, du finder kunstudstilling, filmfremvisning, teaterstykker og internationale musicals. Siden 1984 har kunsten i Hamborg haft hjemme her, og den årlige kunstfestival er en af Tysklands største.

Kampnagel har ikke færre end seks forskellige kunstscener og henvender sig i øjenhøjde til et erfarent publikum, men også til de unge og trendy på udkig efter vild og uregerlig kunst. Sådan som Hamborg egentlig er - med et væsen rig på erfaring med plads til det vilde og nye.

Der er noget for enhver smag i Hamburg. Afslapning, mad, kultur, øl og fodbold. Arkivfoto: Elenae Stelles

Alster

Hamborg er en rigtig storby med fascinerende shoppinggader og lækre spisesteder, men som i alle andre steder i Tyskland så værdsætter borgerne vand. Og her tænkes ikke kun på industrihavnens arbejdspladser, men søen Alster.

I de varme måneder flokkes Hamborgs indbyggere til Alster og regionens vandveje for at tage et dyp eller kaste sig over vandsportsaktiviteter.

Ved Alster er der rig mulighed for at leje både, kanoer, paddleboards eller meget andet, der rimer på vandhund. Det handler ikke kun om det kølige vand, når temperaturen bliver høj, men fra Alster får du også kig til mange af byens fineste bygninger fra en vinkel, som du ikke kan få fra gadeplan.

Hvis ikke en tur med årer er din stil, så gå i stedet en tur ved områderne Winterhude og Rotherbaum. Her giver store træer skygge til din gåtur langs med søen i disse fine kvarterer.

Gå en tur langs Alster og nyd udsigten til byen og søen. Arkivfoto: Absente Photo

Gå under floden

Du må ikke gå glip af denne gåtur. I en mere end 400 meter lang tunnel kan du gå under floden Elben uden at få våde fødder. Den gamle Elben tunnel er bygget i art deco stil og er et arkitektonisk mesterværk, men biler tillades kun sjældent adgang.

Dermed er tunnelen forbeholdt fodgængere og cyklister, der kan gå tørskoet fra St. Pauli til havneområdet. Tunnelen er i alt 426 meter lang, og tager dig 24 meter ned under floden Elben, og ikke mindst amatørfotografer bør søge hertil for at få gode skud til fotoalbummet.

Den gamle tunnel under Elben ved St. Pauli er en arkitektonisk perle. Arkivfoto: Claudia Divizia

Går du via tunnelen til Hamborgs havn, så gå ikke glip af bistroen Brücke 10. Det er en glimrende bistro med flot udsigt til havnen.

Du er sjældent langt væk fra designerbutikker og store mærkers flagskibsbutikker. Hamborg er en af Nordeuropas rigeste byer, hvorfor shopping i tungt gear ikke er langt væk. Men Hamborg har også et stort udvalg af loppe- og madmarkeder.

Hamborg har sin egen bystrand med udsigt til en af verdens største og mest moderne containerhavne. Arkivfoto: Frank Gartner

Markedernes Hamborg

Prøv Grossneumarkt i Neumark. Markedet har åbent onsdage og lørdage fra 8 til 13 med gadekøkkener og flotte blomster og grøntsagsboder.

Markedet ved Goldbekufer i Winterhude er oplagt at kombinere med en dag ved søen Alster. Markedet har åbent fra tidlig morgen til lige over frokost med en smuk placering ved søbredden. Det giver en flot gåtur på måske Hamborgs flotteste marked bevæbnet med lokale delikatesser. Markedet har åbent på tirsdage, torsdage og lørdage.

Rammer du en regnvejrsdag, så gå i Miniatur Wunderland, og se verdens største modeljernbane. Arkivfoto: Ritu Jethani

Hvis uheldet er ude, og ferien rammes af regnvejr, så søg til fabrikken på en lørdag. Altså ikke for at arbejde. Men på Barnerstrasse har markedet med navnet Fabrik åbent fra tidlig lørdag formiddag til først på eftermiddagen med mulighed for at spise en god og lang morgenmad i tørvejr. Her går livemusik og lækre kager hånd i hånd.

Loppemarkeder? Sørg for at være i byen den første søndag i hver måned. Her rykker det store og velassorterede loppemarked FlohZihn ind i Wilhelmsburg-bydelen på adressen Am Veringhof 7.

Loppemarkedet Goldbekhaus har åbent hver lørdag fra 9 til 16 på Moorfuhrtweg 9. Her finder du alt fra gamle plader til legetøj.

Fiskemarkedet

Når vejret er til det, rykker Hamborgs berømte fiskemarked også udenfor. Arkivfoto: Frank Gartner

Kender du det? At man ikke helt ved, hvad man skal lave en søndag formiddag, før rejsen går hjemover?

I Hamborg kan du tage på marked. Hamborgs berømte fiskemarked har hver søndag siden 1703 solgt alt mellem himmel og jord. Det er altså ikke kun havets frugter, der sælges her, men som de lokale siger, så er alt, der ikke er boltet fast, til salg. Fra støvet porcelæn til ænder.

Du kan også spise din brunch her til lyden af countrymusik, og sidder sidemanden og svajer lidt over en halvspist sandwich, så kan det være, fordi han er kommet hertil fra nattens fest, der endnu ikke er afsluttet.

Sådan er Hamborgs fiskemarked. Alt og alle kommer her, og det er ikke den værste måde at runde sin forlængede weekend af på.

Fodboldbyen Hamborg

Fodbold har stor betydning i Hamborg, der med HSV og St. Pauli har hele to berømte klubber. Arkivfoto: Wolfgang Spitzbart

Hamborg har to fodboldhold som begge har mange følgere. Det gør såvel St. Pauli som Hamburger SV til fine fodboldoplevelser.

HSV er byens slumrende kæmpe med et stadion med plads til mere end 50.000 tilskuere. Det gør også, at det ikke er svært at få billet til storklubbens kampe.

I bydelen St. Pauli holder fodboldklubben af samme navn til. Bydelen er kendt som den venstreorienterede og kreative bydel med højt til loftet. Derfor løber St. Paulis spillere ind til lyden af AC/DC med et ry for at være ligeglade med kapitalen og som punkernes hold.

Det er dog mere historie end fakta efterhånden, selvom traditionerne holder ved. St. Pauli er med tiden blevet et af de fremmeste hold til at dyrke et anti-image-image.

Uanset er det en stor oplevelse at se fodbold på Millerntor med plads til knap 30.000 tilskuere.



