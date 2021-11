Hektiske Hanoi

Hanoi angriber nådeløst alle dine sanser. Sværme af scootere jager larmende rundt på gaderne. At krydse en vej virker som en selvmordsaktion.

Fortovet er blokeret af rygende gadekøkkener med spisende vietnamesere, der sidder tæt som burhøns på kulørte plastiktaburetter.

Heden får sveden til at løbe som vandfald. Lugten fra eksotiske frugter og knallertos hænger i de mange grønne træer, der stortrives i det fugtige, subtropiske klima.

Et inferno af scootere er fast inventar i Hanoi, men man vænner sig hurtigt til larmen, og hvordan man krydser gaden sikkert. Foto: Peder Nederland

De første timer i Hanoi er overvældende. Men gradvist går pulsen ned, og man overgiver sig til Hanois kaotiske livsstil.

For Vietnams hovedstad er en eksplosion af fantastiske oplevelser og indtryk, der summer i hukommelsen, lang tid efter man har forladt byen.

Samtidig er Hanoi også spækket med små oaser, der giver et frikvarter fra storbyens nonstop-sansebombardement.

Hanoi er under voldsom forandring. Men selvom højhuse skyder op overalt i periferien, har centrum stadig sin egen hektiske charme.

Den gamle franske bydel med kolonitidens arkitektur byder på perler som Operahuset, der kunne ligge i Paris. Midt i centrum ligger Hoan Kiem søen, omkranset af en smal park, hvor joggere, fodgængere og tai chi-udøvere finder fred og idyl midt i kaosset.

Gadesælgeren har parkeret cyklen, og så er det ellers rundt for at sælge. Foto: Peder Nederland

Man kan krydse en bro til den lille ø, hvor Ngon Som templet ligger og undre sig over, hvor storbyen blev af. Her er smukke blomster og masser af træer med fugle.

I weekenden er dette område lukket for trafik, hvilket gør det nemmere at krydse gaderne. Det er i sig selv en teknik, der skal læres. Og som kræver mod. Men hvis man går langsomt over vejen uden at ændre kurs og hastighed, vil scooterfolket som udgangspunkt køre uden om dig.

Der er dog ingen garantier, og tricket gælder ikke ved bussen og lastbiler. Forvent ikke, at trafikanterne respekterer lyssignaler.

En anden type oase er Hanois mange caféer. Ofte liggende et par etager over gaden, så man kan følge cirkusset i ro og mag med stort overblik og en kold friskpresset frugtjuice på bordet.

Iskaffe er ikke overraskende et hit i heden i Vietnam, men gå ikke glip af den klassiske ægge-kaffe, en sød æggesnaps med kaffe i. Det lyder skørt, men smager fantastisk.

På den autentiske Café Dinh, hvor atmosfæren er, som om en flok hippier fra 1967 lige har forladt bulen, hævder man at have opfundet denne drik. Og cafeen lige nord for Hoan Kiem-søen er en vaskeægte Hanoi-oplevelse, uanset hvad man bestiller.

Café Giang er anden historisk café med en fortid fra 1946. Caféen er som labyrint på flere etager, men betjeningen er effektiv, og kaffen velsmagende.

Nyd roen ved Hoan Kiem-søen midt i hæsblæsende Hanoi. Foto: Peder Nederland

Området nord for Hoan Kiem-søen er den ældste del af Hanoi. Her er butikker, gadekøkkener, barer og hoteller presset ind overalt i de trange stræder.

Her finder man også de såkaldte Bia Hoi-barer, som åbner for ølhanerne sidst på eftermiddagen. Stemningen stiger lynhurtigt, i takt med at de billige øl – et par kroner glasset – ryger ned.

Der er altid proppet ved de lange borde, hvor der serveres snacks sammen med øllet, og atmosfæren er garanteret skummende højt. En ægte Hanoi-oplevelse.

Hvis parker, caféer og øl ikke er nok til at komme ned i gear, så har Hanoi en veludviklet wellness-kultur.

Indre by er proppet med spa og massage-saloner. Og priserne er i bund. Prøv for eksempel en massage udført af en blind person, et koncept, der findes flere steder i Hanoi.

Heltenes by

Mad på gaden

Banh Mi 25 i den gamle bydel. Foto: Peder Nederland

Hanoi er en madfest. Der er restauranter overalt og i alle prislejer. Generelt koster et måltid langt mindre end i Danmark. For eksempel koster en klassisk banh mi, en sandwich med pate, kød, ingefær grøntsager og saucer, under 10 kroner.

Prøv for eksempel en frokost i den populære Banh Mi 25 i den gamle bydel.

Gadekøkkener er overalt. Foto: Peder Nederland

Gadekøkkener er overalt i Hanoi. Man sidder i 30 centimeters højde på en taburet, mens maden bliver lavet lige for øjnene af dig. Det kan virke sundhedsfarligt, men brug den sunde fornuft. Vælg et populært sted, og spørg andre, hvor de har spist, så undgår man kedelige oplevelser.

Pho bo er nærmest Vietnams nationalret. Nuddelsuppe med oksekød og forårsløg. Prøv det for eksempel på 10 Ly Quoc Su eller 49 Bat Dan.

Ofte laver køkkenerne kun en ret. Til gengæld gør de det suverænt. Det gælder også i 67 Hang Dieu, hvor retten Bun bo nam bo er suveræn.

Det er oksestykker med nudler og bønnespirer samt ristede peanuts og chili. Lokalet er altid fyldt.

Pho Bo er Vietnams nationalret. Suppe med oksekød, nudler og forårsløg. Foto: Peder Nederland

Bun cha-køkkenet Huong Lien fik for et par år siden besøg af USA’s præsident Barack Obama, der var inviteret til at deltage i et madprogram på tv.

Siden hans besøg har der stået køer af mennesker foran restauranten for at få en ’Obama menu’.

Det er en bun cha, som består af stegt svinekød med kolde nudler og sauce. Adressen er 24 Le Van Huu.

Sådan kommer du rundt

Grab er som Uber i Vietnam. Download appen, og bestil en scooter eller bil med chauffør. Foto: Peder Nederland

Det kan virke uoverskuligt at navigere i Hanoi.

Ikke mindst på grund af det trafikkaos, som over syv millioner mennesker skaber dagligt. Heldigvis kan og bør man bevæge sig til fods i det centrale Hanoi.

De traditionelle cykel-taxaer er en mulighed, men man skal forhandle prisen benhårdt, ellers bliver man flået.

En let og billig transportmåde er via Grab, der fungerer som Uber. Køb et lokalt simkort til din telefon, og download Grab-appen.

Man kan booke både en bil eller scooter med chauffør, og appen viser både chaufførens navn, ruten og den endelige pris. Det bliver ikke lettere.

Prisen for en rute er dog afhængig af efterspørgsel, så den samme rute kan koste vidt forskelligt afhængigt af tidspunkt.

