Helsinki – Nordens glemte hovedstad

Finlands hovedstad er for de fleste danskere ikke det mest oplagte feriemål. Det er ganske synd, for byen har en masse forskelligt at byde på

Det tager kun halvanden time at flyve til Helsinki, som er Nordens østligste hovedstad. Der bor omkring 650.000 mennesker i byen.

SAS, Norwegian og Finnair flyver direkte til Helsinki fra Danmark, så der skal man holde øje med tilbud. Ellers koster det cirka 2000 kroner pr. person tur/retur til byen.

Når man er landet i lufthavnen, der ligger i Vantaa, en af de tre kommuner i Stor-Helsinki, tager det ingen tid at komme ind til selve hovedstaden. Der kører bus, tog og taxa fra lufthavnen og ind, og systemet er nemt at finde rundt i.

Transportmulighederne i Helsinki er nemme at overskue, og der er også en metro, som er verdens nordligste af slagsen. Den er nærmest umulig at fare i vild i, da den kun har to linjer på grund af bøvlet med at sprænge sig igennem den finske granit under hovedstaden. Til gengæld er det et stort sporvogns-netværk over jorden samt et velfungerende system af busser.



Der er kun to linjer på undergrundsbanen, men sporvognsnettet fungerer fint, og det er let at komme rundt i byen på den måde. Foto: Shutterstock.com

fravælge Helsinki som feriedestination, fordi man frygter sproget, som hovedsageligt består af lange vokaler og hårde konsonanter, der nærmest bliver spyttet ud i ens ansigt af de speedsnakkende lokale.

Alle skilte i byen – ja, i hele landet – er både på finsk og svensk. Og alt efter om man er i en finsk- eller svenskdomineret del af landet, vil det pågældende sprog stå øverst på skiltene. Er man ikke stærk ud i det svenske, så taler finnerne et glimrende engelsk ligesom i de andre nordiske lande.

Tager man til Helsinki i vinterhalvåret, så skal man forberede sig på, at der kan blive rigtig koldt. I januar er det varmt, når der er minus fire grader, hvor der i samme måned kan blive ned til minus ti, nogle gange endnu koldere.



Helsinki Domkirke/Helsingin tuomiokirkko blev opført i 1830-52 til Finlands storhertug zar Nikolaj 1. af Rusland. Indtil Finland opnåede uafhængighed i 1917 hed kirken Skt. Nikolajs Kirke. Domkirken er en turistattraktion, og ja, man skal op af de mange trapper for at nyde udsigten over Helsinki. Foto: Louise Svane Pedersen

er der lidt koldere i Helsinki end i Danmark, men det kan sagtens blive ganske varmt. Nogle somre kan snildt være varmere end herhjemme. En bonus ved den finske sommer er, at den er meget intens, så bær og svampe vokser i hobetal og er små smagsbomber.

Det kan anbefales at tage en tur ned på det store torv Kauppatori ved havnen og købe løs af de mange billige frugter, bær samt lækre svampe. Der er desuden gode udflugter til fæstningsværket Suomenlinna og frilandsmuseet Seurasaari.

Finner er besat af sauna

Foto: AP

Til de kolde dage har finnerne et es i baghånden – nemlig den yderst populære sauna. De fleste boligblokke og huse har en sauna, og de bliver benyttet flittigt. De er ikke blot pulterkamre, som man ofte ser det i private danske parcelhuse fra 70’erne.

Faktisk er finnerne mere eller mindre besatte af saunaer, nogle barer er endda udstyret med sådan en heksekedel. Og byens pariserhjul, som ligger ved den travle havn, har en særlig gondol, som er en sauna. Husk: Bevæger man sig ind i en sauna i Finland, så er man nøgen, og er du heldig nok til at blive inviteret med hos private, så er de ikke nødvendigvis opdelt efter køn. En finsk sauna er en fælles oplevelse, så det skal man være forberedt på.

Rejs til Rusland uden visum

Den finske skærgård er en oplevelse i sig selv. Mange af øerne er dog privatejede. Foto: Louise Svane Pedersen

Befinder man sig i Helsinki i mere end en forlænget weekend, kan det anbefales, at man tager en dagstur med en af de mange færger til nogle af de omkringliggende lande. Blandt andet er det muligt at tage en færge til Stockholm, hvor der bliver lagt til ved Ålandsøerne, der ligger i Østersøen mellem Finland og Sverige. Øerne er en finsk selvstyrende øgruppe og klart et besøg værd.

En anden tur, man kan tage med færge, er fra Helsinki til Sankt Petersborg i Rusland. Normalt skal der søges om et visum, hvis man som turist vil en tur til Rusland, men med denne færgetur er det ikke nødvendigt. Turen til Rusland garanterer 72 timer i den historiske by, hvilket giver god tid til at udforske blandt andet Vinterpaladset.

Man kan også tage en færge til Tallinn, den estiske hovedstad. Det tager et par timer at sejle turen, og der er ikke begrænsninger på mængden af alkohol, man kan have med tilbage til Finland. I Tallinn er færgelejet tæt på den gamle middelalderby, hvor man kan gå på jagt efter det sted, hvor Dannebrog efter sigende faldt ned fra himlen i 1219. Alle priser på de forskellige færgeture varierer efter tiden på året, hvor længe man er afsted, antallet af personer, og om man har bil med.

Det vidste du nok ikke ...

Man kan få alt på dåse! Her er det kød fra bjørn, rensdyr og elg, der sælges. Foto: Louise Svane Pedersen

Finlands selvstændighed er yngre end Lise Nørgaard. Den danske forfatterinde er født 14. juni i 1917, og Finland blev selvstændigt 6. december 1917.

I Finland kan man kun købe øl og alkoholsodavand i supermarkederne – stærkere drikke skal man købe i alkoholmonopolet, som for nemheds skyld hedder Alko.

Finske ord er generelt ret lange, og sproget har verdens længste palindrom, ’saippuakivikauppias’, som betyder ’sæbebloksforhandler’.

Helsinki var vært for OL i sommeren 1952, dengang driftige forretningsfolk opfandt drikken lonkero, der er gin og grape serveret fra fadølsanlæg. Den serveres i store ølglas fyldt med is.

Finner er vilde med hård rock og karaoke. Mange barer i Helsinki tilbyder muligheden for at synge netop karaoke, og de har et stort udvalg af både finske og engelske sange. Er man til den slags, så kan karaokebaren Anna K på gaden Annankatu anbefales.

Helsinki har mange både, da man kan sejle de fleste steder hen. Selv byens zoologiske have ligger på en ø, hvor der er bådpladser til folks private både.

Den finske skærgård er stor og smuk. Mange af øerne i skærgården er privatejede, og de bruges oftest som indbyggernes sommerresidenser.

Den finske befolkning er så vilde med tango, at de har udviklet deres egen version. Finsk tango bliver danset af unge som gamle, og om sommeren bliver der danset ude under den åbne himmel.

Kone er et finsk firma, som laver elevatorer. Kone på dansk betyder hustru, men på finsk betyder det maskine. Så hvis en finne kalder en dansk kvinde for kone, er det ikke nødvendigvis en kærlig erklæring.

Finner er af den overbevisning, at julemanden bor i Lapland. Det er ikke sandt; han bor i Grønland. Men det har ikke forhindret finnerne i at bygge julemanden en hel oplevelsesby i Rovaniemi i den finske del af Lapland.