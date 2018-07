Hotellet med den røde hemmelighed

Udefra ligner det et pænt, lidt slidt firestjernet hotel, og når du booker på nettet, bliver det bare beskrevet som et ’boutique-hotel i romantisk stil en kort gåtur fra Heltepladsen i Budapest.’

Men Mamaison Hotel Andrássy er meget mere end det, og det bærer på en fascinerende fortid. Det finder Ekstra Bladet udsendte helt tilfældigt ud af, da hotellets manual læses igennem af mangel på bedre læsestof.

Bygningen stod færdig i 1937 og er tegnet af Ungarns første olympiske guldvinder, Alfréd Hajós, der vandt to medaljer af det ædleste metal i svømning. I starten var det særprægede stykke arkitektur i karakteristisk Bauhaus-stil rammen om et børnehjem for jødiske piger.

Siden blev det brugt som blandt andet borgmesterkontor og politistation, inden det kom til at spille en helt en helt central rolle for kommunistpartiet, der havde tiltvunget sig magten i landet i 1949.



Jeltsin eller måske Gorbachev kan meget vel også have bestilt roomservice på hotellet, da de boede der. De fik dog med garanti noget andet end burger og Caeser Salat. Foto: Thomas Gösta Svensson

således et af de foretrukne indkvarteringssteder for kommunistpartiet, når statsmænd fra primært andre østblok-lande aflagde visit i Budapest. Ledere som Mikhail Gorbatjov, Leonid Bresjnev og Erich Honecker er alle gået igennem hotellets entré og har tilbragt nætter på hotellet og spist middage på restauranten i stueetagen.

Restauranten fungerede også som mødested for kommunistpartiet, når der skulle afholdes receptioner, møder og fester. Derfor havde Ungarns tidligere mangeårige præsident János Kádár også meget belejligt sit helt eget værelse på hotellet.



Et af de blodigste kapitler i Ungarns kommunistiske æra fra 1949 til 1990, udspiller sig i 1956. Her mistede flere tusinde ungarer livet, da Sovjetunionens hær knuste ungarernes oprør mod Sovjetunionens indflydelse i landet. Foto: AP

, hvad man ellers kan finde af information om hotellet på nettet, men det viser sig, at receptionisten har skrevet hovedopgave om det. Han forklarer, at ungarere i dag generelt prøver at komme videre og lægge afstand til den blodige kommunistiske æra, der holdt landet i et jerngreb fra 1949 til 1989. Derfor skiltes der ikke så meget med fortiden.

Han fortæller også, at hotellets indretning var uændret frem til 1999, hvor det gennemgik en større renovering.

– Før var der meget mere læder end nu, og disken her var i rød marmor. Det var jo kommunistdagene, siger receptionisten.

Så leder du efter et hotel tæt på Heltepladsen med et overraskende historisk tvist, så er Mamaison Hotel Andrássy bestemt værd at overveje.