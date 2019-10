I krigens fodspor

Vietnam er et fantastisk rejsemål. Her er grønne rismarker, tropiske sandstrande og et velsmagende, eksotisk køkken.

Men der er også en anden side af landet, som er værd at udforske. Vietnams blodige fortid er sjældent langt væk fra turistruterne, hvis man vil opleve historiske slagmarker og berygtede navne fra det, vi kender som Vietnamkrigen, som vietnameserne i øvrigt kalder for Den Amerikanske Krig.

Sporene fra krigen er overalt. Især i det centrale Vietnam omkring den såkaldte DMZ, demilitarised zone, der udgjorde grænsen mellem Nord- og Sydvietnam. Her lå et hav af baser og forstærkede stillinger på begge sider af Ben Hai floden, som skilte de stridende parter.

I dag kan man tydeligt se de mange bombekratere ude på landet, hvoraf en del er omdannet til små fiskedamme af de lokale indbyggere. Der er stadig ruiner og bygninger med skudhuller. Og selv en sønderskudt amerikansk kampvogn kan man stadig være heldig at spotte, til trods for at krigen sluttede for 45 år siden.

En dagstur med guide i DMZ er den bedste måde at komme rundt til højdepunkterne. Byen Hue, som også var centrum for voldsomme kampe under den berømte Tet-offensiv, er et oplagt udgangspunkt for en dagstur.

Her er der masser af tur-arrangører, som dog ikke alle er lige gode. Vi valgte en tur med egen bil og chauffør, arrangeret af backpacker-stedet, Cafe on Thu Wheels, som sørgede for en velinformeret guide, der talte perfekt engelsk.

Granater og bomber fra krigen på Khe San basen, der ligger tæt på grænsen til Laos. Foto: Peder Nederland

DMZ strækker sig fra havet og helt ind til grænsen til Laos. Jo længere man kommer ind i landet, desto flere bjerge og mere jungle møder man. Det er et smukt syn, men man forstår hurtigt, hvorfor de amerikanske soldater frygtede at bevæge sig rundt i det grønne paradis, for det var umuligt at se fjender i den frodige og massive underskov, der også var fyldt med miner og fælder.

Derfor sprayede amerikanske fly naturen med den berygtede gift Agent Orange, som fjernede blade fra buske og træer. Formålet var at fjerne nordvietnamesernes muligheder for at skjule sig, og i alt blev 17 procent af Vietnams skovområder udsat for angreb med plantegift.

I dag er de fleste områder vokset til igen, men mange steder er jorden stadig giftig. Og den massive brug af plantegift førte til misdannelser og sygdomme hos nyfødte børn.

Landminer og ueksploderede bomber er en anden kedelig arv fra krigen i Vietnam. Derfor bør man altid holde sig til veje og etablerede stier i DMZ-området.

Vietnamkrigen Vietnamkrigen fandt sted fra 1955 til 1975. Den var både en borgerkrig mellem nord og syd og samtidig en ideologisk stormagtskrig, der involverede især USA, som på et tidspunkt havde en halv million tropper i Vietnam. I 1976 blev det genforenede og nu socialistiske Vietnam en realitet. Omkring 59.000 amerikanske tropper mistede livet under krigen, mens tallet af omkomne vietnamesere er sværere at fastslå. Mellem en og fire millioner soldater og civile vietnamesere skønnes dræbt udover et stort antal cambodianere og laoter.

Se også: Ghana er fuld af oplevelser og dansk historie

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Baser og huler

Den berømte udkigspost, The Rockpile, hvor amerikanske tropper havde en lille lejr på toppen. Foto: Peder Nederland

Der er både gamle amerikanske militærbaser og rester af det berømte Ho Chi Minh stisystem langs Highway 9, syd for Ben Hai floden i den såkaldte DMZ.

The Rockpile er en berømt, 200 meter høj klippe, som er ekstremt stejl og svær tilgængelig. På toppen lå en strategisk vigtig udkigspost, som marinesoldaterne blev fløjet op til med helikopter. Man kan ikke komme derop i dag, men klippen er imponerende at beskue fra afstand.

Længere østpå ad Highway 9 gemmer en af de utallige ruter i det enorme Ho Ch Minh stisystem sig. Det var via Ho Chi Minh-stier, som var skjult under junglens træer og buske, at nordvietnameserne kunne føre enorme mængder af våben og soldater ind i Sydvietnam.

Stien ved Highway 9 gik lige under en bro, som amerikanerne brugte flittigt for at forsyne deres baser.

Ho Chi Minh stien krydser Highway 9, hvor nordvietnamesiske soldater sneg sig forbi amerikanerne, der konstant patruljerede på vejen. Foto: Peder Nederland

Se også: Oplev Tokyo på fire dage

Den berømte Khe Sanh Base ligger kun 19 kilometer fra grænsen til Laos. Det var her, nordvietnameserne omringede over 5000 amerikanske tropper i starten af 1968 som optakt til Tet-offensiven og truede med at overløbe deres base. Slaget blev fulgt over hele kloden, mens USA satte alt ind på at afvise fjenden med bølger af luftangreb. Til sidst forlod USA den udsatte militærlejr.

I dag er her frodigt og fredeligt med de mange kaffeplantager, som dominerer bakkerne. Khe Sanh Basen er omdannet til et museum med skyttegrave og erobrede amerikanske fly og helikoptere. Den er absolut et besøg værd.

Det samme er Vinh Moc-tunnellerne nord for Ben Hai-floden. Vinh Moc er en lille landsby, som blev udsat for massive amerikanske angreb under krigen. Som beskyttelse udgravede beboerne et omfattende og imponerende tunnelsystem dybt nede under jorden.

De trange Vinh Moc tunneller går 23 meter ned under jorden. Her levede landsbybeboere i dagevis under amerikanske flyangreb. Foto: Peder Nederland

Området er i dag præget af bombekratere, der tydeligt beviser, hvorfor beboerne søgte beskyttelse dybt nede under jorden. Tunnellerne ligger i tre etager, og de dybeste er 23 meter under jordoverfladen.

Man skal ikke lide af klaustrofobi, hvis man vil besøge de trange underjordiske gange. Man kan ikke stå fuldt oprejst, og her er mørkt trods belysning, så det anbefales at tage en lommelygte med. Tunnellerne dækker et stort område med gange på kryds og tværs, og en guide er obligatorisk.

Se også: Nazister planlagde folkemord i pragtvilla

--------- SPLIT ELEMENT ---------

B52-museet og Hanoi Hilton

Det Militærhistoriske museum i Hanoi har et hav af våben og fly fra Vietnamkrigen udstillet. Foto: Peder Nederland

Hanoi huser flere interessante museer, der fokuserer på Vietnamkrigen. Museernes version af begivenhederne er stærkt patriotisk og hylder socialistiske helte, men man kan sagtens hente masser af viden fra udstillingerne.

B52-museet handler først og fremmest om nedskydningen af 15 B52-bombefly under julebombardementerne af Hanoi i 1972. Her er bl.a. resterne af de ødelagte B52, som deltog i togterne.

Vietnamesiske museer er stærkt patriotiske. Her lærer børn om Vietnamkrigen på B52-museet, mens de ærer de faldne. Foto: Peder Nederland

Militærhistorisk Museum handler ikke kun om Vietnamkrigen, men tager udgangspunkt i landets historie fra 1930 og frem. Store dele af udstillingen drejer sig om krigen mod amerikanerne, og her er masser af film, fotos og erobret amerikansk militærgrej.

Hoa Lo er et gammelt centralt fængsel i centrum af Hanoi. Det fik øgenavnet Hanoi Hilton under krigen af de indespærrede amerikanske piloter, som var blevet skudt ned og indsat i Hoa Lo. Mest kendte fange var John McCaine, som senere blev senator og præsidentkandidat.

Se også: Majestætisk hygge i zarens gamle højborg