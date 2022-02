I Singapore vil de købe falske kærester

Det kinesiske nytår er i gang. Modsat det danske nytår, som byder på pagne, cigar og fyrværkeri, skal de unge i Singapore stå til regnskab for deres forældres akavede spørgsmål om, hvordan det går på kærlighedsfronten.

Singaporeanerne er tilsyneladende så desperate for at slippe for spørgsmålene, at de gerne vil betale sig til en nytårsdate, skriver South China Morning Post.

Vil booke dates et år frem

Den 21-årige TikToker Wayne Chia lavede for sjov en video, hvor han tilbød sig som nytårsdate, men hvad der var ment som en joke, gik amok. Tilbuddene væltede ind, og flere spurgte, om han allerede nu kunne være til rådighed næste nytår.

Wayne Chia tager ikke i mod tilbuddene, men han kan godt relatere til, hvordan andre unge i Singapore har det med forældre-konfrontationen om deres manglende kæreste.

- Jeg tror, denne her video gik så meget amok, fordi så mange unge skal stå på mål for deres families spørgsmål omkring deres privatliv, siger han.

Under massivt pres fra forældre

Hvor det i Danmark er meget normalt at være single, er det altså en anden sag i Singapore. Mu Zheng, som er sociolog ved National University of Singapore, fortæller, at der i Singapore er en konflikt mellem de gamles måde at tænke meget konservativt på, og så de unges mere frie tankegange.

- Selvom mange unge er frie til at leve deres eget liv, når de er væk fra deres familie, så kan de ikke undgå deres forældres spørgsmål til højtiderne. At være single placerer de unge i centrum, hvor de får spørgsmål, som kan være ubehagelige, pinlige og ophidsende, siger hun.